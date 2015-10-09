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Москва никогда не спит Москва никогда не спит
Киноафиша Фильмы Москва никогда не спит Отзывы о фильме «Москва никогда не спит»
Москва никогда не спит 2015 / Россия / Ирландия
4.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Москва никогда не спит»

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Елена 9 октября 2015, 16:48
Отвратительный фильм! Не тратьте на него время! Москва представляется городом алкоголиков и преступников, где нет никакого счастья, радости, нет духовности. Москвичи и Россияне давно не такие; может быть, в 90-х было что-то подобное.
9 октября 2015, 16:48 Ответить
Елена 9 октября 2015, 16:48
Сейчас нет таких убогих квартир, алкашей в каждой семье, тупой молодежи... Этот фильм - просто клевета на Россию! За город и за страну обидно.
9 октября 2015, 16:48 Ответить
Олег 9 октября 2015, 16:49
Очень сильный фильм. И не о Москве, а о человеческих душах. А более - о бездуховности. Игра всех актёров - на высоте!!!

P.S фильм не для любителей "прикольно" и юмора ниже пояса.
9 октября 2015, 16:49 Ответить
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