Поучительную историю о том, как важно кипятить и фильтровать воду перед употреблением нам расскажет физиологический хоррор «Лекарство от здоровья» Гора Вербински. Оскароносный режиссер и автор «Пиратов Карибского моря», «Одинокого рейнджера» и «Звонка» в этот раз порадовал аудиторию фильмом меланхоличным, полным символизма, больше авторским, нежели рассчитанным на массового потребителя. Кадр из фильма «Лекарство от…
«Лавкрафт, Остров проклятых, Райский проект, Багровый пик, Дом грёз...» грозно шепчет в полутьме кинотеатра мозг, усердно косплея агента Гидры из «Противостояния». Шельмец, и ведь это лишь малая часть тех ассоциаций, домыслов, что возникают при просмотре «Лекарства от здоровья».
Ярлык «визионер» сейчас вешают на кого попало. Однако стоит признать наличие в индустрии некоей когорты творцов с особым виденьем мира вокруг себя. За игры бросается грудью на амбразуру Кодзима, за музыку - Daft Punk, кинематограф - дель Торо. Сей перечень носит сугубо субъективный характер и имеет свойство подвергаться разнообразным метаморфозам в зависимости от вкусовых предпочтений отдельно взятого индивида. Однако забыть и пропустить здесь Гора Вербински будет ошибкой.
Его фильмография - это мультивселенная, каждый созданный мир которой плюет на разрешение экрана, камеры, всеми силами показывая нам, что и за их пределами фонтанирует жизнь. Будь то венец всех творений Гора - трилогия о пиратах Карибского моря, или проскочивший мимо основных радаров, но оттого не менее легендарный и культовый «Ранго». Даже гонимый всеми и вся «Одинокий рейнджер» по прошествии многих лет не теряет в собственной необъяснимой притягательности, и не отбивает желания до сих пор воскликнуть, одобрительно оттопырив нижнюю губу: «Надо же!»
Поэтому к просмотру «Лекарства» каждый подходит по-своему. В моём случае своё веское слово сказал тот кредит доверия, что был заработан режиссёром. Не смотря на маячившие на горизонте рейтинги оценок от Rotten Tomatoes, IMDb, Кинопоиска, всё равно очень хотелось ПОНАДЕЯТЬСЯ. И впервые произошёл крах надежд, воспринятый с двойной дозой боли из-за того, что все козыри изначально находились на руках у создателей. И потому, видимо, отбиваясь козырными тузами от шестёрок, к финалу фильм растерял всякий шарм и, до предела истощённый, выкинул на потеху зрителя мертворождённый финал всей истории.
А сейчас давайте совершим прогулку в собственные чертоги разума, вспомнив о внезапно спохватившейся рекламной кампании фильма, развернувшейся лишь три месяца назад и мгновенно въевшейся за счёт кулуарно знаменитой сцены с ванной («Я не слежу за властью, ты всё шутишь про ванну!» во плоти). Что примечательно, ширма так и не приоткрывалась больше, чем до первого акта фильма, оставляя зрителей недоумевать и, как следствие, бояться грозящего нагрянуть апофеоза
Ту же политику проводит и сам фильм, две трети от собственного хронометража прячась в в чёрный плащ с кроваво-красной подкладкой и показывая белоснежные клыки. Проблема в том, что под конец зритель явственно видит бирку: «Взято на прокат», трепыхающуюся на воротнике мантии, а клыки и вовсе оказываются накладными. Попав в переплёт, бедолага пытается вновь нагнать жути, используя собственные «якобы козыри»: навеянные ВНЕЗАПНЫМ сюжетным поворотом инцест и педофилию (брось, дружок, мы уже смотрели «Сплит»!)
Не просто так были упомянуты в самом начале текста «Дом грёз» и «Райский проект», потому как именно с помощью параллелей с данными фильмами мозг пытается сделать фильму искусственное дыхание. За примером далеко ходить не нужно: в фильме несколько раз главный герой мучится кошмарами, флешбэками, связанными с его отцом, матерью. Возникает закономерное ожидание: это окажет своё влияние на героя и, впоследствии, найдёт свой отклик в сюжете фильма. И начинается: имеем на руках одну из сцен сна, где Локхарт (наш протагонист) представляет себя на месте отца, (спойлер!) окончившего свою жизнь самоубийством. Немедля воображение начинает дёргать тебя за локоть: «Ощущение вины… Это станет причиной некого психического расстройства ГГ, возможно, создание подменной личности, живущей в собственном, вымышленном мире...» Одним словом, делает всё возможное, чтобы объяснить всю напускную жуть, которой фильм обмазывался с самого начала, попутно натирая тем же самым и зрителя.
Но всё безуспешно, как вы уже могли догадаться.
