Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Сестричка, действуй Цитаты из фильма Сестричка, действуй

Цитаты из фильма Сестричка, действуй

Deloris [молится] Благослови нас, Господи, за эти Твои дары, которые мы собираемся принять. И да, хоть и иду я долиной тени голода, не убоюсь я лишений. Даруй нам сегодня наш насущный хлеб. И республике, которую он представляет, — и по полномочиям своим, я объявляю нас готовыми к еде. Аминь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Monsignor O'Hara Вы дали обет гостеприимства всем нуждающимся.
Reverend Mother Я солгала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[гонится за сестрой, которую принимает за Делорис]
Vince Привет, дорогая.
[Сестра оборачивается, это Мэри Лазарус]
Сестра Мэри Лазарус Да, милый?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Biker #2 Это что, монахинская забегаловка? Я пас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[в конце её песни в лунном зале]
Deloris Спокойной ночи, дамы и господа!
Michelle Мишель, Тина: [поют] Жаркая волна!
Deloris Тебя это по**й.
Michelle Мишель, Тина: [поют] Жаркая волна!
Deloris Пошли отсюда к чёрту.
Michelle Мишель, Тина: [поют] Жаркая волна!
[песня заканчивается, и аплодируют только двое]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willy Что она делает?
Joey О боже. Она молится.
Deloris Господи, прости Вилли и Джоуи, потому что они не знают, что творят. Они делают только то, что сказал им Винс, потому что Винс слишком труслив, чтобы сделать это сам! Поэтому он призвал этих двоих, чтобы они решили его дела! Так что прошу тебя, прости их, Господи. Эспектум, эспертум, какумб, тоуту, эплубиум. Аминь!
Willy Вилли, Джоуи: Аминь.
[Делорис бьёт их по паху и удирает]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reverend Mother Гёрл-группы? Буги-вуги на пианино? Что ты вообще задумала?
Deloris Я думала больше о Вегасе, чтобы народу было побольше.
Reverend Mother А дальше что? Попкорн? Выходы на поклон? Это не театр и не казино.
Deloris Да вот в том-то и дело. Людям нравится ходить в театры и казино, а вот в церковь — нет. Почему? Потому что это скучно. Но мы можем всё изменить, поняла? Мы можем набить этот зал до отказа.
Reverend Mother С помощью богохульства? Ты развратила весь хор!
[в коридоре входит монсеньор О’Хара]
Monsignor O'Hara Извините.
[он слушает спор между Делорис и настоятельницей]
Deloris Как ты можешь так говорить? Я вкладывала душу в этих женщин! Они жертвуют своим временем ради этого, и у них получается! Сестра, мы можем зажечь этот зал!
Reverend Mother Об этом не может быть и речи! С завтрашнего дня Мэри Лазарус возобновляет руководство хором.
[монсеньор стучится в дверь]
Reverend Mother Входите!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[во время тайного полуночного поедания мороженого с Мэри Роберт, Мэри Патрик и Мэри Кларенс]
Сестра Мэри Лазарь Это грех, это истинная слабость. А у них не было орехового мороженого?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[в казино, группе монахинь в полном облачении]
Reverend Mother Приготовьтесь, сестры. Разойдитесь и ищите Мэри Кларенс. Старайтесь слиться с толпой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Делорис [надевая рясу] О, нет! Нет, нет, нет! Я не могу так. Извините. Это хорошо, чтобы прикрыть немного выпуклость, но теперь у меня бедра с кобурой!
Матушка настоятельница Люди хотят тебя убить. Думаю, каждый, кто с тобой сталкивался. Маскировка необходима, чтобы защитить нас всех. Пока ты здесь, ты будешь вести себя как монахиня. Только я буду знать, кто ты на самом деле. Ты не должна привлекать к себе никакого внимания.
Делорис Но посмотри на меня! Я монахиня! Я — я пингвин!
Матушка настоятельница С этого момента и до твоего ухода ты — сестра Мэри Кларенс.
Делорис Мэри Кларенс? Как Кларенс Уильямс III из «Отряда мод»?
Матушка настоятельница Мэри — в честь нашей Святой Матери. Кларенс — в честь Святого Кларенса из Конкордии. Каждая монахиня должна принять три обета: обет бедности.
Делорис Ммм.
Матушка настоятельница Обет послушания.
Делорис Мм-хм.
