[первые реплики]

[в классе, 1968 год]

Сестра Кто может назвать всех апостолов? Да, Делорис?

Маленькая Делорис Иоанн, Павел, Джордж... и Ринго!

[дети смеются]

Сестра Делорис Уилсон, ты самая непослушная и упрямая девочка в этой школе! Сейчас же иди к доске и напиши имена всех апостолов в алфавитном порядке.

[Маленькая Делорис подходит к доске и пишет большими буквами, подчёркивая «Иоанн, Павел, Пётр» и «Элвис». Дети снова смеются]

Сестра Хватит! Ты безнадёжна, и я снимаю с тебя ответственность. Запомни, Делорис, если будешь и дальше продолжать в том же духе, это приведёт тебя прямиком к дьяволу. Ты хоть представляешь, кем становятся такие, как ты?