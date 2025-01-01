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Киноафиша Фильмы Такси Цитаты из фильма Такси

Цитаты из фильма Такси

Nasrin Sotoudeh Они действуют так, чтобы мы знали — за нами следят. Их тактика очевидна. Сначала они заводят на тебя полицейское дело. Вдруг тебя обвиняют в том, что ты агент Моссада, ЦРУ или МИ-6. Потом добавляют что-то про твою мораль, твой образ жизни. Они превращают твою жизнь в тюрьму. Хотя тебя и выпускают из тюрьмы, но внешний мир — это просто большая тюрьма. Они делают из твоих ближайших друзей твоих злейших врагов. После этого думаешь, что можно либо уехать из страны, либо молиться, чтобы вернуться в эту яму. Так что, думаю, лучше отпустить это.
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Jafar Panahi Эти фильмы уже сняты, эти книги уже написаны. Тебе нужно смотреть в другом направлении, найти это самому.
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Jafar Panahi Я считаю, что все фильмы стоит смотреть. Всё зависит от твоих вкусов.
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