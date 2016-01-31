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Про ёлочку и оливье. Призрак бродит по Байкалу, призрак Колчака… (Нет-нет, не думайте, что это шутка такая: что вы, никаких шуток, все всерьез! Я просто пересказываю сюжет). Так вот. Бродит, значит, дух белогвардейского адмирала по заснеженному озеру, смотрит свысока на местных жителей и знай себе колдует. Именно колдует, вы не ослышались. Распоряжается, так сказать, людскими судьбами. Правда, занимается он этим исключительно из добрых побуждений: то упавшего человека из ямы достанет,…