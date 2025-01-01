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Киноафиша Фильмы Прогулка по Миссисипи Цитаты из фильма Прогулка по Миссисипи

Цитаты из фильма Прогулка по Миссисипи

Gerry [пауза, после того как другой игрок на покере сказал all-in] Ты знаешь, как заставить милую старушку закричать: «Иди н#х!»?
Gerry [пауза, осматривая стол] Заставить другую милую старушку закричать: «Бинго!»
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Cherry Путь и есть цель.
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Donna Прости, Джерри.
[после того, как дилер выложил даму на ривере, дав ей лучший фулл-хаус, чем у Джерри, и выиграв все его деньги]
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Joe Navarro #199: Расслабленные и расправленные плечи. Плечи, которые вдруг расслабляются и расправляются, говорят: «Я уверен в себе». Если кто-то переходит от поникших к расправленным и расслабленным плечам, я бы насторожился — скорее всего, этот человек силён.
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Curtis [Кричит, пьяный] Вудфорд!
Gerry [Кричит, пьяный] Вудфорд!
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Cherry Один человек — это только половина человека.
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