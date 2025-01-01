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Цитаты из фильма Расплата

Neurologist Твой сын особенный.
Young Chris's Father Рано или поздно людей пугает то, что отличается.
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Dana Cummings Что это за место?
Christian Wolff Панамарика Эйрстрим, длина 10,5 метров, ширина 2,57 метра. Размеры, идеально подходящие для одного человека. Даже предпочтительнее.
Dana Cummings Ты здесь живёшь?
Christian Wolff Нет, я тут не живу. Это складское помещение. Было бы странно.
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Невролог В этой стране у одного из 68 детей диагностируют форму аутизма. Но если на время отложить в сторону всё, что сказал вам педиатр и все остальные НТ...
Отец аутичного мальчика «НТ?»
Невролог Нейротипичные. Остальные из нас. А что если мы ошибаемся? Что если мы пользовались неправильными тестами для оценки интеллекта у детей с аутизмом? Ваш сын не хуже других. Он другой. Ваши ожидания от сына со временем могут измениться, они могут включать брак, детей, самостоятельность. А могут и не включать. Но я гарантирую, если мы позволим миру устанавливать ожидания от наших детей, они будут заниженными и останутся такими. И, может быть... просто может быть... он не умеет нам об этом сказать. Или... мы ещё не научились слушать.
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Brax Ты когда-нибудь видел, чтобы снайперский патрон, летящий со скоростью три тысячи футов в секунду, пробивал окно?
[охранник, стоящий у окна, падает замертво, когда выстрел разбивает стекло]
Brax Никто не видел.
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Christian Wolff [В записке, которую он оставляет ей при своём трогательном уходе] Дана, ты заслуживаешь Ух ты. — К.
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Lamar Blackburn Почему, чёрт побери, я вообще тебя нанял?
Christian Wolff Чтобы сделать ваши книги непроницаемыми для утечек. Дана нашла ошибку, и ты хотел убедиться, что всё готово к публикации, а теперь хочешь её убить.
Lamar Blackburn Мне дорога Дана. Но я восстанавливаю жизни, а не Дану! Меня! Мужчин, женщин, детей — я даю им надежду, возвращаю целостность. Ты вообще знаешь, каково это?
Christian Wolff Да, знаю.
Christian Wolff [стреляет Блэкберну в голову. Смотрит на Бракстона] Прости.
Brax Я скучал по тебе.
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Ray King Всю жизнь я понимал, что мне везло, только когда удача уже уходила.
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Christian Wolff Если я ничего не сделаю, Дана умрёт.
Justine Рисковать жизнью ради девушки, которую знаешь всего неделю, зачем?
[без ответа]
Justine Глубокий вздох... какой план?
Christian Wolff Найти того, кто хочет её убить.
Justine И что дальше?
Christian Wolff Выстрелить им в голову.
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Brax Ты когда-нибудь думал, где я был?
Christian Wolff Я знал, где ты, просто хотел тебя обезопасить. Некоторые из моих клиентов очень опасны.
Brax Меня тоже считают довольно опасным.
Christian Wolff Ну, ты стал лучше.
Brax [Улыбается] Чёрт, чувак, мы тут вдвоём, каковы шансы?
Christian Wolff Статистически говоря...
Brax Блин, чувак, это риторика, серьёзно.
[смеётся]
Brax .
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Brax Когда ты так перебиваешь, это заставляет человека почувствовать, что ему просто наплевать на то, что он говорит. Или, может, ты думаешь, что твои слова важнее моих. Вот что ты думаешь?
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Christian Wolff [снаряжает пистолет]
[говорит шёпотом]
Christian Wolff Ваше имя?
Ray King Рэй. Рэймонд Кинг.
Christian Wolff Кто вас нанял, Рэймонд Кинг?
Ray King Я агент Казначейства.
Christian Wolff Хороший агент?
Ray King [паузa] Нет. Нет, не особенно.
Christian Wolff Это всё?
Ray King Д- Дети. Я папа. У меня двое детей.
Christian Wolff Взрослые?
Ray King Да. Да, да, они все — взрослые.
Christian Wolff Ты был хорошим отцом, Рэймонд Кинг?
Ray King [дрожит] Да. Я был хорошим отцом. Я — паршивый агент и слабый человек. Но в этом я не облажался. Это я сделал правильно.
[начинает рыдать]
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Christian Wolff Соломон Гранди, Родился в понедельник, Крестили во вторник, Женился в среду, Заболел в четверг, Ухудшился в пятницу, Умер в субботу, Похоронили в воскресенье. Вот и конец Соломону Гранди.
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Ray King Я был старым ещё десять лет назад.
