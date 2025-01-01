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Киноафиша Фильмы Топ Ган: Мэверик Цитаты из фильма Топ Ган: Мэверик

Цитаты из фильма Топ Ган: Мэверик

Контр-адмирал Мэверик. Более тридцати лет службы. Боевые медали. Награды. Единственный, кто сбил три вражеских самолета за последние 40 лет.
[Кейн просматривает страницы с записями Мэверика]
Контр-адмирал 'Заслуженный.' 'Заслуженный.' 'Заслуженный.' Но вы не можете получить повышение, не собираетесь на пенсию, и, несмотря на все ваши усилия, отказываетесь умереть. Вы должны были быть хотя бы адмиралом с двумя звездами к этому моменту, если не сенатором. А вот вы: капитан. Почему так?
Мэверик Это одна из жизненных загадок, сэр.
Контр-адмирал Это не шутка. Я задал вам вопрос.
Мэверик Я на своем месте, сэр.
Контр-адмирал Ну, флот так не считает. Больше не считает.
[пауза]
Контр-адмирал Эти самолеты, которые вы тестируете, капитан, рано или поздно, они вообще не будут нуждаться в пилотах. Пилоты, которым нужно спать, есть, ходить в туалет. Пилоты, которые не подчиняются приказам. Все, что вы сделали, это купили немного времени для тех мужчин снаружи. Будущее уже близко, а вас в нем нет.
[Кейн обращается к офицеру у двери]
Контр-адмирал Эскортируйте этого человека с базы. Отведите его в его покои. Подождите с ним, пока он собирает свои вещи. Я хочу, чтобы он выехал на Северный остров в течение часа.
[удивленное выражение лица Мэверика]
Мэверик Северный остров, сэр?
Контр-адмирал Звонок пришел в безупречный момент, как раз когда я ехал сюда, чтобы окончательно вас уволить. Мне досадно это говорить, но... по причинам, известным только Всевышнему и вашему ангелу-хранителю, вас снова вызвали в Топ Ган.
Мэверик Сэр?
Контр-адмирал Вы уволены, капитан.
[Мэверик начинает покидать офис Кейна]
Контр-адмирал Конец неизбежен, Мэверик. Ваш вид движется к вымиранию.
[Мэверик поворачивается назад]
Мэверик Может быть, сэр. Но не сегодня.
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[после крушения Даркстара, Мэверик заходит в небольшое кафе и ему подают стакан воды]
Мэверик Спасибо. Где я?
Мальчик на автозаправке [смотря на Мэверика] Земля?
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🥱
Adm. Tom 'Iceman' Kazansky Военно-морскому флоту нужен Мэверик. Этому парню нужен Мэверик. Вот почему я за тебя боролся. Вот почему ты всё еще здесь.
Maverick Спасибо, Айс, за всё.
Adm. Tom 'Iceman' Kazansky Последний вопрос, кто лучший пилот, ты или я?
Maverick Это хороший момент, давай не будем его портить.
🧡
👏
🥺
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🥱
Мэверик Спасибо, что спас мою жизнь.
Брэдли 'Рустер' Брэдшоу Так бы поступил мой отец.
🧡
👏
🥺
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🥱
Adm. Solomon 'Warlock' Bates Ваш инструктор — один из лучших пилотов, которых когда-либо готовила эта программа. Его подвиги легендарны. То, чему он вас научит, может стать разницей между жизнью и смертью. Представляю вам капитана Пита Митчелла, позывной Мэверик.
🧡
👏
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🥱
[повторяемая фраза]
Мэверик Говори со мной, Гус.
🧡
👏
🥺
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🥱
Adm. Beau 'Cyclone' Simpson Ваша репутация вас опережает.
Maverick Спасибо, сэр.
Adm. Beau 'Cyclone' Simpson Это не было комплиментом.
Maverick Должен признаться, я не ожидал, что меня снова пригласят.
Adm. Solomon 'Warlock' Bates Это называются *приказы*, Мэверик.
🧡
👏
🥺
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🥱
Брэдли 'Рустер' Брэдшоу [закрывая глаза после того, как левый двигатель начинает sputter] Пожалуйста, не говори мне, что мы потеряли двигатель.
Мэверик Ладно, не скажу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bradley 'Rooster' Bradshaw Поговори со мной, пап.
🧡
👏
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🥱
Maverick [В начале учебной миссии] Доброе утро, летчики. С вами говорит ваш капитан. Добро пожаловать на основные манёвры истребителей. Как было оговорено, сегодняшнее упражнение — воздушные бои, только пушки, без ракет. Мы не опускаемся ниже высоты 5000 футов. Работая в команде, вы должны сбить меня, или...
Payback ...или что, сэр?
Maverick ...или я отвечу огнём. Если я сбью хотя бы одного из вас, вы оба проиграете.
Lt. Jake 'Hangman' Seresin Этому парню нужен контроль над эго.
Lt. Brigham 'Harvard' Lennox Мы это устроим!
Payback Сэр, как насчёт того, чтобы внести немного ставок?