Матушка настоятельница И обет целомудрия.
Делорис Я с этим не останусь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vince [отказывается стрелять в Делорис] Джоуи, стреляй.
Joey Не могу, Винс. Она всё ещё монахиня.
Vince Она просто баба. Понял? Просто баба!
Reverend Mother Гарантирую, что она не баба! Это сестра Мэри Кларенс из монастыря святой Екатерины. Образец щедрости, добродетели и любви! Можете поверить мне, господа, она монахиня!
Willy Слышал это? Теперь тебе не жаль, что мы её не пристрелили?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сестра Мэри Роберт Я так нервничаю. А вдруг слова забуду?
Сестра Мэри Кларенс Ты прямиком в ад отправишься.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Винс Всё готово?
Вилли Пока нет.
Винс Что ты имеешь в виду?
Джоуи Винс, мы не можем просто так выбросить монахиню.
Винс О чём вы, с ума сошли? Это Делорес в костюме.
Вилли Откуда ты знаешь, что она не подписалась и не стала одной из них, когда была там? Такое бывает.
Винс [раздражённый вздох] Потому что я знаю эту женщину. В самом библейском смысле, и она никакая не монахиня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
[в классе, 1968 год]
Сестра Кто может назвать всех апостолов? Да, Делорис?
Маленькая Делорис Иоанн, Павел, Джордж... и Ринго!
[дети смеются]
Сестра Делорис Уилсон, ты самая непослушная и упрямая девочка в этой школе! Сейчас же иди к доске и напиши имена всех апостолов в алфавитном порядке.
[Маленькая Делорис подходит к доске и пишет большими буквами, подчёркивая «Иоанн, Павел, Пётр» и «Элвис». Дети снова смеются]
Сестра Хватит! Ты безнадёжна, и я снимаю с тебя ответственность. Запомни, Делорис, если будешь и дальше продолжать в том же духе, это приведёт тебя прямиком к дьяволу. Ты хоть представляешь, кем становятся такие, как ты?
[Маленькая Делорис улыбается]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eddie Куда ты собрался?
Deloris Я иду в комнату маленькой сестрички, любопытный!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sister Mary Patrick Мы сделали это! Мы реально спели аккорд!
Sister Mary Clarence Да. Ты спела аккорд всего две секунды. Следующее, что вам нужно — слушать друг друга. Это ключевой момент. Обязательно слушайте друг друга, если хотите быть группой.
Sister Mary Lazarus Я знала.
Sister Mary Clarence Мэри Лазарь, как только я переступила порог, я поняла, что ты это знаешь. Скажи, ты за тяжёлую работу и дисциплину, да?
Sister Mary Lazarus Конечно, я монахиня! Четыре папы уже.
Sister Mary Clarence Четыре? Вау. Скажи, как часто они репетируют?
Sister Mary Lazarus Два раза в неделю, по пару часов.
Sister Mary Clarence Маловато. Послушай их, им действительно нужна серьёзная работа.
Sister Mary Lazarus Ты правда думаешь, они могут стать лучше?
Sister Mary Clarence Не знаю, они ещё совсем сырые.
Sister Mary Lazarus Зелёные ещё.
Sister Mary Patrick Ой, ну дайте нам шанс.
Sister Mary Clarence Будет настоящий ад.
Sister Mary Lazarus И не говори.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[увидев Делорис по телевизору, когда ей следовало прятаться]
Eddie Я её убью! Сам убью!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сестра Мэри Кларенс Я не могу уйти, я им нужна.
Эдди Толпа монахинь? Зачем? Совет по отношениям? Советы по макияжу?
Сестра Мэри Кларенс Послушай меня. Речь идёт о Папе Римском. Для них это очень важно, они много работали ради этого и заслуживают этого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Deloris [на её первой репетиции хора хор поёт фальшиво, Мэри Патрик поёт октавой выше всех] Ладно! Ладно! Ладно! Очень хорошо!
[к Мэри Патрик]
Deloris Эм, сестра, не могла бы ты немного подвинуться? У тебя мощный голос!
Sister Mary Patrick Спасибо.
Deloris Но, думаю, будет лучше, если мы опустим тебя с потолка. Все хотят быть ближе к Богу, но я сомневаюсь, что у тебя это получится вокально, поэтому нужно петь на октаву ниже.