Что послужило причиной столь оскорбительной сценарной халтуры, пришедшейся на концовку фильма? Халтура, обошедшаяся в несколько хлопков дверью вышедших из кинозала людей, данная ценой изнывания и ёрзанья в кресле, самостоятельного (но бесполезного) апгрейда всего действа. Внезапно обрубленные сроки сдачи сценария? Студийный корректор, белой полосой прошедшийся по, возможно, крепкому, целостному скрипту? Банальная лень, серой вуалью окутавшая Джастина Хэйса, самого Гора, затуманившая их рассудок голосом Вовки: «И так сойдёт!»
(массированная спойлер-атака!)
Доктор, грезящий о вечной жизни, видящий в собственной дочери продолжение собственного рода. Человек, единственной мотивацией которого является безумие. Не смерть сестры-жены, которую (глядя на тренды) можно было преподнести в виде полюбившейся создателям череде кошмаров и флешбэков. Заведомо подготовив почву для этого, сосредоточив внимание не только на стоматологических приёмах ДеХаана, но и на внутренний мир Фольмера, показывая испепелённое и иссушённое нутро сломленного человека.
«Эй, постой, как можно испытывать сочувствие к такому герою?» - спросит любой здравомыслящий человек. Но давайте вспомним оригинального «Олдбоя». И амнезия – это не единственный выход из положения. Подумать только, насколько сложным и противоречивым мог получиться персонаж и, как следствие, насколько бы сильно изменилось восприятие картины. И это лишь в пределах заданной создателями сюжетной линии. На развилке перед фильмом стояло несколько выборов, несколько центров тяжести, на один из которых можно было опереться. Сосредоточение фокуса на главном герое, либо на докторе, либо на его дочери. Но в итоге действие скачет в некую противоположную сторону, на ходу деградируя, с него ошемётками слетает былое величие.
Ни таинственные угри, ни тайный орден никоим образом не оправдывают своего присутствия в сюжете. Заинтриговывают? Да, конечно. Но польза от них нулевая, разве что заснять под конец пылающие фигуры в белых балахонах или пресловутую сцену в ванной или камере депривации. Основная проблема фильма в том, что в нём огромное количество прекрасно снятых, отлично срежиссированных сцен, заставляющих вжаться в кресло от напряжения, затаить дыхание. И большинство из них, к сожалению, пустышки, не получающие должного развития, остающиеся болтаться на стене ружьём Вербински, не в состоянии произвести выстрел. «Лучшее лекарство - это болезнь!» - фраза, произнесённая максимально заунывным и протяжным голосом здесь не более, чем картонная декорация, прячущая за собой разочарование.
В итоге «Лекарство от здоровья» выхватывает эстафету противоречивости у приснопамятного «Сплита». Его сложно порекомендовать, но и отвадить, заклеймить в глазах народа рука не поднимется. Уж больно явно чувствуется повсюду почерк мастера, слишком сильно проступают на первых порах черты собственного, особенного лица. По итогу весь фильм – это финальная физиономия зловеще ухмыляющегося ДеХаана. И не ясно, что это: то ли тонкое двухчасовое глумление над зрителем, то ли коварный задел на сиквел…
8/10 в своем жанре точно)
Психиатрические диспансеры и лечебные санатории - в чём их отличие? В первом лечат психику, а во втором здоровье? Но ведь психические расстройства - это тоже проблемы со здоровьем. Что же получается? Оба заведения одинаковы, отличается лишь название? Конечно, нет. Разные методы лечения, с абсолютно разными пациентами. Заблуждение, построенное на бреде - вот с чего начинался заголовок. «Ради чего всего это?», - спросите Вы. А к тому, что «Лекарство от здоровья» построена на таком же методе. Отличается лишь более замысловатая концовка, нежели та, что выше. Готовьтесь увидеть то, что по-настоящему ошарашит ваши мысли и их восприятие.
«Лекарство от здоровья» потрясающе вводит зрителя в заблуждение. Вводя в фильм новые детали, или персонажей, картина развивается в мозговом плане. Если ранее вы думали одно, через следующие несколько десятков минут мысли будут переправлены в совершенно ином направлении. Кому-то это может показаться неверным ходом, мол, есть вероятность запутаться, но не стоит так думать. Познавая новую информацию, зритель всё больше погружается во вселённую картины. Каждые минуты хочется узнавать новые подробности. Что, зачем, для чего они всё это делают – вы будете постоянно хотеть узнать что-то новое. То, благодаря чему вы, в итоге, придёте к неожиданному финалу (во всех понятиях). Конечно, иногда некоторые сцены будут казаться ненужными. Здесь таких может найтись несколько штук. Но поверьте, каждая сцена важно построена на всей хронологии. То, что получается в конце - было бы невозможно без одной сцены из той самой цепочки. Деталь маленькая, но в тоже время такая нужная, правда? Даже обыкновенный разговор двух персонажей, имеющие статус «второстепенные», будут разговаривать о нужных подробностях, что понадобятся в дальнейшем.