Maverick Что вы имеете в виду?
Payback Кто первым будет сбит, тот должен сделать 200 отжиманий.
Maverick Ребята, это много отжиманий.
Fanboy Ну, не зря это называется упражнением, сэр.
Maverick У вас сделка, джентльмены. Битва началась. Давайте, за дело!
Bradley 'Rooster' Bradshaw Фанбой, ты видишь его?
Fanboy Не за пределами радара впереди. Он должен быть где-то позади нас.
Bradley 'Rooster' Bradshaw [Мэверик приготовился и пронёсся между их самолётами снизу вверх] Чёрт возьми!
Fanboy Что за чертовщина?
Payback Чёрт!
Maverick Полегче, Мэверик. Давайте постараемся не получить выговор в первый день.
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🥱
Лейтенант Джейк 'Хэнгмен' Сересин [после уничтожения самолета, который чуть не убил Мэверика и Рустера] Добрый день, дамы и господа, с вами говорит ваш спаситель. Пожалуйста, пристегните ремни, верните столики в заблокированное и вертикальное положение и приготовьтесь к посадке.
Брэдли 'Рустер' Брэдшоу Эй, Хэнгмен, ты выглядишь хорошо.
Лейтенант Джейк 'Хэнгмен' Сересин Я в порядке, Рустер. Я очень в порядке. Увидимся на палубе.
🧡
👏
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🥱
Bradley 'Rooster' Bradshaw Тогда это будет бой на выживание.
Maverick F-14 против истребителей пятого поколения?
Bradley 'Rooster' Bradshaw Дело не в самолете. Дело в пилоте.
Maverick Именно!
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🥱
Адмирал Бо 'Циклон' Симпсон Вы поставили меня в сложное положение, капитан. С одной стороны, вы продемонстрировали, что эту миссию можно выполнить, возможно, единственный способ, как её можно выжить. С другой стороны, вы сделали это, украдя много миллионный военный самолёт и управляя им так, что он может никогда больше не быть годным для полёта. Айсмена больше нет, чтобы защищать вас. У меня есть всё необходимое, чтобы вас судили и уволили с позором. Так что мне делать? Рисковать жизнями моих пилотов и, возможно, успехом этой миссии, или рисковать своей карьерой, назначив вас командиром группы?
Мэверик Сэр...
Адмирал Соломон 'Колдун' Бейтс Я думаю, адмирал задаёт риторический вопрос, капитан.
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Мэверик Он всегда будет меня ненавидеть за то, что я сделал. Почему ему ненавидеть её тоже?
🧡
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Bradley 'Rooster' Bradshaw Давай, Мав, сделай что-нибудь по-пилотски!
🧡
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Мэверик [Искоса к Айсмену] Как мой напарник?
🧡
👏
🥺
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🥱
Amelia Капитан, всё ещё?
Maverick Капитан с высокой наградой!
🧡
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🥱
Пенни Бенджамин [Мэверику, когда он смотрит, как она заходит в свой дом после того, как он отвёз её домой] Не смотри на меня так.
Мэверик На что?
Пенни Бенджамин На это.
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Wo-1. Берни 'Хондо' Коулман Мэверик, Мэверик. Эй, ты со мной? Мне не нравится этот взгляд, Мав.
Мэверик Это единственное, что у меня есть. Спасибо. Если я тебя больше не увижу, Хондо, спасибо.
Wo-1. Берни 'Хондо' Коулман Для меня была честь, капитан.
🧡
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Adm. Beau 'Cyclone' Simpson [пока Циклон дает пилотам новые инструкции по миссии, на экране видно, что самолет собирается пройти курс] Кто, черт возьми, это?
Maverick Мэверик на контрольный пункт. Вхожу в точку Альфа, подтвердите зеленый диапазон.
Mission Controller Мэверик, контрольный пункт. Зеленый диапазон подтвержден. Я не вижу событий, запланированных для вас, сэр.
Maverick Ну, я все равно иду.
Lt. Natasha 'Phoenix' Trace Отлично.
Maverick Установите время до цели, 2 минуты 15 секунд.
Payback 2:15? Это невозможно!
Maverick Фиксируйте точку атаки, Мэверик в пути.
[Мэверик проходит курс и достигает цели]
Maverick Бомба сброшена!
Lt. Robert 'Bob' Floyd [после того, как Мэверик прошел тренировочный курс за 2:14.84 и уничтожил цель] В яблочко, черт возьми!
Lt. Jake 'Hangman' Seresin Черт возьми!
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Лт. Хави 'Койот' Мачадо Сэр, мы получаем сигнал от электронного устройства Рустера, но, похоже, произошел сбой.
Адм. Соломон 'Варлок' Бейтс Вы его потеряли?
Лт. Хави 'Койот' Мачадо Нет, сэр. Он сверхзвуковой.
Адм. Соломон 'Варлок' Бейтс Он в воздухе!
Адм. Бью 'Циклон' Симпсон На чем?