Sister Mary Patrick Хорошо!
Deloris А ты, сестра Мэри Роберт, подойди сюда, давай. Я заметила, что рот двигаешь, а звука нет. Хочу услышать тебя одну, если не возражаешь. Сестра Альма, дай нам ля, пожалуйста.
[пауза]
Deloris АЛЬМА! Проверь микрофон. Дай нам ля, пожалуйста.
[Мэри Роберт поёт шёпотом]
Deloris Ладно, попробуй так. Закрой глаза. Представь, что ты в комнате с кучей людей, много посуды, шум, разговоры, что-то падает, пьяные, женщины с подносами спрашивают: «Что будешь брать?». Твой голос должен пробиться сквозь эту какофонию, дойти до дальнего конца зала, где я сижу и стараюсь тебя расслышать. Поняла? Держи это в голове, пока поём.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Deloris Не волнуйся, мы всегда будем вместе.
Mary Lazarus Это то, что сказала Диана Росс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sister Mary Robert [смотря на Рено с вертолёта] Вот это красота!
Sister Mary Patrick И какое милое имя, Рено!
Reverend Mother ...и Гоморра!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сестра Мэри Роберт Матушка, я знаю, вы с Мэри Кларенс не всегда сходились во мнениях, но мы должны ей помочь. Пожалуйста.
Сестра Мэри Патрик Нужно её спасти.
Сестра Мэри Лазарус Нельзя оставлять это на усмотрение федералов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reverend Mother [о Делорис] Это не человек, которого можно спрятать. Это человек, который специально создан, чтобы выделяться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sister Mary Patrick Зачем кому-то похищать монахиню?
Sister Mary Lazarus Они католики были?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[в казино, пытается найти Мэри Кларенс]
Sister Mary Patrick Здравствуйте, извините. Никто не видел монахиню? Кармелитку? Нет? Точно? Спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Матушка Настоятельница [о Делорис] Она не монахиня. Её настоящее имя Делорис ван Картье. Она стала свидетелем жестокого убийства и скрывается в нашем монастыре
Певчая монахиня Она... она нас обманула?
Сестра Мэри Патрик Она не была монахиней?
Сестра Мэри Роберт Но она заставила нас петь так идеально!
Сестра Мэри Патрик [задумчиво] Вот это, наверное, должно было нас насторожить...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eddie Красивый храм, да?
Deloris Да, очень красивый. Слушай, кем я буду? Квазимодо в колокольне? Что это вообще?
Eddie Я хочу, чтобы ты тут немного осталась.
Deloris Где?
Eddie В монастыре. Это самое безопасное место на свете. Ты думаешь, Винс будет искать тебя в монастыре?
Deloris В... в чём?
Eddie В монастыре.
Deloris Ты, наверное, с ума сошёл... Знаешь что? Я вернусь и разберусь с Винсом сама. Ты — сумасшедший! Я не пойду в этот чёртов монастырь к этим людям. Эти люди даже секса не знают!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[обсуждают монастыри]
Сестра Мэри Лазарь Прогрессивный монастырь? Звучит ужасно. Мне нравился мой монастырь в Ванкувере. Посреди леса. Там не было всей этой современной ерунды, как в этих новых монастырях. Электричества не было. Босые ноги, холодная вода. Это были настоящие монахини.
Сестра Мэри Патрик Звучит прекрасно!
Сестра Мэри Лазарь Это был ад на земле, и я его обожала. Это место — как Хилтон.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eddie Делорис, смотри. Винс знает, что ты здесь. Нам надо срочно валить.
Deloris О, но я не могу уйти. Завтра мы поём для Папы.
Eddie Слушай! Если сейчас не свалишь, будешь петь для святого Петра!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Deloris Ты меня ищешь?
Eddie Почему я тебя по телевизору видел?
Deloris Это не моя вина, эти люди сами появились, но для монастыря это очень даже хорошо.
Eddie Послушай себя! Это не карьерный ход!
Deloris Мне не нужно это говорить. Это не то место, где можно начинать карьеру.
Eddie Ты же должна прятаться. Пули летают вокруг тебя? Звучит знакомо?
Deloris Да, но сейчас не могу говорить, через пять минут шоу.
Eddie Только пообещай, что я не увижу тебя в шоу Леттермана.
Deloris Ладно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Deloris Что нам теперь делать? Молиться? Что?
