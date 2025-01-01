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Киноафиша Фильмы Черная Пантера Цитаты из фильма Черная Пантера

Цитаты из фильма Черная Пантера

T'Challa Мы всё ещё можем тебя вылечить...
Erik Killmonger Зачем? Чтобы посадить меня в тюрьму? Нет. Просто похороните меня в океане с моими предками, которые прыгали с кораблей, потому что смерть была лучше рабства.
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T'Challa Ваканда больше не будет наблюдать из тени. Мы не можем. Мы не должны. Мы будем стремиться стать примером того, как мы, братья и сестры на этой земле, должны относиться друг к другу. Сейчас, как никогда, иллюзии разделения угрожают нашему самому существованию. Мы все знаем правду: нас больше объединяет, чем разделяет. Но в трудные времена мудрые строят мосты, а глупцы возводят стены. Мы должны найти способ заботиться друг о друге, словно мы — один народ.
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М’Баку Если скажешь ещё слово, я скормлю тебя своим детям!
[Росс замолкает, пауза]
М’Баку Шучу. Мы вегетарианцы.
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Shuri Он застыл?
Okoye Как антилопа на фарах.
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Shuri Не пугай меня так, колонизатор!
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Everett K. Ross [после того, как он проснулся] Это Ваканда?
Shuri [саркастично] Нет, это Канзас.
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King T'Chaka [Т'Чалле] Ты хороший человек с добрым сердцем. И быть хорошим человеком — тяжело для короля.
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Shuri [когда смертельно раненого Эверетта Росса везут в её лабораторию] Отлично! Ещё один сломанный белый мальчик, которого нам надо починить.
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Okoye Только не застывай, когда увидишь её.
T'Challa О чём ты говоришь? Я никогда не застываю.
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Everett K. Ross Она говорит по-английски?
Okoye Когда захочет.
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Shuri [про сандалии Т’Чаллы] Что это у тебя на ногах?
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Erik Killmonger Всю жизнь я ждал этого момента. Я тренировался, я лгал, я убивал, чтобы дойти сюда. Убивал в Америке, Афганистане, Ираке... Я забирал жизнь у своих собственных братьев и сестёр прямо на этом континенте! И вся эта смерть — лишь для того, чтобы убить тебя.
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Everett K. Ross Целая свита, у тебя что, микстейп скоро выйдет?
Ulysses Klaue Да, на самом деле есть, я тебе скину Саундклауд
[своему охраннику]
Ulysses Klaue у тебя есть ссылка?
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Okoye Ваканда навсегда!
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Okoye Оружие... Такое примитивное!
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Young Oakland Kid Это космический корабль Bugatti.
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W'Kabi Ты бы убил меня, моя любовь?
Okoye Ради Ваканды? Без вопросов.
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T'Challa Я никогда не сдавался! И, как видишь, я не мёртв!
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Ulysses Klaue Что ты вообще знаешь о Ваканде?
Everett K. Ross Э-э... Пастухи. Ткани. Крутые наряды.
Ulysses Klaue Всё это — лишь прикрытие. Исследователи искали её веками. Эльдорадо. Золотой город. Они думали, что найдут его в Южной Америке, но всё это время он был в Африке. Технологическое чудо. Всё потому, что он построен на залежах самого ценного металла, известного человеку. Исипхо, так его называют. «Дар».
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King T'Chaka Что случилось, сын мой?
T'Challa Я не готов, Баба.
King T'Chaka Ты ведь всю жизнь готовился стать королём? Ты тренировал и учился, был рядом со мной?
T'Challa Я не об этом. Я не готов быть без тебя.
King T'Chaka Человек, который не подготовил детей к своей смерти, провалился как отец. Я когда-нибудь тебя подводил?
King T'Chaka Никогда.
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Nakia Ты не можешь позволить ошибкам отца определять, кто ты есть. Ты сам решаешь, каким королём ты станешь.
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[первые слова]
Young Killmonger Баба...
N'Jobu Да, сынок.
Young Killmonger Расскажи мне историю.
N'Jobu Какую?
Young Killmonger Историю о доме.