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Christian Wolff Почему тебе так важно было это платье?
Dana Cummings Дело было не в платье. Я просто хотела зайти в спортзал, чтобы все сказали: Вау! Я пыталась стать своей. Я пыталась наладить связь. Думаю, несмотря на все различия, мы все пытаемся сделать одно и то же.
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Marybeth Medina [Отвечает на телефон в заброшенном доме Криса] Алло.
Justine Мисс Медина. Скажите Элиоту Нессу, чтобы снял ноги с мебели, это не сарай. Living Robotics, запишите.
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Christian Wolff [В ответ жене фермера, которая говорит, что собирала материалы для своих украшений в "грузовике"] Грузовик *компании*.
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[повторяющаяся реплика]
Кристиан Вулф Мне нужно закончить.
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Christian Wolff Мой отец был офицером армии. Психологические операции. Он боялся, что мной могут воспользоваться, поэтому с детства устроил, чтобы я тренировался с разными специалистами. За 17 лет мы сменили 34 дома.
Dana Cummings Вы переезжали 34 раза?
Christian Wolff Ага.
Dana Cummings Боже, это невероятно. Наверное, было тяжело. Я нигде не была. Ну, кроме Канкуна — не самый лучший мой поступок.
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Young Chris's Mother Мой муж в армии, значит, и мы все — тоже.
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Ray King Представь, что ты глава картеля Синалоа. Картели считают деньги, взвешивая их на фурах. Но вот в один солнечный мексиканский день твой внутренний отмывальщик денег приходит к тебе и говорит, что у тебя нехватка в 30 миллионов. Кому ты доверишь проведение судебной бухгалтерии, чтобы найти украденные деньги? Deloitte & Touche? H & R Block?
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Отец молодого Криса Агрессия, правильно направленная, побеждает многие недостатки. Чтобы задействовать эту агрессию, нужно снять с себя несколько слоёв.
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Rita Blackburn И...
Christian Wolff [мысленно подсчитывая] 61 миллион, 679 тысяч и с копейками.
Rita Blackburn Кто это сделал, как думаешь?
Christian Wolff Я не догадываюсь.
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Ray King Тебе нравятся головоломки, Мэрибет Медина?
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Christian Wolff Тянет влево. Возможно, стоит использовать пулю с лучшим баллистическим коэффициентом.
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Neurologist А что если мы ошибаемся? Что если мы применяли неправильные тесты, чтобы измерить интеллект детей с аутизмом? Твой сын не хуже, он просто другой. Со временем твои ожидания от сына могут измениться. Может быть, это будет брак, дети, самостоятельность, а может и нет. Но я тебе гарантирую: если мы позволим миру устанавливать стандарты для наших детей, они останутся низкими... и так и останутся.
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Ed Chilton Теперь, мистер Вулф, я почти уверен, что мы тратим ваше время впустую.
Christian Wolff Уверен, что нет.
Ed Chilton А откуда вы это знаете?
Christian Wolff Я на работе.
Ed Chilton [Небольшой смех] Ну, надеюсь, мы не тратим зря своё время. Ладно, шутки в сторону, если бы вы увидели наши книги, вы бы в панике сбежали. У нас невероятно сложная система бухгалтерии. Амортизационные графики на сотни разных позиций. Штатные и внештатные сотрудники. Секретные счета Министерства обороны. Это настоящий числовой ад.
Christian Wolff Мне нужны все эти книги за последние десять лет. Выписки из банка, полный список клиентов и поставщиков. Печатные копии — только для моих глаз. Вся информация у меня здесь.
[Прокатывает сложенную бумагу]
Ed Chilton Ладно, смотрите. Всё это стало известно мне только на прошлой неделе. Младший бухгалтер сунула нос не в своё дело и явно не понимала, что смотрит. Ламар слишком остро реагирует. Денег не пропало.
Christian Wolff Сколько вы уже финансовый директор этой компании, сэр?
Ed Chilton Пятнадцать лет.
Christian Wolff Мне нужны книги за все пятнадцать, пожалуйста.
Ed Chilton Ты, блин, чертовски прямолинеен!
🧡
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Dana Cummings Мой папа был бухгалтером. Ну, типа... Знаешь, у него была вся эта мишура. У него... Знаешь, маленькая книжечка амортизации, зелёные очки на лбу. Типа глупый карманный держатель для ручек и...
Christian Wolff [Расстегивая пиджак, чтобы показать карман рубашки] У меня есть карманный держатель.
Dana Cummings Неплохо. У него, правда, был более дурацкий, наверное. У тебя — красивый.