Техник связи Сэр, Отслеживание сообщает, что F-14 Томкат в воздухе и на курсе к нашей позиции.
Адм. Соломон 'Варлок' Бейтс Не может быть, не может быть!
Адм. Бью 'Циклон' Симпсон [В недоумении] Мэверик.
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Penny Benjamin [Они на парусах] Чуть rougher, чем я ожидал.
Maverick Неужели!
Penny Benjamin Тяни за стеньгу. Мы уберем паруса.
Maverick Хорошо. Что это значит?
Penny Benjamin Ты же в ВМФ должен быть!
Maverick Я не управляю лодками, Пенни, я на них сажусь!
Penny Benjamin [после того, как научила Мэверика управлять парусами, она похлопывает его по плечу] Теперь ты в ВМФ!
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Adm. Solomon 'Warlock' Bates Капитан Митчелл. Ты на своем месте. Сделай нас гордыми.
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Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс [Бобу, о Хэнгмэне] Поэтому мы называем его Хэнгмэн. Он всегда оставит тебя на произвол судьбы.
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Maverick Уже веселишься?
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Bradley 'Rooster' Bradshaw Существует не один способ выполнить эту миссию.
Lt. Jake 'Hangman' Seresin Ты действительно не понимаешь. На этой миссии человек летит как Мэверик, или не возвращается. Без обид.
Lt. Robert 'Bob' Floyd И как-то ты всегда справляешься.
Lt. Jake 'Hangman' Seresin Эй, я не собираюсь критиковать, ты просто осторожен, вот и всё.
Maverick Лейтенант...
Lt. Jake 'Hangman' Seresin Мы идем в бой, сынок, на уровне, которого ни один живой пилот никогда не видел.
[имеется в виду Мэверик]
Lt. Jake 'Hangman' Seresin Даже он. Нет времени думать о прошлом.
Bradley 'Rooster' Bradshaw Что это должно значить?
Maverick Рустер...
Lt. Jake 'Hangman' Seresin Я не могу быть единственным, кто знает, что Мэверик летал с его отцом.
Maverick Хватит.
Lt. Jake 'Hangman' Seresin Что Мэверик летал с его отцом...
Maverick Лейтенант, хватит.
[другие пилоты удерживают Рустера от атаки на Хэнгмэна]
Maverick Хватит!
Bradley 'Rooster' Bradshaw Ты, сукин сын!
Lt. Jake 'Hangman' Seresin Эй, я в порядке, я в порядке. Эй.
Maverick Хватит.
Lt. Jake 'Hangman' Seresin Он не годится для этой миссии.
Maverick Хватит.
Lt. Jake 'Hangman' Seresin Ты знаешь это. Ты знаешь, что я прав.
Maverick Вы все свободны.
[пилоты покидают комнату]
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Bradley 'Rooster' Bradshaw [после того, как посмотрели на ангар на разбомбленном вражеском аэродроме] Да ты, блин, издеваешься! F-14?
Maverick Я сбил три МиГа на одном из них.
Bradley 'Rooster' Bradshaw Мы даже не знаем, сможет ли эта дура полететь.
Maverick Давайте проверим.
[бежит к ангару]
Bradley 'Rooster' Bradshaw Мав! Окей.
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Брэдли 'Рустер' Брэдшоу Ты снова убил.
Лейтенант Джейк 'Хэнгмен' Сересин Это уже два.
Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс У Мэва пять. Это делает его асом.
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Lt. Natasha 'Phoenix' Trace Нарушение пределов? Неподчинение? Ты пытаешься быть исключённым?
Bradley 'Rooster' Bradshaw Не переживай по этому поводу.
Lt. Natasha 'Phoenix' Trace Слушай, я иду на эту миссию, но если тебя исключат, нам придётся летать с Хэнгменом. Поговори со мной, что, чёрт возьми, это было?
Bradley 'Rooster' Bradshaw Он забрал мои документы.
Lt. Natasha 'Phoenix' Trace Что? Кто?
Bradley 'Rooster' Bradshaw Мэверик. Он забрал мою заявку в Военно-морскую академию. Он откинул меня на четыре года.
Lt. Natasha 'Phoenix' Trace Зачем он это сделал?
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Adm. Beau 'Cyclone' Simpson Высота жесткой границы — 5000 футов над уровнем земли, этот периметр установлен не только для безопасности наших пилотов, но и для безопасности их самолетов. 5000 футов — это не просто правило, это закон, такой же неизменный, как гравитация.
Maverick Для миссии жесткая граница будет намного ниже, сэр.
Adm. Beau 'Cyclone' Simpson И она не изменится без моего одобрения, особенно не в середине учений! А этот маневр Кобра? Это могло стоить жизни всем троим. Я больше не хочу видеть этого дерьма!
Adm. Solomon 'Warlock' Bates Что именно вы, по вашему мнению, пытались научить, капитан?
Maverick Насколько бы хороши они ни были, сэр, им все еще есть чему научиться.
Adm. Beau 'Cyclone' Simpson Вы говорите о лучших пилотах-истребителях на планете, капитан.
Maverick И им об этом говорили всю карьеру, пока они сбрасывали бомбы с большой высоты, почти не ведя воздушные бои. Параметры этой миссии требуют того, с чем они никогда не сталкивались, чего-то...
Adm. Beau 'Cyclone' Simpson У вас есть меньше трех недель, чтобы научить их сражаться как команда и как поразить цель.
Maverick ...и как вернуться домой. И как вернуться домой, сэр.
Adm. Beau 'Cyclone' Simpson Каждая миссия имеет свои риски. Эти пилоты принимают это.
Maverick Я нет, сэр.
Adm. Beau 'Cyclone' Simpson Каждое утро с этого дня вы будете информировать нас о своих учебных планах письменно, и ничего не изменится без моего прямого одобрения.
Maverick Включая жесткую границу, сэр?
Adm. Beau 'Cyclone' Simpson *Особенно* жесткую границу, капитан.
Maverick [Мэверик кладет папку на стол Циклона] Сэр.
Adm. Beau 'Cyclone' Simpson Что это?
Maverick Это запрос на понижение жесткой границы, сэр, чтобы отработать низковысотное бомбометание в соответствии с параметрами миссии.
Adm. Solomon 'Warlock' Bates Вы можете узнать кое-что о тайминге, капитан.
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Скромный инженер [Когда все празднуют, что Мэверик достиг Маха 10, он смотрит на адмирала Кейна] Включите это в свой бюджет Пентагона!
Скромный инженер [Адмирал Кейн бросает на него строгий взгляд] Извините.
🧡
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Мэверик [Повторяемая фраза, когда кто-то говорит ему, что ему не нравится его выражение лица] Это единственное, что у меня есть.
🧡
👏
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Penny Benjamin О, да ты издеваешься. Пит!
Maverick Пенни? Что ты здесь делаешь?
Penny Benjamin Я должна спросить тебя то же самое.
Maverick Это долгая история.
Penny Benjamin В этом я сомневаюсь.
Maverick Да.
Penny Benjamin На кого ты накосячил на этот раз?
Maverick На очередного адмирала.
Penny Benjamin Точно!
Maverick Ты на меня злишься?
Penny Benjamin О, Пит, я никогда не смогу на тебя злиться, вот в чем проблема.
🧡
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Мэверик [в ответ на сообщение Айсмена «Пора отпустить», на грани слез] Я не знаю как. Я не учитель, Айс. Я истребитель. Морской летчик. Это не то, что я, это то, кто я. Как я могу это научить? Даже если бы мог научить, это не то, что хочет Рустер. Это не то, что хочет ВМС. Именно поэтому меня уволили в прошлый раз. Единственная причина, по которой я здесь — это ты. Если я отправлю его на эту миссию, он может не вернуться домой. А если я не отправлю его, он никогда мне не простит. В любом случае, я могу потерять его навсегда.
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Лейтенант Джейк 'Смертник' Сересин Слушай, Феникс. Как насчет того, чтобы сказать всем, что 'Боб' на самом деле что-то значит? Кроме Роберта, я имею в виду.
Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс Не поддавайся на провокацию, Боб. Хочешь знать, почему мы зовем его Смертником?
Лейтенант Джейк 'Смертник' Сересин Ладно. Я понял. Малыш на борту.
[Мэверик появляется из ниоткуда и пролетает на полном ходу между самолетами Феникса и Смертника]
Лейтенант Джейк 'Смертник' Сересин Черт!
Мэверик Привет, летчики. Бой начался!
Лейтенант Джейк 'Смертник' Сересин Ладно, Феникс. Давай выведем этого парня из игры!
Брэдли 'Рустер' Брэ́дшоу [Слушая радио] Смотри за спиной, Феникс!
Лейтенант Джейк 'Смертник' Сересин Поворачивай вправо!
Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс Поворачиваю вправо.
[Смертник уходит от Феникса]
Лейтенант Роберт 'Боб' Флойд Куда он уходит?
Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс Вот почему мы зовем его Смертником. Он всегда оставит тебя в трудной ситуации.
Мэверик Оставить своего напарника. Стратегия, которую я не видел давно.
Лейтенант Джейк 'Смертник' Сересин Он назвал тебя человеком, Феникс. Ты это примешь?
Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс Лишь бы он не назвал тебя человеком.
[в сторону Боба]
Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс Поговори со мной, Боб, где Мэверик?
Лейтенант Роберт 'Боб' Флойд Черт, его нос уже поворачивается!
Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс Сбрось его с меня, Смертник!
Лейтенант Джейк 'Смертник' Сересин Для всех вас дома, так вот как закапывают ископаемое!
Мэверик Ладно, Смертник. Время научить тебя уроку.
[Мэверик ставит Феникса и Боба под ракетный прицел]
Мэверик Ты вне игры, Феникс.
Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс Сын суки!
Лейтенант Джейк 'Смертник' Сересин Давай, Мав, посмотрим, что у тебя есть.
Мэверик Иди ко мне!