N'Jobu Миллионы лет назад метеорит из вибраниума — самого прочного вещества во Вселенной — упал на африканский континент, изменив растительный мир вокруг себя. Когда пришло время человека, пять племён поселились там и назвали это место Вакандой. Племена враждовали друг с другом, пока воин-шаман не получил видение от Богини Пантеры Баст, которая повела его к Траве в виде сердца — растению, давшему ему сверхчеловеческую силу, скорость и инстинкты. Этот воин стал королём и первым Чёрным Пантерой, защитником Ваканды. Четыре племени согласились жить под властью короля, но племя Джабари изолировалось в горах. Вакандцы использовали вибраниум для создания технологий, превосходящих все остальные страны. Но пока Ваканда процветала, мир вокруг погружался в хаос. Чтобы сохранить вибраниум в безопасности, вакандцы поклялись скрываться на виду, не раскрывая миру правду о своей силе.
Young Killmonger И мы всё ещё прячемся, Баба?
N'Jobu Да.
Young Killmonger Почему?
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Everett K. Ross [Т'Чалле] Я видел, как боги летают. Я видел, как люди создают оружие, о котором я и мечтать не мог. Я видел, как инопланетяне падают с неба. Но ничего подобного — никогда. Сколько ещё ты от меня скрываешь?
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W'Kabi Ты бы убил меня, моя любовь?
Okoye Ради Ваканды... без вопросов
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T'Challa Мой костюм хорош.
Shuri Старая техника. Работает, но старая. «На меня стреляют — подожди, дай шлем надену!»
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T'Challa Если бы ты не была такой упрямой, ты была бы отличной королевой.
Nakia Я была бы отличной королевой, потому что я такая упрямая.
T'Challa А! Значит, признаёшь, да?
Nakia [ловит себя] Если! Если бы я этого хотела!
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Everett K. Ross Почему бы тебе не назвать мне имя своего поставщика, и я спрошу у него?
Ulysses Klaue Он как раз снаружи. Почему бы тебе не спросить его сам?
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Erik Killmonger Я ждал этого всю свою жизнь. Мир начнётся заново. Я СЖГУ ВСЁ ДО ТЛА!
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Эверетт К. Росс [Т’Чалла уходит от стола для игры в кости] Эй, ты выиграл!
Алчный игрок Знаешь что? Я просто заберу эти фишки и оставлю их здесь.
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[сцена после титров: в небольшой деревне Ваканды Баки выходит из хижины. Он осматривается. Группа детей зовёт его «Белый Волк». Он подходит к Шури]
Shuri Доброе утро, сержант Барнс.
Bucky Barnes Баки.
Shuri Как ты себя чувствуешь?
Bucky Barnes Хорошо.
[пауза]
Bucky Barnes Спасибо.
Shuri Идём.
[Шури начинает уходить]
Shuri Тебе ещё многое предстоит узнать.
[Баки на мгновение останавливается, смотрит на пейзаж, затем следует за Шури]
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[Шури ведёт машину и сбивает кого-то]
Shuri Что это было?
T'Challa Не переживай, у тебя отлично получается!
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T'Challa То, что произойдет сейчас, определит судьбу всего мира.
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Shuri Этот корсет просто невыносим, давайте уже закончим и пойдем домой?
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[в Окленде]
Shuri Когда ты сказал, что привезёшь меня в Калифорнию, когда я была ребёнком, я думала, ты про Коачеллу или Диснейленд. А где мы?
T'Challa Это дом, где жил наш дядя, и где наш отец его убил.
Shuri [видит уведомление о сносе] Его сносят. Отлично.
T'Challa Его больше не сносят. Я купил этот дом. И вот этот... и вот этот.
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T'Challa [замирает] Накия... привет.
[Окойе появляется и спасает Т'Чаллу]
Okoye Ты застыл.
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Erik Killmonger Когда я говорю сделать что-то, я имею в виду именно это.
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Shuri Это как ездить на ховеркбайке.
Everett K. Ross У вас тут есть ховеркбайки?
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N'Jobu Слёз для меня нет, сын?
Erik Killmonger Люди умирают каждый день. Такова жизнь здесь.
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Erik Killmonger [Т'Чалле] Привет, кузен?
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T'Challa [спасая Росса] Я не брошу человека умирать, если у меня есть возможность спасти ему жизнь.
