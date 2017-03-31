Наша рецензия

Поучительную историю о том, как важно кипятить и фильтровать воду перед употреблением нам расскажет физиологический хоррор «Лекарство от здоровья» Гора Вербински. Оскароносный режиссер и автор «Пиратов Карибского моря», «Одинокого рейнджера» и «Звонка» в этот раз порадовал аудиторию фильмом меланхоличным, полным символизма, больше авторским, нежели рассчитанным на массового потребителя. Кадр из фильма «Лекарство от…