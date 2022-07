1 Auf Wiedersehen Mr. Hitler (Main Title) Charlie Mole 1:08

2 The Train Charlie Mole 2:26

3 The Platoon Jungle Charlie Mole 2:19

4 The Abwehr Headquarters Charlie Mole 1:12

5 The ATS Charlie Mole 0:55

6 Proud to Be British Charlie Mole 2:09

7 Secret Rendezvous Charlie Mole 1:37

8 Moonlight Serenade Glenn Miller and His Orchestra 3:21

9 Rose Goes to the Cave and High St. Charlie Mole 3:44

10 Here's Lookin' at You Charlie Mole 1:53

11 Captain Mainwaring the Hero Charlie Mole 1:00

12 Baby Hitler's Paranoia Charlie Mole 3:27

13 Come with Me Charlie Mole 1:52

14 Jones Goes Over Charlie Mole 2:16

15 The Tanks Charlie Mole 1:55

16 German Perhaps Charlie Mole 2:37

17 Berlin Charlie Mole 2:35

18 The Beach Charlie Mole 4:21

19 She's Getting Away Charlie Mole 1:42

20 That's Enough George Charlie Mole 0:56

21 Auf Wiedersehen Mr. Hitler (Song Version) Charlie Mole 1:53