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[Т’Чалла сталкивается со своими предками на плоскости предков]
T'Challa Вы ошибались — все вы ошибались, отвернувшись от остального мира! Мы позволили страху быть раскрытыми остановить нас от того, чтобы поступать правильно. Хватит! Я не могу оставаться здесь с вами. Я не могу покоиться, пока ОН сидит на троне! Он — монстр, которого мы сами создали! Я должен вернуть на себя мантию. Я должен! Я должен исправить эти ошибки!
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Okoye [Киллмонгеру] Ты так полон ненависти, что никогда не станешь настоящим королём!
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M'Baku Увидьте мощь Джабари... своими глазами!
[поднимает В'Каби и бросает его на поле вокруг вакандцев]
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Ulysses Klaue [взрывает сейф, и деньги разлетаются повсюду] Я устроил ливень!
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W'Kabi Ты впустил беженцев — впустил и все их проблемы.
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Okoye Я верна этому трону, независимо от того, КТО на нём сидит.
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T'Challa Что тебе нужно?
Erik Killmonger Я хочу трон!
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Ulysses Klaue Ты... ты хочешь поехать в Ваканду? Они дикари!
[показывает шрамированную клеймо]
Ulysses Klaue Вот что они делают с такими, как мы.
Erik Killmonger Меня не волнуют никакие клейма. Посмотри сюда. Каждое — за убийство.
[показывает шрамы на руках]
Ulysses Klaue Можешь резаться сколько хочешь. Для них ты всё равно чужак. Ты сумасшедший, если думаешь, что просто так войдёшь туда. А я-то думал, ты — безумный америкос...
[Клау смеётся, Киллмонгер стреляет Клау в голову]
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T'Challa Как ты сегодня, мама?
Ramonda Горжусь. Твой отец и я постоянно говорили об этом дне. Он с нами. И сейчас твое время стать королём.
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N'Jobu Я наблюдал, сколько мог. Их лидеров убили. Их общины затоплены наркотиками и оружием. Их чрезмерно контролируют и сажают в тюрьмы. По всей планете наш народ страдает, потому что у них нет средств для борьбы. С оружием из вибраниума они смогут свергнуть все страны, и Ваканда сможет править ими всеми, но по-настоящему!
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T'Challa Ты уничтожишь мир, включая Ваканду!
Erik Killmonger Мир отнял у меня всё! Всё, что я когда-либо любил! Но я сделаю так, чтобы мы были квиты. Я выследил каждого, кто хоть подумает быть верным тебе! И я зарываю их в землю рядом с Зури!
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Nakia [Россу] Король мёртв. Идём со мной, если не хочешь стать как он!
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Ulysses Klaue [к зеркалу в комнате допроса] Здравствуйте.
Ulysses Klaue [смеётся] Вижу тебя! Вижу. Вижу тебя.
Ulysses Klaue [Клау издаёт звуки поцелуев, пока Т’Чалла сердито смотрит на него из-за ширмы]
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Король Т'Чака [своему брату] Ты правда думал, что ты единственный шпион, которого мы отправили в Штаты?
[Зури проявляет себя]
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Nakia Мой долг — бороться за тех, кого я... за то, что я люблю.
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M'Baku Слава Хануману
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T'Challa Баба...
[падает на колени]
King T'Chaka Вставай! Ты — король!
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Erik Killmonger Вы тут все удобно устроились.
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Erik Killmonger Привет, принцесса?
[нападает на Шури]
Shuri Ты никогда не станешь королём Ваканды!
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[Киллмонгер собирается убить Т’Чаллу]
Зури Я приказал убить твоего отца! Сдайся.
Эрик Киллмонгер Я заберу вас обоих, дядя Джеймс!
[убивает Зури]
Т’Чалла НЕТ!!!
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Shuri Тот факт, что что-то работает, не значит, что это нельзя улучшить.
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T'Challa Сегодня это заканчивается!
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Erik Killmonger Знаешь, откуда я родом... когда чёрные поднимали восстания, у них не было ни огневой мощи, ни ресурсов, чтобы бороться с угнетателями. Где была Ваканда? А? Да, всё это заканчивается сегодня. У нас есть шпионы в каждой стране на Земле. Уже внедрены. Я знаю, как думают колонизаторы. Так что мы используем их же стратегию против них. Мы отправим оружие из вибраниума нашим Войнам-терьерам. Они вооружат угнетённых по всему миру... чтобы те наконец восстали и уничтожили власть. И их детей. И всех, кто на их стороне. Пора им узнать правду о нас!
