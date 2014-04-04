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Фаберже: Особый путь в истории
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Faberge: A Life of Its Own

Фаберже: Особый путь в истории, 2014

2014 / Россия / США / Великобритания / Германия / Швейцария / Монако / Франция
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Самая известная фамилия ювелирного мира становится объектом нового подробнейшего исследования в этом документальном фильме. Получив доступ к самым богатым частным коллекциям, в том числе и коллекции королевы Елизаветы II, режиссер картины отслеживает историю бренда от российского императорского двора до сегодняшнего дня, беседуя с ведущими мировыми экспертами и потомками семейства Фаберже.

Зрителям впервые будут представлены два редких предмета, относящихся ко всемирно известной марке. Первый – недавно обнаруженное яйцо Фаберже, считавшееся утраченным; его хозяин  не представлял, что в его владении было подлинное творение дома Фаберже, и намеревался продать его на переплавку. Второй – абсолютно новое изделие, созданное специально к столетнему юбилею изготовления последнего яйца Фаберже по заказу императора Николая II.

Оба предмета находятся в частных коллекциях и не будут демонстрироваться публично – фильм предоставит зрителям уникальную возможность изучить их, а также и многие другие из сохранившихся изделий дома Фаберже, в мельчайших деталях на большом экране.

7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 4 апреля 2014
Возраст 12+
Режиссер
Патрик Марк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фаберже: Особый путь в истории 2 постера
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