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Christian Wolff [Дана напористо заигрывает с Крисом на диване, когда у него вдруг появляется мысль] Безумный Эдди и Панамский насос!
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Brax Обожаю, когда мне говорят, как делать мою работу.
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Dana Cummings Скажи, что это не оригинальный Поллок.
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Justine Тебе нравятся головоломки, Рэймонд Кинг?
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Christian Wolff [Произнесено очень спокойно, после напряжённых событий] Пора уходить.
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Christian Wolff Убить Кристиана Вулфа. Перевести все внутренние счета за границу.
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Dana Cummings Почему твои клиенты за тобой пойдут? Ты же бухгалтер.
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Rita Blackburn Камингс... ты нужен там, где я плачу, чтобы ты был нужен.
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Brax Я сам разберусь с этим бухгалтером.
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Brax Извини... извинениями тут не отделаешься, странный уё###!
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Neurologist Джастина — одна из немногих наших постоянных пациенток. Она перестала говорить 30 лет назад. Теперь общается через цифровой переводчик.
Autistic Boy's Mother Доктор, а как финансируется «Харбор»?
Neurologist Нам повезло, что у нас есть очень щедрые частные доноры.
Autistic Boy's Father Это точно, они очень щедрые.
Neurologist О, почему это?
Autistic Boy's Father Та женщина, э-э, Джастина...
Neurologist Да, моя дочь.
Autistic Boy's Mother Она ваша дочь?
Neurologist Причина, по которой я основал этот институт.
Autistic Boy's Father Компьютер Джастины — BX32. С водяным охлаждением, 12 ядер.
Neurologist Ах да, ты же программист. Ну, некоторые из доноров щедрее других. Почему? Это хороший компьютер?
Autistic Boy's Father Хороший? Док, на этом железе она может взломать Пентагон с задней двери.
🧡
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Marybeth Medina Кристиан Вулф в прошлом году провёл через свою бухгалтерскую фирму 75 543 доллара.
Ray King Вау. Кто такой Кристиан Вулф?
Marybeth Medina Бухгалтер.
Ray King 75 тысяч? Пустяки.
Marybeth Medina Согласна. Но он также провёл ещё 287 765 через салон Ким, 445 112 через ресторан «Великий Мандарин» и, тебе понравится, 505 909 через прачечную Пола. Прачечную Пола? Ты издеваешься? Он нас водит за нос. Невозможно отмыть такие деньги через бухгалтерскую фирму — бумажный след будет слишком явным. Значит, он отмывает через наличные бизнесы. Все они находятся в одном торговом центре к югу от Чикаго.
Ray King ZZZ?
Marybeth Medina Я имею в виду, ему всё равно на потоки денег. Это прикрытие. Всё это. Кристиан Вулф, Карл Гаусс, Лу «Льюис» Кэрролл. Он использует имена известных математиков как маскировку.
Ray King Благотворительные пожертвования в Harbor Neuroscience. Только за прошлый год — это должно быть около...
Marybeth Medina 1 000 100. Это не прикрытие, это по-настоящему. Я проверяла.
Ray King То есть ты хочешь сказать, что этот парень рискует жизнью, занимаясь судебной бухгалтерией для самых страшных людей на планете, получает гонорар, возится с отмыванием денег, а потом почти всё отдаёт?
Marybeth Medina А если он получает оплату и другими способами?
Ray King Возможно. Да.
Marybeth Medina Я его поймала, Рэй.
Ray King Может быть. Собирай вещи. Едем в Чикаго.
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IRS Agent Последний. Вольф, две "Ф", Кристиан. 245 человек. Четверо с доходом свыше миллиона. Всем за 60. Извините. Верно. Ваш парень — бухгалтер. Два Кристиана Вольфа владеют бухгалтерскими фирмами. Первый Кристиан Вольф — владелец... Wolff Accounting. 121 Саут Стрит, Скоттсдейл, Аризона. Доход 435 тысяч. Хороший год. Настолько, что мы проверяли его два года назад. Чист. Другой Кристиан Вольф... нет. Всего 75 тысяч. ZZZ Accounting. Уэбаш Вэй, Плейнфилд, Иллинойс. ZZZ. Ну, это не самый удачный ход для Желтых страниц.
Marybeth Medina [смотря на выведенную картинку] Постойте секунду. Кто сдавал декларации за Kim's Nails, Уэбаш Вэй, Плейнфилд?
IRS Agent [запуская поиск] ZZZ Accounting. Может, просто добрососедская...
Marybeth Medina Great Mandarin, Уэбаш.
IRS Agent [запуская новый поиск] ZZZ Accounting.
Marybeth Medina Прачечная Пола.