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Erik Killmonger Отличный ход
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Shuri Весь костюм находится внутри зубцов ожерелья. Ударь по нему.
T'Challa В любом месте?
Shuri Угу.
[Т'Чалла отталкивает костюм через всю комнату]
Shuri Не так сильно, гениальный!
T'Challa Ты сказала ударить. Не сказала — как сильно.
Shuri Я пригласила тебя в лабораторию, а ты просто пинаешь всё подряд?
T'Challa Может, стоит сделать его чуть прочнее.
[Т'Чалла замечает свечение в центре костюма]
T'Challa Эй. Постой минутку.
Shuri Наночастицы поглощают кинетическую энергию... и удерживают её для перераспределения.
T'Challa Отлично.
Shuri Ударь в то же место ещё раз.
T'Challa Ты записываешь?
Shuri Для исследований.
T'Challa [Т'Чалла пинает костюм и сразу же падает] Сотри эту запись.
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Everett K. Ross Эрик Стивенс. Окончил Аннаполис в девятнадцать, затем поступил в аспирантуру MIT. Вступил в SEALs и сразу отправился в Афганистан, где уничтожал врагов как в видеоигре. Его начали называть Киллмонгером. Он попал в элитное подразделение J-SOC — эти ребята всерьёз, они уходили с радаров, чтобы устранять цели и свергать правительства.
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[Киллмонгер берет в заложники Дору Милай, Окойе колеблется]
Dora Milaje Ваканда навсегда!
[Киллмонгер перерезает ей горло, Окойе кричит и нападает на него]
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Okoye Ваканда выживала так долго, сражаясь только когда это действительно было необходимо.
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Everett K. Ross [Клэву] Вот это у тебя компания!
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Everett K. Ross Моя разведка сообщает, что тот кусок вибраниума, который ты взял, — это всё, что было у Ваканды.
Ulysses Klaue [смеётся, потом становится серьёзным] ВСЁ? Я взял крошечный кусочек! У них целая ГОРКА этого материала! И они даже не поцарапали поверхность.
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T'Challa Так удивительно, что моя младшая сестра пришла проводить меня перед нашим важным днём.
Shuri Хочешь! Я тут за ЭМИ-бусинами. Я разработала обновление.
T'Challa Обновление? Нет. Всё работало идеально.
Shuri Сколько раз мне тебя учить? Просто потому что что-то работает, не значит, что это нельзя улучшить.
T'Challa Ты меня учишь? Что ты знаешь?
Shuri Больше, чем ты.
T'Challa Не могу дождаться, чтобы увидеть, какое обновление ты сделаешь для своего церемониального костюма.
[Шури показывает Т’Чалле средний палец]
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T'Challa Ты хочешь, чтобы мы стали такими же, как те, кого ты так ненавидишь! Разделяй и властвуй, как они!
Erik Killmonger Нет, я учился у своих врагов! Побеждать их их же методами!
T'Challa Ты стал одним из них!
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[удалённая сцена]
Everett K. Ross Мне не место судить, но, мужик, я правда не думаю, что тебе стоит это делать. То, что у вас есть, напугает многих в этой комнате. Они пойдут на тебя.
T'Challa Да. Но я больше не буду править из страха.
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James [слышен стук в дверь] Это две девицы, похожие на Грейс Джонс. В руках у них копья.
N'Jobu Открой.
James Ты серьёзно?
N'Jobu Они больше не постучат.
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Ulysses Klaue Давайте повеселимся!
[открывает огонь по преследователям]
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W'Kabi Мир меняется. Скоро останутся только завоеванные и завоеватели. Я предпочитаю быть первым.
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Ulysses Klaue [видит Т’Чаллу] Ты просто копия своего старика.
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Shuri Настоящий вопрос: ЧТО ЭТО ТАКОЕ? Почему у тебя пальцы на ногах торчат в моей лаборатории?
T'Challa Что, тебе не нравятся мои королевские сандалии? Хотелось начать с классики в первый день.
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W'Kabi Ты впускаешь беженцев, они приносят с собой свои проблемы, и тогда Ваканда становится такой же, как и все остальные.
