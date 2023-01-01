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Скоро в прокате "Восставшая из ада"
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Здравствуй, папа, Новый год!
Здравствуй, папа, Новый год!, 2015: актеры и роли
Daddy's Home
Здравствуй, папа, Новый год!
2015 / США
Трейлер
7.5
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Здравствуй, папа, Новый год!, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Шон Андерс
Sean Anders
В ролях
Линда Карделлини
Linda Cardellini
Марк Уолберг
Mark Wahlberg
Уилл Феррелл
Will Ferrell
Томас Хейден Черч
Thomas Haden Church
Алессандра Амбросио
Alessandra Ambrosio
Хэннибал Бересс
Hannibal Buress
Джейми Денбо
Оуэн Ваккаро
Owen Vaccaro
Скарлет Эстевез
Scarlett Estevez
Диди Костин
Didi Costine
Пол Шир
Paul Scheer
В прокате
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Онлайн
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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