Marybeth Medina Мэрибет Медина, агент налоговой: [запускает еще один поиск] ZZZ Accounting.
Marybeth Medina Скажи, что все зарегистрированы как партнерства.
IRS Agent [выводит информацию] Все. Управляющий партнер... Кристиан Вольф.
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Ray King Это фото было сделано три года назад в Антверпене одним агентом Интерпола под прикрытием. Их цель — крайний справа.
Marybeth Medina Да, Залмай Атта.
Ray King Продолжай.
Marybeth Medina Он управлял крупнейшим в мире опиумным каналом. Связи с Карзаем и Гани, с талибами. Его считали неприкасаемым.
Ray King Посмотри на остальных. Что ты видишь?
Marybeth Medina [перелистывает фотографии с наблюдения] Да, я помню большинство этих арестов. Они были... они были крупными.
Ray King Сфокусируйся. Это не все аресты.
Marybeth Medina [приглядывается внимательнее] Это один и тот же человек.
Ray King «Лу Кэрролл». Если что, это псевдоним. Фото из Гонконга сделано примерно пять лет назад. Там он — «Карл Гаус». Токио, Тель-Авив, Неаполь. Его видели в Тегеране. Все описывают одного и того же человека. «Бухгалтер», «наш бухгалтер», «тот самый бухгалтер».
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IRS Agent В США 104 человека с фамилией, производной от вашего математика Карла Гаусса, задекларировали доход свыше 500 000 долларов за последние семь лет.
Marybeth Medina Хорошо. Более миллиона.
IRS Agent [запускает поиск] 17.
Marybeth Medina Из этих 17, сколько в возрасте от 25 до 45?
IRS Agent Четыре. Из них только у одного доход в основном наличный или легко отмываемый. И он... умер три года назад.
[она кладёт на стол распечатку с именами]
IRS Agent Что это?
Marybeth Medina Это список из 100 самых известных математиков. Слушай, теперь мы знаем, что делаем. Просто вводим имена и сужаем поиск сразу. Мужчина, белый, 25-45 лет, доход свыше миллиона. Без инвестиционного дохода. Всё наличными.
IRS Agent Что я с этого буду иметь?
Marybeth Medina Слушай, если поможешь мне его найти, я постараюсь выбрать тебя отсюда. Пожалуйста.
IRS Agent Один подаёт декларацию или совместно?
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Ray King Так расскажи-ка, какая у тебя история, Медина?
Marybeth Medina Ты и так знаешь мою историю.
Ray King Я знаю, что сказал суд.
Marybeth Medina Засунула горсть кокаина торговцу в нос, отдубасила его прикладом и запихнула в багажник его машины. Мне было 17. Был август. Он три дня варился, но выжил.
Ray King Ты жалеешь об этом?
Marybeth Medina Кокаин был наполовину борной кислотой. Та же х#рня, что он продавал моей сестре. Теперь она гигиенистка в стоматологии в Аннаполисе. Замужем, трое детей. Нет, я не жалею.
Ray King Жёстко.
Marybeth Medina Со всем уважением, директор Кинг, и х#р ты знаешь, что такое жёстко.
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Ray King Люди убивают друг друга по разным причинам. Деньги, власть... страх. В тот день в "Равените" погибло девять человек, но ни по одной из этих причин. Нет, они забрали у того, кто их убивал, нечто важное. Что-то, что уже не вернуть. Что-то очень личное для него. И он пришёл за своей кровью. Маленький Тони Баццано. Шесть месяцев я сидел в фургоне, слушая, как этот наглый мелкий гондон отрыгивает, пускает газы и хвастается. Я не узнавал его голос — в нём была вся эта боязнь. Наш человек пришёл мстить. И он отомстил. Девять трупов. Представь, ты агент Казначейства, подходишь к закату своей безнадежно унылой карьеры. И вдруг — вот оно, долгожданное дело. Фрэнсис Сильверберг, легенда черного нала. Отмывал деньги от Монако до Гаваны и Вегаса. 40 лет крутил бухгалтерию для семьи Гамбино. Пока однажды босс, Большой Тони Баццано, не подумал, что возраст старика делает его уязвимым для суда. Поручил своему сыну, Маленькому Тони, убить Фрэнсиса. Малыш облажался. Фрэнсис сбежал, стал информатором ФБР в обмен на защиту. Мог бы повернуть свою карьеру, если бы только послушал. Я не послушал. Его исключили из дела, и он потерял единственную защиту, которую ему обещали, когда он дал показания против Большого Тони. И на этот раз Маленький Тони сделал всё правильно. Он взял Фрэнсиса за пару часов. В грязном подвале в Бронксе, прибитого к стулу, замученного до смерти. Так что я, э-э, вызвался в совместную группу. Месяцами сидел в машине напротив "Равенита", надеясь найти хоть каплю улик против убийц Фрэнсиса. Я зашёл туда, чтобы хоть как-то облегчить свою вину. И встретил нашего бухгалтера. Почему он меня отпустил — не знаю. Но он изменил мою жизнь. Я ушёл из Департамента. Снова начал ждать рассвета. Заново почувствовал солнце на лице. Бросил пить. Уже почти вышел из игры... и тут зазвонил телефон.
