Наша рецензия

Артем и Лера - почти современные Ромео и Джульетта нашего времени с парочкой поправок: он - простой рабочий парень (правда, с задатками поэта), она - столичная студентка и дочь состоятельных родителей. Их курортный роман не заканчивается с последним месяцем лета и толкает влюбленных в бездну страсти - разумеется, крышесносяще безумной. Однако не стоит ожидать чего-то возвышенного, да и сравнение с Шекспиром, пожалуй, не совсем уместно и даже оскорбительно для последнего - потому что от…