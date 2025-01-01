Erik KillmongerЗачем? Чтобы посадить меня в тюрьму? Нет. Просто похороните меня в океане с моими предками, которые прыгали с кораблей, потому что смерть была лучше рабства.
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T'ChallaВаканда больше не будет наблюдать из тени. Мы не можем. Мы не должны. Мы будем стремиться стать примером того, как мы, братья и сестры на этой земле, должны относиться друг к другу. Сейчас, как никогда, иллюзии разделения угрожают нашему самому существованию. Мы все знаем правду: нас больше объединяет, чем разделяет. Но в трудные времена мудрые строят мосты, а глупцы возводят стены. Мы должны найти способ заботиться друг о друге, словно мы — один народ.
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М’БакуЕсли скажешь ещё слово, я скормлю тебя своим детям!
Shuri[про сандалии Т’Чаллы]Что это у тебя на ногах?
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Erik KillmongerВсю жизнь я ждал этого момента. Я тренировался, я лгал, я убивал, чтобы дойти сюда. Убивал в Америке, Афганистане, Ираке... Я забирал жизнь у своих собственных братьев и сестёр прямо на этом континенте! И вся эта смерть — лишь для того, чтобы убить тебя.
Ulysses KlaueВсё это — лишь прикрытие. Исследователи искали её веками. Эльдорадо. Золотой город. Они думали, что найдут его в Южной Америке, но всё это время он был в Африке. Технологическое чудо. Всё потому, что он построен на залежах самого ценного металла, известного человеку. Исипхо, так его называют. «Дар».
N'JobuМиллионы лет назад метеорит из вибраниума — самого прочного вещества во Вселенной — упал на африканский континент, изменив растительный мир вокруг себя. Когда пришло время человека, пять племён поселились там и назвали это место Вакандой. Племена враждовали друг с другом, пока воин-шаман не получил видение от Богини Пантеры Баст, которая повела его к Траве в виде сердца — растению, давшему ему сверхчеловеческую силу, скорость и инстинкты. Этот воин стал королём и первым Чёрным Пантерой, защитником Ваканды. Четыре племени согласились жить под властью короля, но племя Джабари изолировалось в горах. Вакандцы использовали вибраниум для создания технологий, превосходящих все остальные страны. Но пока Ваканда процветала, мир вокруг погружался в хаос. Чтобы сохранить вибраниум в безопасности, вакандцы поклялись скрываться на виду, не раскрывая миру правду о своей силе.
Everett K. Ross[Т'Чалле]Я видел, как боги летают. Я видел, как люди создают оружие, о котором я и мечтать не мог. Я видел, как инопланетяне падают с неба. Но ничего подобного — никогда. Сколько ещё ты от меня скрываешь?
T'Challa[спасая Росса]Я не брошу человека умирать, если у меня есть возможность спасти ему жизнь.
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[Т’Чалла сталкивается со своими предками на плоскости предков]
T'ChallaВы ошибались — все вы ошибались, отвернувшись от остального мира! Мы позволили страху быть раскрытыми остановить нас от того, чтобы поступать правильно. Хватит! Я не могу оставаться здесь с вами. Я не могу покоиться, пока ОН сидит на троне! Он — монстр, которого мы сами создали! Я должен вернуть на себя мантию. Я должен! Я должен исправить эти ошибки!
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Okoye[Киллмонгеру]Ты так полон ненависти, что никогда не станешь настоящим королём!
RamondaГоржусь. Твой отец и я постоянно говорили об этом дне. Он с нами. И сейчас твое время стать королём.
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N'JobuЯ наблюдал, сколько мог. Их лидеров убили. Их общины затоплены наркотиками и оружием. Их чрезмерно контролируют и сажают в тюрьмы. По всей планете наш народ страдает, потому что у них нет средств для борьбы. С оружием из вибраниума они смогут свергнуть все страны, и Ваканда сможет править ими всеми, но по-настоящему!
Erik KillmongerЗнаешь, откуда я родом... когда чёрные поднимали восстания, у них не было ни огневой мощи, ни ресурсов, чтобы бороться с угнетателями. Где была Ваканда? А? Да, всё это заканчивается сегодня. У нас есть шпионы в каждой стране на Земле. Уже внедрены. Я знаю, как думают колонизаторы. Так что мы используем их же стратегию против них. Мы отправим оружие из вибраниума нашим Войнам-терьерам. Они вооружат угнетённых по всему миру... чтобы те наконец восстали и уничтожили власть. И их детей. И всех, кто на их стороне. Пора им узнать правду о нас!
T'Challa[Т'Чалла пинает костюм и сразу же падает]Сотри эту запись.
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Everett K. RossЭрик Стивенс. Окончил Аннаполис в девятнадцать, затем поступил в аспирантуру MIT. Вступил в SEALs и сразу отправился в Афганистан, где уничтожал врагов как в видеоигре. Его начали называть Киллмонгером. Он попал в элитное подразделение J-SOC — эти ребята всерьёз, они уходили с радаров, чтобы устранять цели и свергать правительства.
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[Киллмонгер берет в заложники Дору Милай, Окойе колеблется]
Dora MilajeВаканда навсегда!
[Киллмонгер перерезает ей горло, Окойе кричит и нападает на него]
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OkoyeВаканда выживала так долго, сражаясь только когда это действительно было необходимо.
M'BakuСегодня день вызова. Мы наблюдали и слушали с гор! Мы смотрели с отвращением, как твои технологические достижения находятся под контролем ребёнка! Который насмехается над традициями! И теперь ты хочешь передать страну этому принцу, который не смог защитить собственного отца. Мы этого не допустим. Я сказал, мы этого не допустим, о! Я, М'Баку, вождь Джабари...
Everett K. RossТак это большая заварушка, да? Я думал, мы сыграем «хороший коп, плохой коп». Я поговорю с ним первым, а вы потом заходите.
Okoye[на ксоша]Мы не можем позволить ему говорить с Клауе наедине.
T'Challa[тоже на ксоша]Лучше пусть он пять минут поговорит с Клауе наедине, чем устраивать здесь сцену.
[на английском]
T'ChallaПосле допроса мы заберём его с собой в Ваканду.
Everett K. RossЧто? Нет. Слушай, ты мне очень нравишься. Но он под моим присмотром. Он никуда не уйдёт.
[похлопывая его по плечу]
Everett K. RossСлушай, я делаю вам одолжение, что вообще позволяю быть здесь.
Okoye[на ксоша]Если он ещё раз тебя тронет, я насажу его на этот стол.
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Young T'ChakaПроизошла атака. Этот человек, Улисс Кло, украл у нас четверть тонны вибраниума и взорвал бомбу на границе, чтобы сбежать. Погибло много людей. Он знал, где мы прячем вибраниум, и как нанести удар. У него был свой внутри.