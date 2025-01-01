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Киноафиша Фильмы Большой переполох в маленьком Китае Цитаты из фильма Большой переполох в маленьком Китае

Цитаты из фильма Большой переполох в маленьком Китае

Jack Burton Когда какой-нибудь дикий, двухметровый маньяк хватает тебя за шею, прижимает любимую башку к стене бара, смотрит тебе косо в глаза и спрашивает, оплатил ли ты свои долги, ты просто смотришь этому здоровяку прямо в глаза и вспоминаешь, что старый Джек Бёртон всегда говорит в такой момент: «Ты оплатил свои долги, Джек?» «Да, сэр, счёт уже в пути.»
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[последние слова]
Jack Burton Просто помни, что делает старина Джек Бёртон, когда земля дрожит, ядовитые стрелы с неба летят, и столпы Небес качаются. Да, Джек Бёртон просто смотрит этой большой грозе прямо в глаза и говорит: «Давай, выкладывайся, приятель. Я выдержу.»
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Jack Burton Ладно. Вы тут сидите, держите оборону и не давайте дому остыть. А если мы к рассвету не вернёмся... звони президенту.
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Jack Burton Все расслабьтесь, я здесь.
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Jack Burton Я человек разумный. Но тут со мной случились очень неразумные вещи.
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Wang Chi За армию и флот, и за бои, что они выиграли; за цвета Америки, цвета, что никогда не бегут.
Jack Burton Пусть крылья свободы не потеряют ни одного пера.
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Грейси Я бы пошла с тобой, но...
Джек Бёртон Я знаю, у тебя с лицом проблемы.
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Jack Burton Как я говорил своей последней жене: «Дорогая, я никогда не езжу быстрее, чем вижу. А вообще, всё дело в рефлексах.»
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Jack Burton Знаешь, что старина Джек Бёртон всегда говорит в такие моменты?
Thunder Кто?
Jack Burton Джек Бёртон. *Я*!
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Джек Бёртон [Они плывут через туннель, почти полностью заполненный водой.] Перестань тереться обо мне, а то я сосредоточиться не могу.
Грейси Ты какой же свиньёй оказался, Бёртон!
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Jack Burton Что в фляжке, Яйцо? Волшебное зелье?
Egg Shen Да.
Jack Burton Думал так. И что, выпьем?
Egg Shen Да!
Jack Burton Отлично! Так и думал.
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Джек Бертон [указывает на китайские иероглифы в лифте] Что тут написано?
Ванг Чи [говорит по-китайски] Адски кипящее масло.
Джек Бертон Да ну?
Ванг Чи Да, шучу. Там написано: Не входить.
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[Джек указывает на стену]
Jack Burton Пустота?
Wang Chi Пустота.
Jack Burton К чёрту это.
[Джек хлестает ножом по пустой стене]
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Jack Burton Можешь пойти и править вселенной из-за могилы.
Lo Pan Именно так!
Jack Burton Или угодить в психушку, что раньше случится, да?
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Jack Burton Я совсем не понимаю этого. Я думал, Ло Пан...
Lo Pan Заткнись, мистер Бёртон! Ты не с этим миром связан, чтобы всё понимать!
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Margo Боже, ты хоть поцелуешь её на прощанье?
Jack Burton Нет.
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Jack Burton Всё, что я знаю, так это то, что этот Ло Пан появляется из ниоткуда посреди чёртовой аллеи, пока его ребята летают на проводах и кроша всех, а он просто стоит и ждёт, когда я врежусь в него на грузовике, и изо рта у него свет *вырывается*!
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Wang Chi Готов, Джек?
Jack Burton Я всегда готов.
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Jack Burton Мы хорошенько потрясли небесные столпы, не так ли, Ванг?
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Jack Burton Рано или поздно я всем наступаю на мозг.
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Jack Burton Сука получит по заслугам!
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Lo Pan И когда я найду её, я женюсь на ней...
Wang Chi Никогда!
Lo Pan Чинг Дай успокоится, и моё проклятие снимется!
Jack Burton А ты сможешь править вселенной из могилы.
Lo Pan Верно!
Jack Burton Или попадёшь в психушку — что раньше случится, да?
Wang Chi Джек, ты не мог бы...?
Jack Burton "Джек" что? Ты хочешь, чтобы я в эту чушь поверил? Две тысячи лет — и ни одной нормальной дамы? Да ну, Дэйв, ты явно что-то делаешь не так!
Lo Pan Другие были, конечно. Всегда есть другие. Но знаешь, мистер Бёртон, как сложно между мужчинами и женщинами. Как редко всё получается? А мы всё равно продолжаем пытаться, как дураки.
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Jack Burton Который Ло Пан? Маленький старый развалюха на колёсах или десятифутовый дорожный затор?
