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Душа шпиона
Душа шпиона, 2015: актеры и роли
Душа шпиона
2015 / Россия
Трейлер
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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Душа шпиона, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Владимир Бортко
В ролях
Пенни Джудд
Гленн Уэбстер
Glenn Webster
Ханна Блэмайерс
Крис Коулин
Chris Cowlin
Марина Александрова
Marina Aleksandrova
Андрей Чернышов
Малкольм МакДауэлл
Malcolm McDowell
Даниил Спиваковский
Daniil Spivakovsky
Кристина Бродская
Ольга Дроздова
Федор Бондарчук
Fyodor Bondarchuk
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