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После ошеломительного успеха немецкой комедии, название которой переводится как «Иди к чёрту, Гёте», моментально было заявлено о продолжении. Это не удивительно, ведь фильм стал одним из самых кассовых в Германии, собрав в мировом прокате 78 миллионов долларов. Феномен подобных комедий зачастую с трудом поддаётся хоть сколько-нибудь вразумительному объяснению, а их успех скорее зависит от обаяния главных актёров в совокупности с благодушной моралью и щедрым запасом адаптируемых к любому…