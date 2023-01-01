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Сестричка, действуй Сестричка, действуй
Киноафиша Фильмы Сестричка, действуй Сестричка, действуй, 1992: актеры и роли
Sister Act Сестричка, действуй 1992 / США
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Сестричка, действуй, 1992: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эмиль Ардолино Emile Ardolino
В ролях
Вупи Голдберг Вупи Голдберг Whoopi Goldberg Мэгги Смит Мэгги Смит Maggie Smith Кэти Нэджими Кэти Нэджими Kathy Najimy Уэнди Маккена Wendy Makkena Билл Нанн Bill Nunn Харви Кейтель Харви Кейтель Harvey Keitel Мэри Уикс Mary Wickes
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