Reverend Mother Девять часов. Сладких снов.
Deloris П-погоди. Ты серьезно говоришь, что мы ложимся спать в девять?
Reverend Mother На твоем месте я бы использовала это время, чтобы подумать о своей жизни и ее направлении. Или его отсутствии.
Deloris Со мной всё в порядке. Знаешь, до того как я сюда попала, у меня была карьера, были друзья, была одежда, которая подходила. До того, как я сюда попала, я была в порядке.
Reverend Mother О, правда? Насколько я слышала, твоя певческая карьера была почти что несуществующей, а твой женатый любовник хочет тебя убить. Если ты и обманываешь кого-то, то только себя.
Reverend Mother [указательно]
Reverend Mother Бог привел тебя сюда. Прими это как знак.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сестра Мэри Патрик Ой, я так рада! Не могу дождаться воскресенья, когда будем петь.
Сестра Мэри Роберт Я лучше спою, чем что-то ещё сделаю.
Сестра Мэри Патрик Это лучше, чем мороженое!
Сестра Мэри Роберт Это лучше, чем весна!
Делорес Это лучше секса! Нет, нет — я слышала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Deloris [после того, как Винс прислал Делорис фиолетовую шубу из норки] Ну, очевидно, что мистер ЛаРокка думает, что сможет вернуть меня, послав эту просто *сногсшибательную* шубу.
Michelle Надень, надень!
Tina Она прекрасна.
Deloris Видишь ли, некоторые девчонки и ведутся на такое, но не я. Думаю, я дам ему подождать, прежде чем скажу, что я...
Michelle Что?
Deloris [Показывают монограмму, вышитую внутри шубы] Конни ЛаРокка. Это шуба его жены. Этот мужик подарил мне шубу своей жены.
Michelle Не верю.
Tina Надевай обратно! Это теперь твоя шуба, ты её заслужила.
Deloris Нет, я её *не заслужила*, я её *не заработала*. Чужие жены не зарабатывают себе на шубы, понял? Думаю, пора просто подняться наверх, вернуть её и сваливать с этого дерьмового места.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reverend Mother Боюсь, я — реликт из прошлого, и потеряла свой бубен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сестра Мэри Лазарь Не оставляй его лысым и вопящим в отчаянии!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eddie Могу я называть тебя Делорис?
Deloris Можешь звать меня как хочешь, лишь бы я жива осталась.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Deloris Ты так и не сказала, что она ответила?
Vince Кто что сказал?
Deloris Кто что сказал? Тот, с усами, на ком ты женат.
Vince Ты офигенно выглядишь.
Deloris А ты полный б##дь. Ты ей не сказал, да? Я знала. Я знала, что ты не скажешь. Я знала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reverend Mother Я попрошу монсеньора О'Хару и лейтенанта Саутера найти для вас более безопасное и подходящее место.
Deloris О, нет. Да ладно. Не высылайте меня. Правда. Я только начинаю в этом разбираться. Я никого не подвергну опасности, честное слово! А как же прощение? Разве вы не проповедуете его? Тут же должно быть что-то, что я могу делать, не портя себе ногти и не раздражая никого.
Reverend Mother Ты права, Мэри Кларенс. Человеку свойственно ошибаться, прощать — божеское дело. Ты можешь остаться, но я ограничу твои занятия одним делом.
Deloris Каким?
Reverend Mother Пением. Ты будешь петь в хоре.
Deloris В хоре? Ни за что!
Reverend Mother Ты будешь спать и петь. Вот твоя задача до отъезда.
Deloris Нет! В хоре? Ты их вообще слышала?
Reverend Mother Хор, Мэри Кларенс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eddie Миссис Ван Картие? Вы ведь девушка Винса ЛаРокки, верно?
Deloris Ну, можно сказать... как бы... может быть... зависит от того, как на это посмотреть! Я имею в виду, этот парень только что попытался меня убить, так что я не думаю, что это закрепляет наши отношения!
Eddie Вы понимаете, что он крупная фигура в преступном мире, да?
Det. Clarkson Он занимается торговлей наркотиками, отмыванием денег.
Det. Tate Мы ведём расследование против мистера ЛаРокки уже 18 месяцев. У нас есть видеозаписи, фотографии с наблюдения...
Deloris А я... я есть на каких-нибудь этих видеозаписях?