[отвечает на звонок]
Ray King Рэй Кинг.
[рассказ]
Ray King Я никогда не забуду этот голос.
Justine Тебе нравятся загадки, Рэймонд Кинг?
Ray King Она сказала, что работает на бухгалтера. И что через порт Нью-Йорка проходит контейнер с китайскими гражданами. Через пару месяцев тонна сырого товара картеля Хуарес попадает в Майами.
Marybeth Medina Все эти дела, которые ты собрал...
Ray King Пыль и дым.
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Dana Cummings Что нужно ударить, чтобы помять стальной термос?
Christian Wolff Он просто старый.
Dana Cummings Как ты попала в финансовый консалтинг?
Christian Wolff Статистика Министерства труда говорит, что это одна из самых быстрорастущих профессий. Актуарные науки тоже стремительно развиваются.
Dana Cummings Поняла. Мне нравится баланс в этом деле. Знаешь, мне нравится находить то, что не очевидно. Плюс, мой отец был бухгалтером. У него был весь этот комплект — знаешь, книжечка амортизации, зелёный козырёк и, как это, дурацкий кармашек для ручек...
Christian Wolff У меня есть кармашек для ручек.
[он поднимает пиджак, чтобы показать её ей]
Dana Cummings Красивый. У него был дурацкий, ну, твой — нормальный. Но он убедил меня выбрать эту профессию. Потому что я хотела учиться искусству в Чикагском институте искусств, но искусство не оплачивает ипотеку. «Искусство не оплачивает ипотеку, юная леди». Вкус у папы был больше к «Собакам, играющим в покер».
Christian Wolff Мне нравится «Собаки, играющие в покер». Потому что собаки никогда бы не стали делать ставки, и поэтому это кажется нелепым. Мне нравится нелепость.
Dana Cummings Да, «Собаки, играющие в покер» — это классно. Просто как-то по-другому.
[пауза]
Dana Cummings Я училась бухгалтерии в Чикагском университете, где веселье умирает.
Christian Wolff Почему?
Dana Cummings Почему что?
Christian Wolff Почему веселье умирает в Чикагском университете?
Dana Cummings О, нет. Просто выражение.
Christian Wolff Шучу.
Dana Cummings Поняла.
[смеётся, пауза]
Dana Cummings Ну, я тебя не задерживаю.
Christian Wolff Ладно.
Dana Cummings Если что, обращайся.
Christian Wolff Хорошего дня.
Dana Cummings И тебе.
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Ray King Мэрибет Асценшн Медина. Окончила Университет Балтимора с отличием, специальность — уголовное правосудие. Два года аналитиком в полиции Балтимора, два года в Министерстве внутренней безопасности, снова аналитик, и последние пять лет здесь, в Казначействе. Аналитик. Ты делала основную работу по делу агента Лоренца в прошлом месяце.
Marybeth Medina Я работала над этим, да, но агент Лоренц...
Ray King Почему ты не подала заявку на повышение до агента? Ты и так делаешь всю работу.
Marybeth Medina Аналитик — это мне подходит. И работа нравится, так что...
Ray King Ну, ты врёшь, Медина.
[достаёт досье]
Ray King Подопечная системы опеки штата Мэриленд и системы ювенальной юстиции с 11 до 18 лет. Нарушения с оружием, нападение и избиение. Ай. Покушение на убийство.
Marybeth Medina Эти записи были опечатаны.
[поворачивает экран монитора]
Ray King Это девятка?
Marybeth Medina [встаёт, чтобы уйти] .45.
Ray King Лучше сядь обратно на своё место, девица. Для тебя сейчас важный момент. Сделай правильный выбор.
[она садится обратно]
Ray King Ложь в федеральной анкете — это уголовное преступление. Так что сейчас я — единственное, что стоит между тобой и серьёзным сроком.
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Lamar Blackburn [Кристиану Вулфу] Надеюсь, наши пути больше не пересекутся. Я несу ответственность за смерть своего лучшего друга. Не хочу об этом вспоминать.
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