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Пит и его дракон Пит и его дракон
Киноафиша Фильмы Пит и его дракон Отзывы о фильме «Пит и его дракон»
Pete's Dragon Пит и его дракон 2016 / США
7.4 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Пит и его дракон»

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Самый обычный мальчик Пит оказывается один в самом обычном лесу после аварии, в которой погибают его родители. Там он встречает совсем не обычного дракона, с которым целых 6 лет живёт не самой обычной жизнью. Но, в конце концов, ребёнка находят люди, а вместе с ним  они обнаруживают удивительное огнедышащее существо, на которое объявляют не менее масштабную охоту, чем на Кинг Конга. Вся эта история уместилась в самый обычный сценарий, и на экраны вышла самая обычная сказка под названием…

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