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Museum Director Доброе утро. Чем могу помочь?
Erik Killmonger Я просто смотрю эти артефакты. Говорят, вы в этом специалист.
Museum Director Можно и так сказать.
Erik Killmonger Они потрясающие. Откуда этот?
Museum Director Племя Бобо Ашанти, современная Гана, 19 век.
Erik Killmonger Правда? А этот откуда?
Museum Director Этот от народа Эдо из Бенина, 16 век.
Erik Killmonger А расскажи про этот.
Museum Director Тоже из Бенина, 7 век. Племя Фула, как я понимаю.
Erik Killmonger Нет.
Museum Director Прошу прощения?
Erik Killmonger Его взяли британские солдаты в Бенине, но он из Ваканды. И сделан из вибраниума. Не парься, я сниму его с твоих рук.
Museum Director Эти вещи не продаются.
Erik Killmonger Как ты думаешь, твои предки получили это? По справедливой цене? Или взяли, как и всё остальное?
Museum Director Сэр, я вынужден попросить вас покинуть помещение.
Erik Killmonger Вся эта охрана следит за мной с того момента, как я вошёл. А вот за тем, что вы впускаете в себя, никто не смотрит.
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T'Challa Он разошлёт наше оружие по всему миру. Ты должна вывезти его из Ваканды в безопасности.
Ramonda Что?
Shuri А ты?
T'Challa Сражение должно продолжиться.
Ramonda Т’Чалла, мы не покинем Ваканду.
T'Challa Это мой долг — защищать вас.
Shuri Если он получит контроль над нашей технологией, нигде не будет безопасно.
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Okoye Наша задача была вернуть Клауэ. Мы провалились. Этот человек — агент иностранной разведки. Как мы можем оправдать его появление у нас на территории?
Nakia Он принял пулю за меня.
Okoye Это был его выбор.
Nakia Так мы теперь просто должны позволить ему умереть?
Okoye Предположим, что мы его вылечим. Его долг — отчитаться перед своей страной. А твой долг, как короля — защищать нашу.
T'Challa Я прекрасно знаю свои обязанности, генерал.
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Эрик Киллмонгер [грабеж британского музея] Бро, почему ты просто не пристрелишь его здесь?
Улисс Кло Потому что лучше оставить место преступления более разбросанным. Так мы не выглядим любителями.
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Everett K. Ross Он
[Эрик Киллмонгер]
Everett K. Ross работал с нашим ЦРУ, чтобы дестабилизировать иностранные правительства... во время выборных кампаний.
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Ulysses Klaue [поёт] Что такое любовь? Малышка, не ранииии меня! Не ранииии меня! Больше нет...
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[пока Т’Чалла даёт знак своим охранникам увести Киллмонгера из зала трона, старейшина Племени Реки встаёт]
Старейшина Племени Реки [на коса] Кто ты?
Эрик Киллмонгер [на коса] Я — Н’Джадака, сын принца Н’Джобу!
Старейшина Горного Племени [на коса] Сын Н’Джобу?
Эрик Киллмонгер Я нашёл папу с когтями Пантеры в груди! Ты не сын короля. Ты сын убийцы!
Рамонда [на коса] Ты врёшь!
[на английском]
Рамонда Враньё!
В’Каби Боюсь, нет, королева-мать.
[В’Каби достаёт ожерелье с кольцом Н’Джобу, к удивлению старейшин]
Старейшина Племени Реки Что?
Старейшина Горного Племени [на коса] Ты — потомок Н’Джобу?
Эрик Киллмонгер Привет, тётя.
[В’Каби передаёт кольцо Рамонде]
Эрик Киллмонгер Я использую своё кровное право бросить вызов за корону и титул Чёрной Пантеры.
Рамонда Не делай этого, Т’Чалла.
Старейшина Пограничного Племени Как сын принца Н’Джобу, он имеет на это право.
Рамонда У него здесь нет никаких прав!
Старейшина Племени Реки Вызов потребует недель на подготовку!
Эрик Киллмонгер Недели? Мне не нужны недели. Вся страна тут быть не обязана. Мне нужен только он. И кто-нибудь, кто снимет с меня эти цепи.
[Т’Чалла садится на трон, смотрит на кольцо Н’Джобу]
Рамонда Т’Чалла, что ты знаешь об этом?