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Jack Burton Говорит Джек Бёртон из «Порк Чоп Экспресс». Я обращаюсь к тем, кто там слушает.
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Jack Burton [говорит с Ло Паном] Ты с ума сошёл... Это твоя проблема?
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Jack Burton Старина Джек всегда говорит... какого чёрта?
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Jack Burton Видишь ли, я не говорю, что я везде побывал и всё перепробовал, но я точно знаю — эта планета просто потрясающая, и только настоящий ДУРЕНЬ может думать, что мы одни во всей этой вселенной.
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Egg Shen Конечно, китайцы всё перемешали. Посмотри, с чем им приходится работать. Буддизм, конфуцианство и даосская алхимия с колдовством. Мы берём то, что нам нужно, а остальное оставляем. Как на вашем салат-баре.
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Egg Shen Видит то, чего не видят другие. Делает то, что никто другой сделать не может.
Jack Burton Настоящее?
Egg Shen Настоящее, как Ло Пан!
Jack Burton Эй, ну что ещё надо парню?
Egg Shen О, сумка шести демонов!
Jack Burton Отлично, сумка шести демонов. Великолепно. Что в ней, Эгг?
Egg Shen Ветер, огонь, всякая такая фигня!
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[идут под дождём, Джек и Эгг спорят, кто будет держать зонт]
Wang Chi Храбрый человек любит, когда природа касается его лица, Джек.
Egg Shen А мудрый — достаточно умен, чтобы спрятаться от дождя!
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Jack Burton Чувствую себя отлично. Я совсем не боюсь. Просто как-то... чувствую себя непобедимым.
Wang Chi Я тоже. Я настроен очень позитивно.
Jack Burton Отлично, я тоже.
Wang Chi Да!
[пауза]
Jack Burton Здесь жарко становится или это только у меня?
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Джек Бертон Высокий парень, странная одежда. Сначала его видишь, потом — нет.
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Lo Pan [видит Грейси, Марго и Эдди на мониторе охраны] Кто эти люди? Твои друзья, да? Вот это меня по-настоящему бесит!
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Jack Burton Нужно будет действовать без сучка и задоринки, Ванг.
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[по телефону с страховой компанией]
Джек Бертон Я собираюсь рассказать вам об аварии, и не хочу слышать "форс-мажор"!
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[в борделе]
Jack Burton Генри Свонсон — вот моё имя, а азарт — моё дело.
White Tiger Наличные или в кредит?
Jack Burton Ох, наверное, наличные. В смысле, это же не вычитается из налогов, да?
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Jack Burton Ван, эти ребята, эти Синг Динги...
Wang Chi Чанг Сингс.
Jack Burton У них враги есть?
Wang Chi Винг Конг.
Jack Burton Кто в красных тюрбанах?
Wang Chi [видит, что их теперь окружают воины Винг Конга] Ё-п##! Эти ребята — звери, Джек!
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Jack Burton Это не вода.
Egg Shen Чёрная кровь земли.
Jack Burton Ты хочешь сказать нефть?
Egg Shen Я говорю чёрная кровь земли.
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Pinstripe lawyer Хорошо. Но если я собираюсь быть твоим адвокатом, мне нужно кое-что понять, что, э-э, до сих пор для меня не имеет смысла. Типа, ты правда веришь в магию?
Egg Shen Ты имеешь в виду китайскую чёрную магию?
Pinstripe lawyer Да.
Egg Shen О, конечно.
Pinstripe lawyer Ты серьёзно? И, э-э, монстры с привидениями тоже, полагаю?
Egg Shen Безусловно. И колдовство.
Pinstripe lawyer И ты ожидаешь, что я поверю в колдовство?
Egg Shen Конечно!
Pinstripe lawyer Почему?
Egg Shen Потому что это реально.
Pinstripe lawyer Откуда мне это знать, мистер Шен?
Egg Shen Откуда?
Pinstripe lawyer Да, откуда? Помоги мне, пожалуйста, как?
[Шен поднимает руки, и между ладонями появляется небольшой разряд молнии. Адвокат смотрит, разинув рот.]
Egg Shen Видишь? Это было ничего. Но всё всегда начинается с малого. Очень малого.
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Грейси [Джек заводит «Порк Чоп Экспресс»] Что это было?
Джек Бёртон 6.9 по шкале Рихтера!
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Jack Burton О, боже, нет. Пожалуйста! Что это такое? Не говори мне!
Egg Shen Это страж. Что он видит, то Ло Пан и знает!
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Джек Бёртон [стучит по стенам] Два, три фута толщиной, держу пари. Наверняка снаружи сварено и сейчас забито кирпичами!
Ван Чи Не сдавайся, Джек!
Джек Бёртон Ладно, не сдамся, Ван! Давай просто прогрызёмся отсюда.
