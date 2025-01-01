[сцена после титров: в небольшой деревне Ваканды Баки выходит из хижины. Он осматривается. Группа детей зовёт его «Белый Волк». Он подходит к Шури]

Shuri Доброе утро, сержант Барнс.

Shuri Как ты себя чувствуешь?

[пауза]

[Шури начинает уходить]

Shuri Тебе ещё многое предстоит узнать.