Т’Чалла Я принимаю твой вызов.
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Everett K. Ross [Эверетт подъезжает к Окойе и Накии, которые застряли после взрыва их машины] Залезайте. Копьё в багажник.
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Zuri М'Баку, что ты здесь делаешь?
M'Baku Сегодня день вызова. Мы наблюдали и слушали с гор! Мы смотрели с отвращением, как твои технологические достижения находятся под контролем ребёнка! Который насмехается над традициями! И теперь ты хочешь передать страну этому принцу, который не смог защитить собственного отца. Мы этого не допустим. Я сказал, мы этого не допустим, о! Я, М'Баку, вождь Джабари...
T'Challa Я принимаю твой вызов, М'Баку.
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Shuri Чёрная Пантера жива. И когда он сражается за судьбу Ваканды, я буду рядом с ним.
Nakia И я тоже.
Everett K. Ross Я тоже в деле.
[они все смотрят на него]
Everett K. Ross Что? Тебе понадобится вся помощь, какая только есть.
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Everett K. Ross Так это большая заварушка, да? Я думал, мы сыграем «хороший коп, плохой коп». Я поговорю с ним первым, а вы потом заходите.
Okoye [на ксоша] Мы не можем позволить ему говорить с Клауе наедине.
T'Challa [тоже на ксоша] Лучше пусть он пять минут поговорит с Клауе наедине, чем устраивать здесь сцену.
[на английском]
T'Challa После допроса мы заберём его с собой в Ваканду.
Everett K. Ross Что? Нет. Слушай, ты мне очень нравишься. Но он под моим присмотром. Он никуда не уйдёт.
[похлопывая его по плечу]
Everett K. Ross Слушай, я делаю вам одолжение, что вообще позволяю быть здесь.
Okoye [на ксоша] Если он ещё раз тебя тронет, я насажу его на этот стол.
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Young T'Chaka Произошла атака. Этот человек, Улисс Кло, украл у нас четверть тонны вибраниума и взорвал бомбу на границе, чтобы сбежать. Погибло много людей. Он знал, где мы прячем вибраниум, и как нанести удар. У него был свой внутри.
N'Jobu Почему ты здесь?
Young T'Chaka Потому что я хочу, чтобы ты посмотрел мне в глаза и сказал, почему предал Ваканду.
N'Jobu Я этого не делал.
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Nakia Великий Горилла М’Баку...
[преклоняется и преподносит траву в форме сердца]
Nakia ...поэтому мы здесь. Чтобы предложить это тебе. На нашем троне сидит чужак. Только ты можешь помочь нам остановить его.
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Ulysses Klaue Включи музыку. Ты что, на похоронах?
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Ramonda Мне это не нравится. Трава принадлежит нам. Мы можем породить ещё более страшного монстра с М'Баку. Накия, тебе самой стоит забрать её.
Nakia Я шпион без армии. У меня нет ни малейшего шанса.
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T'Challa Что случилось с моим дядей Н'Джобу? Отец сказал, что он пропал. Сегодня был человек с кольцом, точно таким же, как это.
Zuri Это невозможно.
T'Challa Он помог Клауэ сбежать от нас и носил это кольцо! Кольцо моего деда! Не говори мне, что возможно. Скажи правду!
Zuri Некоторые истины... слишком тяжелы, чтобы их вынести, Т'Чалла.
T'Challa Это не твое дело решать. Что с ним случилось?
Zuri Я обещал королю молчать.
T'Challa Я — твой король теперь!
🧡
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🥺
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🥱
T'Challa Агент Росс.
Everett K. Ross Ваше Величество.
T'Challa Ты покупаешь у Клау.
Everett K. Ross Что я делаю или не делаю от имени правительства США — твое дело не касается. А теперь, что бы ты ни затевал, сделай одолжение — не мешай мне.
T'Challa Я выдал тебе Зему.
Everett K. Ross Разве я не держал в секрете, что король какой-то третьесортной страны носится в пуленепробиваемом костюме кота? Думаю, мы в расчёте. Тебе действительно пора уходить, сейчас же.
T'Challa Клау уйдет из этой двери со мной. Ты предупрежден.
🧡
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🥺
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🥱
T'Challa Он убил собственного брата и оставил ребёнка ни с чем. Что за король... что за человек так поступает?