Лейтенант Джейк 'Смертник' Сересин Зло прочь. Смертник идет!
[Смертник не отстает от Мэверика]
Мэверик Да, ты хорош. Это я признаю.
[Мэверик взмывает к солнцу, ослепляя Смертника, который преследует его]
Лейтенант Джейк 'Смертник' Сересин Черт! Феникс, я его не вижу. Насколько близко я?
Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс Я мертв, придурок!
Лейтенант Роберт 'Боб' Флойд Увидимся на том свете, Багман.
Лейтенант Джейк 'Смертник' Сересин Где он? Где он?
[Мэверик подлетает сзади к Смертнику и ставит его в статус убитого]
Мэверик Это убитый.
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Лт. Наташа 'Феникс' Трейс Парни, это Бэгмен.
Лт. Джейк 'Хэнгмен' Сересин Хэнгмен.
Лт. Наташа 'Феникс' Трейс Тем не менее, вы смотрите на единственного военно-морского летчика в активной службе с подтвержденной воздушной победой.
Лт. Джейк 'Хэнгмен' Сересин Хватит.
Лт. Наташа 'Феникс' Трейс Заметьте, тот парень был в музейном экземпляре с Корейской войны.
Лт. Хави 'Койот' Мачадо Холодная война.
Пейбек Разные войны, один век.
Фанбой Не эта.
Лт. Хави 'Койот' Мачадо Кто ваши друзья?
Пейбек Пейбек.
Фанбой Фанбой.
Лт. Наташа 'Феникс' Трейс Эй, Койот.
Лт. Хави 'Койот' Мачадо Эй.
Лт. Наташа 'Феникс' Трейс Кто он?
Лт. Хави 'Койот' Мачадо Кто-кто?
[Феникс кивает в сторону Боба]
Лт. Хави 'Койот' Мачадо Когда ты приехал?
Лт. Роберт 'Боб' Флойд О, я- я здесь все время.
Лт. Джейк 'Хэнгмен' Сересин Ну, этот человек - пилот стелс.
Лт. Хави 'Койот' Мачадо В буквальном смысле.
Лт. Роберт 'Боб' Флойд На самом деле, он офицер систем вооружения.
Лт. Джейк 'Хэнгмен' Сересин Без чувства юмора.
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Брэдли 'Рустер' Брэдшоу [видя, как Фелон забирает колокол Квочура] Ё-моё. Что это, блин, было?
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Bradley 'Rooster' Bradshaw Почему ты забрал мои бумаги в академии? Почему просто не мог *держаться от меня подальше*?
Maverick Ты не был готов.
Bradley 'Rooster' Bradshaw Готов к чему? А? Готов летать, как ты?
Maverick Нет, готов забыть учебник. Доверься своим инстинктам! Не думай, просто действуй. Если ты будешь думать там наверху, ты мертв. Поверь мне.
Bradley 'Rooster' Bradshaw Мой отец верил в тебя. Я не собираюсь повторять его ошибку.
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Мэверик [После взлета на F-14 Томкат] Ладно, Рустер, свяжись с кораблем.
Брэдли 'Рустер' Брэдшоу Работаю над этим. Радио не работает, радар не работает, здесь всё мертво, что делать? Объясни мне.
Мэверик Хорошо, сначала радио. Выключи автомат UHF-2, попробуй так.
Брэдли 'Рустер' Брэдшоу Здесь 300 автоматов, что-то более конкретное?
Мэверик Не знаю, это была сфера твоего отца.
Брэдли 'Рустер' Брэдшоу Я разберусь.
[Смотря вниз на истребители 5-го поколения]
Брэдли 'Рустер' Брэдшоу Мэв, вижу двоих, пять часов низко! Что делать?
Мэверик Слушай. Просто будь спокойным. Если бы они знали, кто мы, мы бы уже были мертвы.
Брэдли 'Рустер' Брэдшоу [Смотрит, как истребители набирают высоту] Ну, вот они идут. Какой у тебя план?
Мэверик Просто надень маску. Помни, мы в одной команде. Просто помаши и улыбнись. Просто помаши и улыбнись.
Брэдли 'Рустер' Брэдшоу [Смотрит на жесты пилота истребителя 5-го поколения] Что это за сигнал, что он говорит?
Мэверик Без понятия. Я не знаю, что он говорит.
Брэдли 'Рустер' Брэдшоу А как насчет этого, какое-то представление?
Мэверик Нет, никогда этого не видел. Чёрт. Его ведомый входит в зону применения оружия. Ладно, слушай. Когда я скажу, ты хватай те ручки над головой. Это ручка катапультирования.
Брэдли 'Рустер' Брэдшоу Мэв, можем ли мы их обогнать?
Мэверик Не их ракеты и пушки.
Брэдли 'Рустер' Брэдшоу Значит, это будет воздушный бой.
Мэверик F-14 против истребителей 5-го поколения?
Брэдли 'Рустер' Брэдшоу Дело не в самолете, а в пилоте. Ты бы пошел на них, если бы меня не было.
Мэверик Но ты здесь.
