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Имя для сына Имя для сына
Киноафиша Фильмы Имя для сына Имя для сына, 2015: актеры и роли
Il nome del figlio Имя для сына 2015 / Италия
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Имя для сына, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франческа Аркибуджи Francesca Archibugi
В ролях
Алессандро Гассман Алессандро Гассман Alessandro Gassman Микаела Рамаццотти Микаела Рамаццотти Micaela Ramazzotti Валерия Голино Валерия Голино Valeria Golino Луиджи Ло Кашио Луиджи Ло Кашио Luigi Lo Cascio Рокко Папалео Рокко Папалео Rocco Papaleo Каролина Четроли Раффаэле Ванноли Raffaele Vannoli
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