Такого сюжета не было бы, не будь хорошо прописанных главных героев. Мистер Локхард (его имя не указывается), маленькая девочка (на вид) Ханна, директор лечебницы Волмер, Роан Пемброк - все они играют настолько загадочные роли, что к концу фильма удивляешься их лицемерию. Вещи, которые изначально кажутся реальностью, но на деле оказываются не тем, за что её принимали. К сожалению, большинство поступков этих героев иногда предсказуемы. Зная, что они будут дальше делать, не совсем интересно за ними наблюдать. Но, к счастью, второстепенные герои порой удивляют не меньше. Их решения поражают больше своей неадекватностью и разумностью делать что-то обдуманно. Найдя смысл, понимаешь, что очередная теория оказалась совсем не тем. И даже те эмоции, которые излучал герой в начале и в конце, даже это сильно «ломает» мозг.
Думаете, что заострив внимание на сценарии, Гор Вербински (режиссёр ленты) ослабит хватку? Как бы ни так. Наблюдая за «Лекарством», зрителю готовятся предоставить ряд изумительных кадров. Часто ли вы обращаете внимание на то, как поезд въезжает в туннель или вода стекает по графину? Нет? А зря. Именно на подобных вещах операторы заостряли внимание, что в лишний раз доказывает о том, что эти люди – профессионалы своего дела. Такие кадры возникают неожиданно, поэтому ждать и надеяться, что через пару минут вновь возникнет что-то потрясающее не стоит. Всё-таки, их не настолько много, чтобы казать каждые несколько минут. Но и не мало, не стоит расстраиваться.
«Лекарство от здоровья» имеет рейтинг R, или «18+». Обнаженные сцены, порой чередующиеся с эпизодами жестокости – такое можно увидеть не раз. Не всегда на такое хочется смотреть, порой это даже вызывает отвращение, например сцены с вырывание (распиливанием) зубов, или отвратной обнаженной части. Действительно, слабонервным категорически запрещается смотреть данную картину, ибо эффект неприязни к некоторым моментам фильма будет ужасен. Также, помимо подобных сцен, лента не всегда сияет красивым саундтреком. Начиная картину с замечательных треков, Бенджамин Уоллфисч проявляет откровенную халтуру, выдавая не симфоничные композиции, которые вовсе не идут фильму. Если изначально хочется приобрести альбом композиций в одном из интернет-магазинов, то ближе к концу этого делать очень не хочется.
Мистер Локхард - типичный представитель рабочего класса. Отдавая всего себя на работе, Локхард медленно гробит своё здоровье. Нервные срывы, недосып, невозможность трезво оценивать ситуацию - это лишь малая часть его проблем. Среди всех «пациентов», Локхард единственный, кто способен понять, что происходит в оздоровительном центре. Дэйн ДеХаан, сыгравший его роль, доказал общественности, что он - отличный выбор. Он вжился в роль недоверчивого парня, который постоянно ищет ответы. Дэйн показывает идеальную игру, реально отыграв свою роль. Человек, не имевший актёрских изъянов в картине, заслуживает похвалы в свою сторону.
Ханна - девочка, чье прошлое туманно, а будущее скверно. Ханна - особый пациент в этой больнице. У неё уникальные заболевания, которые требуют досконального осмотра врачей. Миа Гот, также как и Дэйв ДеХаан, прочувствовала свою роль. За всё время она показывала интересную игру, в которой также есть свои тайны. Миа, как и её героиня, загадочна. Она не знает, кто она, откуда появилась и отчего её лечат. Всё, что она знает – своё имя, и что её необходимо лечить. Миа, знакомая общественности по фильму «Эверест», доказывает, что для того, чтобы хорошо играть, не нужно делать этого много. Нужен лишь талант, а остальное придёт само. Вердикт. Дейн ДеХаан – молодец. Миа Гот и Джейсон Айзекс – не отставали. Операторская работа – выше всяких похвал. Композиционная часть – слабо. В итоге получается, что «Лекарство от здоровья» - это отличный триллер, который изрядно способен поломать мозг. Чересчур замысловатый сценарий порой вводит в ступор, но, в целом, от него есть прок. Давно таких фильмов не видел свет. Гор Вербински, снявший однажды трилогию «Пиратов Карибского моря», вернулся на продюсерский стул, чтобы вновь порадовать всех своим творением. - По работе или в отпуск?Приятного просмотра!
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