Брэдли 'Рустер' Брэдшоу Давай, Мэв. Не думай, просто действуй.
[Мэв уходит вправо, и начинается воздушный бой]
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Лт. Джейк 'Хэнгмен' Сересин [Смотрит на фотографию класса Мэверика в Топ Ган] Эй, Койот, взгляни на это.
Лт. Хави 'Койот' Мачадо [Смотрит на Мэверика на фотографии] Человек, легенда. Вот он.
Лт. Джейк 'Хэнгмен' Сересин Нет, нет, нет, рядом с ним. Это тебе не знакомо?
Лт. Хави 'Койот' Мачадо Что у нас тут?
Лт. Джейк 'Хэнгмен' Сересин [Ссылаясь на Гуся] Брэдшоу. Как я жив и дышу.
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Maverick Рустер! Брэди! Лейтенант Брэдшоу!
Bradley 'Rooster' Bradshaw Да, сэр?
Maverick Давайте не будем так делать.
Bradley 'Rooster' Bradshaw Вы собираетесь меня выгнать?
Maverick Это будет зависеть от тебя, а не от меня.
Bradley 'Rooster' Bradshaw Мне можно идти?
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Лейтенант Джейк 'Хэнгмен' Сэрэсин Скажи, Рустер, не против, если я задам тебе личный вопрос?
Брэдли 'Рустер' Брэдшоу А имеет ли это значение, если я буду против?
Лейтенант Джейк 'Хэнгмен' Сэрэсин Так в чем же дело между тобой и Мэвериком? Похоже, он тебя немного потряс.
Брэдли 'Рустер' Брэдшоу Это не твое дело. А где, черт возьми, он?
Мэверик Я тут все это время.
[Мэверик, летя под самолетом Рустера, переворачивает свой самолет вверх на правом борту и оказывается в перевернутом положении над самолетом Рустера]
Лейтенант Джейк 'Хэнгмен' Сэрэсин Черт возьми!
Мэверик Ты видишь меня сейчас? Давай, давай, покончим с этим.
Брэдли 'Рустер' Брэдшоу [Мэверик и Рустер начинают спиралевидное снижение] Бой начался!
Лейтенант Джейк 'Хэнгмен' Сэрэсин Что с этими двумя?
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Amelia [когда Мэверик выскакивает через окно второго этажа и прыгает вниз, пытаясь избежать её неожиданного возвращения, она прямо там, смотрит на него] Пожалуйста, не разбивай ей сердце снова.
🧡
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🥺
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Title Card 3 марта 1969 года ВМС США создали элитную школу для одного процента лучших пилотов. Её целью было вернуть утраченное искусство воздушного боя и гарантировать, что handful мужчин и женщин, окончивших её, станут лучшими истребителями в мире. Им это удалось. Сегодня ВМС называют её Школа боевого оружия. Пилоты называют её: Топ Ган: Мэверик.
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🥱
Брэдли 'Рустер' Брэдшоу [после того, как Мэверик сбросил Рустера на землю] Что за черт?
Мэверик Что ты здесь делаешь?
Брэдли 'Рустер' Брэдшоу Что я здесь делаю?
Мэверик Ты думаешь, я взял эту ракету, чтобы ты мог быть здесь со мной? Тебе уже давно надо быть на авианосце!
Брэдли 'Рустер' Брэдшоу Я спас твою жизнь!
Мэверик Я спас твою жизнь! Вот в чем весь смысл! Ты вообще о чем думал?
Брэдли 'Рустер' Брэдшоу Ты сказал мне не думать!
[Мэверик смотрит на Рустера с пустым взглядом, Рустер пожимает плечами]
Мэверик Ну, рад тебя видеть.
Брэдли 'Рустер' Брэдшоу Рад тебя видеть тоже.
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[повторяемая фраза]
Мэверик Не думай, просто делай.
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Мэверик Почему они мертвы?
Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс Мы пробили 300 футов, и нас сбила ракета ПВО.
Мэверик Нет. Почему они мертвы?
Лейтенант Хави 'Койот' Мачадо Я сбросил скорость и не предупредил её. Это моя вина.
Мэверик Была ли причина, по которой вы не общались с командой?
Лейтенант Хави 'Койот' Мачадо Я сосредоточился на...
Мэверик Такую, которую их семья примет на похоронах.
Лейтенант Хави 'Койот' Мачадо Нет, сэр.
Мэверик Почему вы не предвидели поворот? Вам давали инструкции по местности. Не говорите мне... поговорите с его семьей.
[Феникс смотрит на Боба]
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Лейтенант Джейк 'Хэнгмен' Сересин [после того, как Мэверика выбросили из бара Пенни] Спасибо за пиво, приходи в любое время!
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[повторяемая фраза]
Брэдли 'Рустер' Брэдшоу Дело не в самолете, а в пилоте.
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Мэверик [рекруты играют в футбол на пляже] Сэр.
Адмирал Бо 'Циклон' Симпсон Что это?
Мэверик Это футбол в стиле dogfight. Нападение и защита одновременно.
