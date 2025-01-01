Neurologist
Джастина — одна из немногих наших постоянных пациенток. Она перестала говорить 30 лет назад. Теперь общается через цифровой переводчик.
Autistic Boy's Mother
Доктор, а как финансируется «Харбор»?
Neurologist
Нам повезло, что у нас есть очень щедрые частные доноры.
Autistic Boy's Father
Это точно, они очень щедрые.
Neurologist
О, почему это?
Autistic Boy's Father
Та женщина, э-э, Джастина...
Neurologist
Да, моя дочь.
Autistic Boy's Mother
Она ваша дочь?
Neurologist
Причина, по которой я основал этот институт.
Autistic Boy's Father
Компьютер Джастины — BX32. С водяным охлаждением, 12 ядер.
Neurologist
Ах да, ты же программист. Ну, некоторые из доноров щедрее других. Почему? Это хороший компьютер?
Autistic Boy's Father
Хороший? Док, на этом железе она может взломать Пентагон с задней двери.