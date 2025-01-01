Pembroke [Локхарт читает письмо, сидя за столом в конференц-зале] В нас есть болезнь. Она растёт, словно желчь, что оставляет горький привкус в горле. Она есть в каждом из вас, кто сидит за этим столом. Мы отрицаем её существование, пока однажды тело не восстаёт против разума и не кричит: «Я не здоров.» Наверняка вы подумаете только о слиянии. Об этом грязном слиянии двух одинаково больных структур. Но правду не скрыть. Лишь узнав, что нас гложет, мы можем надеяться найти лекарство. Я не вернусь. Не пытайтесь со мной связаться. Искренне ваш, Роланд Э. Пемброк.

Hank Green Ну что, мистер Локхарт, как вам это?

Lockhart Похоже, он совсем крышу поехал.

Wilson Мы именно так и думали.

Hollis Человек уезжает на две недели в спа, а возвращается с полным срывом.