Адмирал Бо 'Циклон' Симпсон Кто выигрывает?
Мэверик Я думаю, они давно перестали считать.
Адмирал Бо 'Циклон' Симпсон Этому отряду еще нужно завершить тренировки, капитан. Каждая минута на счету.
Мэверик Да, сэр.
Адмирал Бо 'Циклон' Симпсон Так зачем мы здесь играем?
Мэверик Вы сказали создать команду, сэр. Вот ваша команда.
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Maverick Я думаю, я думаю, это и есть то самое.
Penny Benjamin Давай, Пит, ты это говоришь с тех пор, как я тебя знаю. Ты сказал это после того, как тебя поймали за то, что ты увёз меня на развлекательном полёте на F-18, а потом вдруг ты уехал в Боснию, потом в Ирак. В оба раза ты попал в неприятности, Айсмен звонил и ты снова в небе.
Maverick Пенни, это другое.
Penny Benjamin Пит, доверься мне. Насколько бы невероятным это сейчас ни казалось, ты всё равно вернёшься в истребитель с горящим хвостом.
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Мэверик [с сожалением, когда вражеский самолет приближается к атаке, и Рустер не может катапультироваться из F-14] Прости. Прости, Гус.
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Адмирал Соломон 'Варлок' Бейтс У вас двоих есть нечто общее. Циклон был первым в своем классе в '88.
Мэверик На самом деле, сэр, я закончил вторым. Просто хочу задать реальные ожидания.
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Maverick Время — твой самый большой враг.
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Bradley 'Rooster' Bradshaw [пение] Ты трясёшь мои нервы и срываешь мозг, Слишком много любви сводит мужчину с ума, Ты сломала мою волю, но какое это наслаждение
Bradley 'Rooster' Bradshaw Брэдли 'Рустер' Брэдшоу, лейтенант Джейк 'Хэнгмен' Сересин, лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс, лейтенант Хави 'Койот' Мачадо, Пэйбек, Фэнбой, лейтенант Бригам 'Гарвард' Леннокс, лейтенант Логан 'Йейл' Ли, лейтенант Нил 'Омаха' Виканде, лейтенант Билли 'Фриц' Авалоне: Боже мой, Великолепные шары огня!
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Лейтенант Джейк 'Хэнгмен' Сересин Дай им жару!
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Adm. Beau 'Cyclone' Simpson Ну что, теперь порази свою цель и возвращайся домой.
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Мэверик [На бомбардировочном рейде] Атака "Даггер"!
[Томагавки запускаются с USS Leyte Gulf]
Офицер военно-морского флота Томагавки в воздухе.
Адмирал Соломон 'Варлок' Бейтс Назад пути нет.
Мэверик Даггеры, примите боевую формацию.
[Самолеты выстраиваются в колонну]
Мэверик [Подходим к берегу] Даггеры готовы. Продолжаем к цели. Две минуты тридцать секунд. 3... 2... 1. Марк.
Брэдли 'Рустер' Брэдшоу Два, марк.
Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс Три, марк.
Пэйбэк Четыре, марк.
Мэверик Входим.
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[последние реплики]
Бармен (Джимми) Эй, Мав!
Мэверик Джимми. Пенни на месте?
Бармен (Джимми) Она увела Амелию в плавание.
Мэверик Она сказала, когда вернётся?
Бармен (Джимми) Знаешь, не сказала. Могу тебе что-то принести?
🧡
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Maverick Давай, милая, ещё чуть-чуть. Ещё немного. Давай. Давай!
🧡
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Мэверик Они хотят мах 10, давай дадим им мах 10.
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Лейтенант Джейк 'Хэнгман' Сересин Я летел так быстро, как только мог. Примерно так, как будто от этого зависела моя ж##а.
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Мэверик В поединке с этими самолётами на ваших F-18 вы мертвы. Поэтому вам нужно зайти, поразить цель и исчезнуть, прежде чем эти самолёты успеют вас поймать. Время становится вашим величайшим врагом.
🧡
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Adm. Beau 'Cyclone' Simpson Дайте мне быть ясным: это будет ваш последний пост, капитан. Вы летаете для Топ Ган - или вы больше никогда не будете летать для ВМФ.
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Maverick Насколько низко ты хочешь опуститься, Рустер?
Bradley 'Rooster' Bradshaw Я могу опуститься так же низко, как и ты, сэр! А это о многом говорит.
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Брэдли 'Рустер' Брэдшоу Хэнгмен, единственное место, куда ты можешь привести кого-то — это на тот свет.
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Maverick Что было, то было. Для нас обоих.
Bradley 'Rooster' Bradshaw Ты бы хотел в это верить, не так ли?
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Мэверик Рустер только что спас вам жизнь, ребята. Но это будет ему стоить.
Брэдли 'Рустер' Брэдшоу Не в этот раз, старик.
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Penny Benjamin Слушай, я должна подать пример. Я не могу приводить парней домой на первом свидании.
Maverick Это не наше первое свидание.
