Наша рецензия

Самый обычный мальчик Пит оказывается один в самом обычном лесу после аварии, в которой погибают его родители. Там он встречает совсем не обычного дракона, с которым целых 6 лет живёт не самой обычной жизнью. Но, в конце концов, ребёнка находят люди, а вместе с ним они обнаруживают удивительное огнедышащее существо, на которое объявляют не менее масштабную охоту, чем на Кинг Конга. Вся эта история уместилась в самый обычный сценарий, и на экраны вышла самая обычная сказка под названием…