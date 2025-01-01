Lockhart
[Заново заходит в бар и подходит к бармену]
Мне нужно позвонить, междугородний звонок.
Bartender
У нас принимаются кредитки.
[Он передаёт Локхарду телефон, Локхарт отдаёт бармену кредитку]
Bartender
[Локхарт набирает номер]
Hank Green
Локхарт.
Hank Green
Где ты, чёрт побери, был?
Lockhart
[Срочно]
У меня вопрос. У Пемброка были какие-то хронические заболевания? До приезда сюда, он был болен?
Hank Green
Нет, этот парень был настоящим здоровяком. Чёрт возьми, даже капусту клал в рот. Так что, что, чёрт побери, происходит? Ты должен был быть здесь ещё четыре дня назад.
Lockhart
Да, но случилась авария. Разве-тебе не звонили и ты не знал?
[Он поворачивает голову и видит, как на фоне танцует Ханна]
Hank Green
Какая авария? Нет, никто не звонил.
Hank Green
[Раздражённо]
Локхарт, тебе надо ещё раз объяснить, насколько важно то, зачем тебя сюда послали? Через 24 часа Пемброк должен быть на следующем самолёте, иначе весь этот бардак развалится к чертям. Локхарт?
[Локхарт уронил телефон]