Фаберже: Особый путь в истории, 2014

Самая известная фамилия ювелирного мира становится объектом нового подробнейшего исследования в этом документальном фильме. Получив доступ к самым богатым частным коллекциям, в том числе и коллекции королевы Елизаветы II, режиссер картины отслеживает историю бренда от российского императорского двора до сегодняшнего дня, беседуя с ведущими мировыми экспертами и потомками семейства Фаберже.

Зрителям впервые будут представлены два редких предмета, относящихся ко всемирно известной марке. Первый – недавно обнаруженное яйцо Фаберже, считавшееся утраченным; его хозяин не представлял, что в его владении было подлинное творение дома Фаберже, и намеревался продать его на переплавку. Второй – абсолютно новое изделие, созданное специально к столетнему юбилею изготовления последнего яйца Фаберже по заказу императора Николая II.

Оба предмета находятся в частных коллекциях и не будут демонстрироваться публично – фильм предоставит зрителям уникальную возможность изучить их, а также и многие другие из сохранившихся изделий дома Фаберже, в мельчайших деталях на большом экране.