Det. Tate Нет, нет, нет, это касается преступной деятельности.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Deloris Что я здесь делать буду? С ума сойду! Кругом одни белые женщины в одежде монахинь! Что я здесь делать буду?
Eddie Молись.
Deloris Молиться?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Deloris Уф! Уф! Да что вы за люди такие? Придикенский орден что ли? Эта дрянь просто ужасна! На вкус как сук...
Reverend Mother Сестры, мы проведём остаток дня в молчании.
Deloris А почему?
Reverend Mother Только в тишине наши молитвы по-настоящему будут услышаны.
Deloris Тогда не надо есть эту дрянь!
Reverend Mother [стучит по столу] Тишина — с этого момента... и до захода солнца.
Deloris Как можно есть эту гадость? Это ужасно!
Reverend Mother [с раздражением] Мэри Кларенс, думаю, тебе пойдёт ритуальное голодание.
Deloris Ритуальное г... ? Нет, нет, нет. Думаю, я не справлюсь. Я просто посолю немного, и всё будет нормально. Слушай, кто-нибудь передайте мне соль.
Reverend Mother Голодание. Чтобы помнить о тех, кто вынужден терпеть голод.
Deloris [монахиня тянется взять её тарелку, она цепляется за неё] Нет, не хочу, чтобы ты... не хочу, чтобы ты забирала мою тарелку!
[она опускается, когда тарелку забирают]
Reverend Mother И тишина!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sister Mary Clarence [схватывает байкера за ухо] Молодой человек, уберите ногу со стула.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Biker #2 Потанцуем, сестричка?
Sister Mary Clarence Зачем? У тебя же нет ритма.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Винс допрашивает Эрни]
Vince Я знаю, что они пытаются на меня что-то нарыть, Эрни, но пока у них ни черта не вышло. Они вызывают туда Вилли и Джоуи, и те за двадцать минут уже на свободе. *А ты чего там три часа сидишь, Эрни?*
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eddie [Саутер ловит Тейта, как раз когда тот сообщает Винсу местоположение Делорис, бьёт его и толкает к двум детективам] Вот наш крот, ребята! Закройте ему рот!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тина Что будет с номером?
Делорис Что значит "что будет с номером"? Ты найдёшь кого-нибудь другого, это не такая уж большая потеря.
Тина Но ты выбираешь всю музыку, говоришь, где стоять, и вообще.
Делорис Да, я настоящий гений, настоящий гений, вот почему у нас полный зал. И не кладите больше мою косметику в эту сумку, не думайте, что я не вижу, что вы делаете.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Deloris Что ты собираешься делать? Положить меня в мешок и закопать? Забудь об этом!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sister Mary Lazarus О! Ты думаешь, я не вижу? Думаешь, я вчера обеты давала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Deloris [когда один из головорезов Винсента заходит в их гримерку] Что ты тут делаешь?
Willy У нас такого по три раза было, чего ты тут рвёшься?
Michelle Я просто не хочу, чтобы ты это заучивала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vince Как ты позволил им допрашивать меня шесть часов подряд?
Larry Я не могу контролировать, сколько они будут тебя допрашивать.
Vince Ты в юрфаке учился, Гарри?
Larry Да, учился, Винс.
Vince Ты окончил?
Larry Слушай, я адвокат, конечно, окончил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Вупи Голдберг
Вупи Голдберг
Whoopi Goldberg
Джозеф Maэp
Joseph Maher
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Maggie Smith
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Harvey Keitel
Мэри Уикс
Mary Wickes
Дженифер Льюис
Дженифер Льюис
Jenifer Lewis
Ричард Портноу
Richard Portnow
Роберт Миранда
Robert Miranda
Уэнди Маккена
Wendy Makkena
Билл Нанн
Bill Nunn
Кэти Нэджими
Кэти Нэджими
Kathy Najimy
Джим Бивер
Jim Beaver
Гай Бойд
Guy Boyd
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Рэмбо совершает самоубийство, герой «Эффекта бабочки» тоже: 6 финалов в фильмах, которые мы не увидели — и слава богу
«Действовал не по закону»: кинокритик объяснил, почему Каневского так любят со времен «Следствия ведут ЗнаТоКи»
Первый сезон был только разминкой: Netflix запустил продолжение «Задачи трех тел» и привел с собой звезду «Игры престолов»
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше