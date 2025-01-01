Pinstripe lawyer
Хорошо. Но если я собираюсь быть твоим адвокатом, мне нужно кое-что понять, что, э-э, до сих пор для меня не имеет смысла. Типа, ты правда веришь в магию?
Egg Shen
Ты имеешь в виду китайскую чёрную магию?
Pinstripe lawyer
Да.
Egg Shen
О, конечно.
Pinstripe lawyer
Ты серьёзно? И, э-э, монстры с привидениями тоже, полагаю?
Egg Shen
Безусловно. И колдовство.
Pinstripe lawyer
И ты ожидаешь, что я поверю в колдовство?
Egg Shen
Конечно!
Pinstripe lawyer
Почему?
Egg Shen
Потому что это реально.
Pinstripe lawyer
Откуда мне это знать, мистер Шен?
Egg Shen
Откуда?
Pinstripe lawyer
Да, откуда? Помоги мне, пожалуйста, как?
[Шен поднимает руки, и между ладонями появляется небольшой разряд молнии. Адвокат смотрит, разинув рот.]
Egg Shen
Видишь? Это было ничего. Но всё всегда начинается с малого. Очень малого.