Penny Benjamin Ты понимаешь, о чем я.
Maverick Ладно. Хорошо. Но это в последний раз, когда я выхожу через твое окно.
Penny Benjamin Увидим.
Maverick Нет. Нет, я серьезно. Я больше никогда не оставлю тебя.
Penny Benjamin О, заткнись.
[поцелуй]
Penny Benjamin Давай, убирайся отсюда.
🧡
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Maverick Ты и Амелия, вы как-то ближе, чем когда я вас в последний раз видел.
Penny Benjamin Да. Да, это так.
Maverick Как ты справляешься?
Penny Benjamin Ну, ты знаешь, она всегда хотела больше свободы, чем я думал, что готова к этому.
Maverick От кого она это взяла, интересно?
Penny Benjamin Думаю, я понял, что тоже должен ей доверять. Позволить иногда совершать свои ошибки.
Maverick Нелегкий выбор.
🧡
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Брэдли 'Рустер' Брэдшоу Предельная нагрузка на фюзеляж F-18 составляет 7.5.
Мэверик Это допустимый предел. Чтобы выжить в этой миссии, тебе придется превышать его, даже если это приведет к деформации фюзеляжа. Ты будешь тянуть так сильно, что будешь весить почти 900 килограммов, твой череп будет давить на позвоночник. Твои легкие будут разрывать, как будто слон сидит у тебя на груди, сражаясь изо всех сил, чтобы не потерять сознание. И именно здесь ты будешь в наибольшей уязвимости. Это - угол могилы.
🧡
👏
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🥱
Maverick Это доведёт тебя и твой самолёт до предела.
Lt. Natasha 'Phoenix' Trace Сэр, это вообще возможно?
Maverick Ответ на этот вопрос зависит от пилота в кабине.
🧡
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🥱
Maverick На сегодня достаточно.
Lt. Natasha 'Phoenix' Trace Это было близко.
Maverick Слишком близко. Птица! Птица!
Lt. Natasha 'Phoenix' Trace Птица!
🧡
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🥱
Bradley 'Rooster' Bradshaw Обе Runway в кратерах. Как мы собираемся поднять этот музейный экспонат в воздух? Почему крылья выдвигаются, Мав? Мав, это не взлетная полоса, а рулежная дорожка. Это очень *короткая* рулежная дорожка, Мав.
Maverick Просто держись.
Bradley 'Rooster' Bradshaw Чёрт возьми!
🧡
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🥱
Adm. Solomon 'Warlock' Bates Ваша цель — явная и настоящая угроза. Секретный объект по обогащению урана под контролем мятежного государства. Это подземный бункер, спрятанный между этими двумя горами.
🧡
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🥱
Adm. Beau 'Cyclone' Simpson Похоже, мы не единственные, кто цепляется за старые реликвии.
🧡
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Лейтенант Хави 'Койот' Мачадо Время вышло. Я сбрасываю с закрытыми глазами.
🧡
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Мэверик Поехали. Вражеская территория впереди. Ноги будут сухими через 60 секунд. Команчи, даггер один. Картинка.
Техник связи Команчи. Картинка чистая. Решение за вами.
🧡
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Maverick Давай, Рустер. Бандиты на подходе. Нам нужно догнать время. Давайте развернемся и полетим.
🧡
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Adm. Beau 'Cyclone' Simpson Вот ради чего вы все тренировались. Возвращайтесь домой целыми.
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Мэверик Ты не сможешь его спасти. Катапультируйся, катапультируйся!
Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс Катапультируйся, катапультируйся, катапультируйся!
🧡
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Мэверик Я не знаю, что делать.
Пенни Бенджамин Но ты найдёшь выход. Я знаю, что ты сможешь.
🧡
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🥱
Мэверик Даггер 1 на месте и готов на катапульте 1.
Лейтенант Джейк 'Хэнгмен' Сересин Запасной Даггер стоит на готове.
Пэйбек Даггер 4 на месте и готов.
Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс Даггер 3 на месте и готов.
Брэдли 'Рустер' Бредшоу Даггер 2 на месте и готов.
Офицер управления воздухом Докладываю, ось в воздухе, ударная группа готова, ждем решения о запуске.
Адмирал Бью 'Циклон' Симпсон Отправляйте их.
🧡
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Rear Admiral У тебя есть смелость, жокей. Это я тебе признаю.
🧡
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Maverick [демонстрирует толстый мануал] F-18 NATOPS. Содержит все, что они хотят, чтобы вы знали о вашем самолете. Предполагаю, вы знаете эту книгу наизусть.
Payback Чёрт возьми, точно!
Lt. Jake 'Hangman' Seresin Точно.
Maverick [бросает мануал в мусор] И твой враг тоже.
Wo-1. Bernie 'Hondo' Coleman [шепотом] И мы в пути...
Maverick Но враг не знает о ваших пределах. Я намерен их найти. Проверить. Перепрыгнуть. Сегодня мы начнем с того, что вы только думаете, что знаете. И вы покажете мне, из чего вы сделаны.
🧡
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