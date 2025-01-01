Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс
Не поддавайся на провокацию, Боб. Хочешь знать, почему мы зовем его Смертником?
[Мэверик появляется из ниоткуда и пролетает на полном ходу между самолетами Феникса и Смертника]
Мэверик
Привет, летчики. Бой начался!
Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс
Поворачиваю вправо.
[Смертник уходит от Феникса]
Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс
Вот почему мы зовем его Смертником. Он всегда оставит тебя в трудной ситуации.
Мэверик
Оставить своего напарника. Стратегия, которую я не видел давно.
Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс
Лишь бы он не назвал тебя человеком.
[в сторону Боба]
Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс
Поговори со мной, Боб, где Мэверик?
Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс
Сбрось его с меня, Смертник!
Мэверик
Ладно, Смертник. Время научить тебя уроку.
[Мэверик ставит Феникса и Боба под ракетный прицел]
Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс
Сын суки!
[Смертник не отстает от Мэверика]
Мэверик
Да, ты хорош. Это я признаю.
[Мэверик взмывает к солнцу, ослепляя Смертника, который преследует его]
Лейтенант Наташа 'Феникс' Трейс
Я мертв, придурок!
[Мэверик подлетает сзади к Смертнику и ставит его в статус убитого]