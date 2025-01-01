MurphyЯ хочу создавать фильмы из крови, спермы и слёз. Это как сама суть жизни. Думаю, фильмы должны содержать это, может, даже состоять из этого.
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VictoireЕсли ты влюбляешься, ты — лох.
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MurphyТы против абортов, но нормально относишься к тому, что люди убивают животных и потом их едят?
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MurphyЖить с женщиной — всё равно что спать с ЦРУ. Ничего не остаётся в секрете. Раньше это была моя квартира. Здесь раньше было счастье. Теперь это уже не моё место. Всё время оглядываюсь через плечо.