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Душа шпиона Душа шпиона
Киноафиша Фильмы Душа шпиона Душа шпиона, 2015: актеры и роли
Душа шпиона 2015 / Россия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Душа шпиона, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Владимир Бортко Владимир Бортко
В ролях
Пенни Джудд Гленн Уэбстер Glenn Webster Ханна Блэмайерс Крис Коулин Chris Cowlin Марина Александрова Марина Александрова Marina Aleksandrova Андрей Чернышов Андрей Чернышов Малкольм МакДауэлл Малкольм МакДауэлл Malcolm McDowell Даниил Спиваковский Даниил Спиваковский Daniil Spivakovsky Кристина Бродская Кристина Бродская Ольга Дроздова Ольга Дроздова Федор Бондарчук Федор Бондарчук Fyodor Bondarchuk
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