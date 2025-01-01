Gerry[пауза, после того как другой игрок на покере сказал all-in]Ты знаешь, как заставить милую старушку закричать: «Иди н#х!»?
Gerry[пауза, осматривая стол]Заставить другую милую старушку закричать: «Бинго!»
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CherryПуть и есть цель.
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DonnaПрости, Джерри.
[после того, как дилер выложил даму на ривере, дав ей лучший фулл-хаус, чем у Джерри, и выиграв все его деньги]
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Joe Navarro#199: Расслабленные и расправленные плечи. Плечи, которые вдруг расслабляются и расправляются, говорят: «Я уверен в себе». Если кто-то переходит от поникших к расправленным и расслабленным плечам, я бы насторожился — скорее всего, этот человек силён.