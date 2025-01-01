Joe Navarro #199: Расслабленные и расправленные плечи. Плечи, которые вдруг расслабляются и расправляются, говорят: «Я уверен в себе». Если кто-то переходит от поникших к расправленным и расслабленным плечам, я бы насторожился — скорее всего, этот человек силён.