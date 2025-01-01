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Киноафиша Фильмы Лекарство от здоровья Цитаты из фильма Лекарство от здоровья

Цитаты из фильма Лекарство от здоровья

Volmer Знаешь, в чём лекарство от человеческой участи? В болезни. Потому что только так можно надеяться на исцеление.
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Hannah Ты говорила, что однажды я смогу уйти.
Lockhart Кому вообще захочется уходить?
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[последние реплики]
Холлис [когда Локхарт начинает уезжать на велосипеде с Ханной] Ты с ума сошл##?
[последние реплики]
Локхарт [с безумной улыбкой на лице] На самом деле... мне уже намного лучше!
[продолжает ехать в ночь]
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Pembroke [Локхарт читает своё письмо] Дорогие члены Совета. Человек не может забыть правду. Он не может сознательно вернуться во тьму или ослепнуть, получив дар зрения, так же как не может снова родиться. Мы — единственный вид, способный к саморефлексии. Единственный вид, в генах которого заложен яд сомнения в себе. Не справляясь с нашими дарами, мы строим, покупаем, потребляем. Мы окутываем себя иллюзией материального успеха. Мы обманываем и предаём, карабкаясь к вершинам того, что считаем достижением. Превосходство над другими людьми.
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[повторяющаяся реплика]
Lockhart Я не пациент!
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9 Year Old Lockhart Пап? Пап!
[увидев, как его отец прыгает с моста]
Hollis Тебя когда-нибудь е#али двенадцатидюймовым чёрным х#ем? Да, речь о тюрьме.
🧡
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Pembroke [Локхарт читает письмо, сидя за столом в конференц-зале] В нас есть болезнь. Она растёт, словно желчь, что оставляет горький привкус в горле. Она есть в каждом из вас, кто сидит за этим столом. Мы отрицаем её существование, пока однажды тело не восстаёт против разума и не кричит: «Я не здоров.» Наверняка вы подумаете только о слиянии. Об этом грязном слиянии двух одинаково больных структур. Но правду не скрыть. Лишь узнав, что нас гложет, мы можем надеяться найти лекарство. Я не вернусь. Не пытайтесь со мной связаться. Искренне ваш, Роланд Э. Пемброк.
Hank Green Ну что, мистер Локхарт, как вам это?
Lockhart Похоже, он совсем крышу поехал.
Wilson Мы именно так и думали.
Hollis Человек уезжает на две недели в спа, а возвращается с полным срывом.
Humphrey [смотрит в смартфон] Кто, чёрт возьми, сегодня вообще едет на курорт пить воду?
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Lockhart Ещё одна балерина?
Lockhart's Mother Она не такая, как все.
Lockhart Почему?
Lockhart's Mother [заводит музыкальную шкатулку] Она живёт в своём сне.
Lockhart [пока фигурка кружится под меланхоличную мелодию] Но она танцует.
Lockhart's Mother Потому что она не знает, что спит.
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Volmer Вы совершенно правы — вода ядовита, если её неправильно очистить. Проблема того Барона была только в том, что он использовал несогласных подопытных. За последние двести лет мы далеко продвинулись. Теперь у нас полно добровольцев, желающих излечиться от бед этого мира.
Pembroke [зомбированный] Я никогда в жизни не чувствовал себя лучше.
Volmer [Локхарту] Видишь? Зачем кому-то уходить?
🧡
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Lockhart Она твоя дочь!
[Ханна в шоке смотрит на Вольмера]
Volmer Ты считаешь, ей лучше в твоём мире?
[снимает кожу с лица]
Volmer Я покажу тебе, на что способен этот внешний мир!
[Ханна кричит, увидев его изуродованное лицо]
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Volmer Большинство моих пациентов совершили нечто выдающееся. Построили огромные состояния, управляли великими империями... но ценой страшной утраты. Им некому о них позаботиться.
🧡
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[последние слова]
Volmer Всё, что я делал, было ради неё!
Hannah Папа? Папа!
[Вольмер оборачивается и видит, как Ханна врезает лопатой ему в череп]
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Volmer [кушается в столовой с пациентами] А знаете, что мы раньше советовали при обычных болячках желудка? Прикладывать пиявок. Исходя из диагноза, я всегда жалел пиявку.
[смех за столом]
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Pembroke Вот почему это всё сюда и пришло? Амбиции? Значит, у тебя всё ещё хуже, чем у нас с вами.
Lockhart Что это?
Pembroke Болезнь. Твой отец понял правду задолго до всех нас. Бессмысленность всего этого дела. Мы все совершили ужасные поступки. Столько ужасных поступков...
[погружается в воду бассейна]
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Lockhart В воде что-то есть. Чёрт возьми, в воде что-то есть!
🧡
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Lockhart [просыпаясь в больничной палате] Мне нужно позвонить в Нью-Йорк.
Volmer Я взял на себя смелость сообщить в ваш офис об аварии, если вас это волнует. Они со мной согласились — дела могут подождать, а ваше здоровье — нет.
Lockhart Хэнк Грин это сказал?
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Volmer [из трейлера] Примите диагноз... Скоро вы поймёте... здесь замечательно.
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[первые строки]
Lockhart [по телефону] Нет, мы не можем трогать эти минусы, мы используем их как залог для заемной позиции в Cisco. Неважно, выведи всё из First National, переведи в Banyon.
Josh Погоди, ты про Делавэр? Я думал, там всё умерло.
Lockhart Он ожил, нам нужно привести в порядок счёт Рейнолдса, на всякий случай, если эти уё### в AML решат наконец работать.
Josh Ты в этом уверен?
Lockhart Никаких писем. Вернуть всё обратно в понедельник... Ты слушаешь?
Josh Да, да, слушаю.
Conductor Билеты?
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Volmer [пока санитарки его пристёгивают] Всё это — ради вашей же безопасности, мистер Локхарт. В нашем институте мы не верим в химическую анестезию. Примеси мешают излечению. Но при должной концентрации разум способен преодолеть любую боль.
🧡
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Hannah [из трейлера] Ты сюда за лекарством?
Lockhart Нет. Я как раз уходил.
Hannah Отсюда никто не уходит.
🧡
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Lockhart [Заново заходит в бар и подходит к бармену] Мне нужно позвонить, междугородний звонок.
Bartender У нас принимаются кредитки.
[Он передаёт Локхарду телефон, Локхарт отдаёт бармену кредитку]
Bartender [Локхарт набирает номер]
Hank Green Локхарт.
Lockhart Мистер Грин.
Hank Green Где ты, чёрт побери, был?
Lockhart [Срочно] У меня вопрос. У Пемброка были какие-то хронические заболевания? До приезда сюда, он был болен?
Hank Green Нет, этот парень был настоящим здоровяком. Чёрт возьми, даже капусту клал в рот. Так что, что, чёрт побери, происходит? Ты должен был быть здесь ещё четыре дня назад.
Lockhart Да, но случилась авария. Разве-тебе не звонили и ты не знал?
[Он поворачивает голову и видит, как на фоне танцует Ханна]
Hank Green Какая авария? Нет, никто не звонил.
Lockhart ...Ты в этом уверен?
Hank Green [Раздражённо] Локхарт, тебе надо ещё раз объяснить, насколько важно то, зачем тебя сюда послали? Через 24 часа Пемброк должен быть на следующем самолёте, иначе весь этот бардак развалится к чертям. Локхарт?
[Локхарт уронил телефон]
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