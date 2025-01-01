Лейтенант Джейк 'Смертник' Сересин Слушай, Феникс. Как насчет того, чтобы сказать всем, что 'Боб' на самом деле что-то значит? Кроме Роберта, я имею в виду.

Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс Не поддавайся на провокацию, Боб. Хочешь знать, почему мы зовем его Смертником?

Лейтенант Джейк 'Смертник' Сересин Ладно. Я понял. Малыш на борту.

[Мэверик появляется из ниоткуда и пролетает на полном ходу между самолетами Феникса и Смертника]

Мэверик Привет, летчики. Бой начался!

Лейтенант Джейк 'Смертник' Сересин Ладно, Феникс. Давай выведем этого парня из игры!

Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс Поворачиваю вправо.

[Смертник уходит от Феникса]

Лейтенант Роберт 'Боб' Флойд Куда он уходит?

Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс Вот почему мы зовем его Смертником. Он всегда оставит тебя в трудной ситуации.

Мэверик Оставить своего напарника. Стратегия, которую я не видел давно.

Лейтенант Джейк 'Смертник' Сересин Он назвал тебя человеком, Феникс. Ты это примешь?

Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс Лишь бы он не назвал тебя человеком.

[в сторону Боба]

Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс Поговори со мной, Боб, где Мэверик?

Лейтенант Роберт 'Боб' Флойд Черт, его нос уже поворачивается!

Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс Сбрось его с меня, Смертник!

Лейтенант Джейк 'Смертник' Сересин Для всех вас дома, так вот как закапывают ископаемое!

Мэверик Ладно, Смертник. Время научить тебя уроку.

[Мэверик ставит Феникса и Боба под ракетный прицел]

Мэверик Ты вне игры, Феникс.

Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс Сын суки!

Лейтенант Джейк 'Смертник' Сересин Давай, Мав, посмотрим, что у тебя есть.

Мэверик Иди ко мне!

Лейтенант Джейк 'Смертник' Сересин Зло прочь. Смертник идет!

[Смертник не отстает от Мэверика]

Мэверик Да, ты хорош. Это я признаю.

[Мэверик взмывает к солнцу, ослепляя Смертника, который преследует его]

Лейтенант Джейк 'Смертник' Сересин Черт! Феникс, я его не вижу. Насколько близко я?

Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс Я мертв, придурок!

Лейтенант Роберт 'Боб' Флойд Увидимся на том свете, Багман.

Лейтенант Джейк 'Смертник' Сересин Где он? Где он?

[Мэверик подлетает сзади к Смертнику и ставит его в статус убитого]