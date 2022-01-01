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Зачетный препод 2 Зачетный препод 2
Киноафиша Фильмы Зачетный препод 2 Отзывы о фильме «Зачетный препод 2»
Fack ju Göhte 2 Зачетный препод 2 2015 / Германия
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Зачетный препод 2»

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Наша рецензия

После ошеломительного успеха немецкой комедии, название которой переводится как «Иди к чёрту, Гёте», моментально было заявлено о продолжении. Это не удивительно, ведь фильм стал одним из самых кассовых в Германии, собрав в мировом прокате 78 миллионов долларов. Феномен подобных комедий зачастую с трудом поддаётся хоть сколько-нибудь вразумительному объяснению, а их успех скорее зависит от обаяния главных актёров в совокупности с благодушной моралью и щедрым запасом адаптируемых к любому…

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