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Киноафиша Фильмы Любовь Цитаты из фильма Любовь

Цитаты из фильма Любовь

Murphy Я лузер. Да, просто мудак. А у мудака нет мозгов. У мудака одна цель: трахаться. И я всё испортил. Да. Я хорош в одном: облаживаться.
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Murphy Тайны делают тебя сильнее.
Electra Нет. Тайны делают тебя темнее.
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Murphy Знаешь, о чём я мечтаю больше всего на свете? Моя самая большая мечта — снять фильм, который по-настоящему передаст чувственную сексуальность.
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Murphy Возможно, мы не те великие художники, которыми мечтали стать. Возможно, всё это — просто дерьмо.
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Murphy Ты боишься смерти?
Electra Я боюсь боли. Не хочу умирать в муках.
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Murphy Я хочу создавать фильмы из крови, спермы и слёз. Это как сама суть жизни. Думаю, фильмы должны содержать это, может, даже состоять из этого.
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Victoire Если ты влюбляешься, ты — лох.
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Murphy Ты против абортов, но нормально относишься к тому, что люди убивают животных и потом их едят?
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Murphy Жить с женщиной — всё равно что спать с ЦРУ. Ничего не остаётся в секрете. Раньше это была моя квартира. Здесь раньше было счастье. Теперь это уже не моё место. Всё время оглядываюсь через плечо.
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Murphy Я не раб у жопы. Жопа есть жопа.
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Electra Давай попробуем защищать друг друга.
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Electra [Последние слова] Пожалуйста, никогда меня не покидай.
Murphy Обещаю. Я буду любить тебя до самого конца.
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Electra Ты потрясающий парень, который не понимает, что такое любовь.
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