Nakia Нет человека без изъянов. Даже твой отец.
T'Challa Он даже не дал ему достойного похорон. Мой дядя Н’Джобу предал нас, но мой отец... возможно, создал нечто ещё хуже.
🧡
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Ulysses Klaue [во время погони его головорезы стреляют в Окойе и Накию] Это вибраниумный автомобиль, идиоты! Пули не пробьют!
🧡
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W'Kabi Где Клау?
T'Challa Его здесь нет. Он ускользнул из наших рук.
W'Kabi Ускользнул? Тридцать лет твой отец у власти и ничего не сделал. С тобой я думал будет иначе. Но всё по-прежнему.
🧡
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🥱
Nakia Смотрите вверх. Американцы. Я насчитала троих.
Okoye Пятеро. Как ты могла не заметить «Скользкую Молнию» прямо за спиной?
T'Challa [замечая Росса] Шесть. Только что заметил старого знакомого из ЦРУ. Теперь всё стало немного сложнее.
🧡
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🥱
T'Challa Спасибо.
M'Baku Я был перед тобой в большом долгу. Жизнь за жизнь. Считай, что долг оплачен.
T'Challa Пожалуйста, позволь моей матери остаться здесь.
M'Baku Ей не грозит никакая опасность. Даю тебе своё слово.
T'Challa Знаешь, мне бы тоже не помешала армия.
M'Baku [смеясь] Могу поспорить, что да. Но нет. Ни одной жизни джабари я не отдам на твоё дело.
T'Challa Это наше дело. Оно для всех нас.
M'Baku О, нас? Нас? Ты первый король за столетия, кто пришёл сюда, и теперь ты говоришь «нас»?
T'Challa Я не могу говорить за прежних королей. Но сейчас на троне враг. Мы оба знаем силу вибраниума. Если Киллмонгер возьмёт его под контроль, за кем он придёт следующим, как ты думаешь?
M'Baku Мы не поможем тебе.
🧡
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🥱
Everett K. Ross Эти поезда, это... магнитная левитация, да?
Shuri Разумеется.
Everett K. Ross Разумеется, но я... я никогда не видел, чтобы она была такой... эффективной. Эти световые панели — что это?
Shuri Звуковые стабилизаторы.
Everett K. Ross Звуковые что?
Shuri В чистом виде вибраниум слишком опасен, чтобы перевозить его на такой скорости, поэтому я... я придумала способ временно его деактивировать.
Everett K. Ross На этих поездах есть вибраниум?
Shuri Вибраниум вокруг нас повсюду. Вот как я тебя вылечила.
🧡
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Эверетт К. Росс [преследуя тайник Киллмонгера с оружием] Ладно, Шури, я их поймал. Что дальше?
Шури Сбей их, гений!
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Ulysses Klaue О, помилуй, король. Помилуй.
T'Challa Каждый твой вдох — это пощада от меня.
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
Чедвик Боузман
Чедвик Боузман
Chadwick Boseman
Майкл Б. Джордан
Майкл Б. Джордан
Michael B. Jordan
Уинстон Дьюк
Уинстон Дьюк
Winston Duke
Летишиа Райт
Летишиа Райт
Letitia Wright
Данай Джекесай Гурира
Данай Джекесай Гурира
Danai Jekesai Gurira
Мартин Фриман
Мартин Фриман
Martin Freeman
Джон Кани
Джон Кани
John Kani
Энди Серкис
Энди Серкис
Andy Serkis
Алекс Р. Хибберт
Алекс Р. Хибберт
Alex R. Hibbert
Дэниэл Калуя
Дэниэл Калуя
Daniel Kaluuya
Лупита Нионго
Лупита Нионго
Lupita Nyong'o
Сет Карр
Сет Карр
Seth Carr
Стерлинг К. Браун
Стерлинг К. Браун
Sterling K. Brown
Стэн Ли
Стэн Ли
Stan Lee
Себастиан Стэн
Себастиан Стэн
Sebastian Stan
Анджела Бассетт
Анджела Бассетт
Angela Bassett
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Forest Whitaker
Дэнзел Уитакер
Дэнзел Уитакер
Denzel Whitaker
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Исаак Де Банколе
Isaach de Bankolé
Дэнни Сапани
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