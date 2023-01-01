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Здравствуй, папа, Новый год! Здравствуй, папа, Новый год!
Киноафиша Фильмы Здравствуй, папа, Новый год! Здравствуй, папа, Новый год!, 2015: актеры и роли
Daddy's Home Здравствуй, папа, Новый год! 2015 / США
7.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Здравствуй, папа, Новый год!, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Шон Андерс Шон Андерс Sean Anders
В ролях
Линда Карделлини Линда Карделлини Linda Cardellini Марк Уолберг Марк Уолберг Mark Wahlberg Уилл Феррелл Уилл Феррелл Will Ferrell Томас Хейден Черч Томас Хейден Черч Thomas Haden Church Алессандра Амбросио Алессандра Амбросио Alessandra Ambrosio Хэннибал Бересс Хэннибал Бересс Hannibal Buress Джейми Денбо Оуэн Ваккаро Оуэн Ваккаро Owen Vaccaro Скарлет Эстевез Скарлет Эстевез Scarlett Estevez Диди Костин Диди Костин Didi Costine Пол Шир Пол Шир Paul Scheer
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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