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Lo Pan Тогда Чинг Дай будет доволен, и моё проклятие снимется!
Jack Burton И отправлюсь править вселенной из-за могилы.
Lo Pan Именно так!
Jack Burton Или в психушку загреметь — кто раньше случится, а?
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Lo Pan [Кричит на Вана по-китайски, раздражаясь из-за пренебрежительного отношения Джека] Мистер Бертон, если вы влияете на своего молодого друга, лучше сделайте это сейчас. Иначе я отправлю вас обоих в ад, где людей живьём сдирают с кожи! Вот так просто. Поняли?
Jack Burton [Наклоняется вперёд] Ты с ума сошёл? Это твоя проблема?
Wang Chi Нет, он серьёзно, Джек.
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Грейси [по пути, чтобы встретиться с Ло Паном] У тебя есть пистолет, надеюсь?
Джек Бёртон У меня есть нож.
Грейси Нож? Этот чувак – три с половиной метра ростом!
Джек Бёртон Два с половиной. Эй, не парься, я с ним управлюсь.
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Jack Burton У тебя есть язык, Дэйв. Спроси у неё сам.
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Egg Shen Ты больше не выйдешь!
Jack Burton Что? Чего не выйдет больше?
Egg Shen Давай.
Jack Burton Чёрт!
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Uncle Chu Что, чёрт возьми, здесь делает Грейси Ло?
Jack Burton Она меня не отпускает.
Gracie Ха! Ещё бы.
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Jack Burton Мы действительно потрясли небесные столпы, а, Ванг?
Wang Chi Без бреда, Джек.
Jack Burton Без бреда.
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Jack Burton Что это значит? А? «Китай здесь». Я даже не понимаю, что, чёрт возьми, это значит.
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Jack Burton Я что-то принял. Теперь я вижу то, чего никто не видит. Почему ты так одет?
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Wang Chi Ничего или вдвое, Джек.
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Wang Chi У них там такой клубок, понимаешь, где они все тусуются.
Jack Burton Затачивают ножи, да?
Wang Chi Я не могу просить тебя...
Jack Burton Где это?
Wang Chi Спасибо, Джек.
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Egg Shen Ло Пан там внизу.
Jack Burton Внизу где?
Egg Shen Где вселенная?
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Wang Chi Джек, слушай, мне нужна твоя помощь. Сегодня заплатить не могу, ладно?
Jack Burton О, чёрт.
Wang Chi Как я могу? Все деньги нужны для Мяо Инь.
Eddie И это будет стоить. У неё зелёные глаза.
Gracie Да ну, серьёзно? Для этих ребят это как кожа на сиденьях — двойная цена.
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Margo Это просто шокирует. Я, наверное, просто невероятно наивна.
Eddie Да, именно так.
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Lo Pan Магия... Самая тёмная магия. Моя душа в ней тонет... Разбросана по времени, заточена в мире бесформенности...
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Eddie Конечно, это была война. И кто бы ни пришёл, тот присоединялся к Лему Ли в аду, где тебя разрывают на куски.
Jack Burton Ад где?
Eddie У китайцев много разных адов.
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Lo Pan Что это значит? Две девушки с зелёными глазами. После всех этих лет.
Gracie Вы, су#и, снимите с меня цепи. Вы так просто не отделаетесь. Где Ло Пань?
Lo Pan [говорит по-китайски] У этой тоже огонь внутри!
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Jack Burton Сейчас начнётся драка? Надеюсь, нет. Потому что я думал, что мы здесь, несмотря на все расовые различия, просто старые друзья. Знаешь, просто двое калифорнийцев.
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Lo Pan Были и другие, несомненно. Всегда есть другие, не так ли? Похоже, ты понимаешь сложности между мужчинами и женщинами. Как редко всё получается. Но мы все продолжаем пытаться, словно дураки.
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[первые реплики]
Pinstripe lawyer Сначала расскажите, как вы всё видели.
Egg Shen Вы хотите сказать — правду.
Pinstripe lawyer Конечно. Сначала назовите своё имя и род занятий для протокола.
Egg Shen Эгг Шен. Водитель автобуса.
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Wang Chi Джек, сначала мне надо кое-куда съездить, Джек.
Jack Burton Нет, не надо.
Wang Chi Надо. Так что давай встретимся в моём ресторане через пару часов, понял? Я тогда заплачу.
Jack Burton Заплати сейчас! Куда тебе надо?
Wang Chi В аэропорт.
Jack Burton Да ты шутишь. Только через мой труп.
Wang Chi Если придется.
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Lo Pan [Ловит нож Джека в воздухе, на мгновение рассматривает, одобрительно кивает] Хороший нож. Прощай, мистер Бертон.
[кидает его]
Jack Burton [быстро ловит нож и бросает обратно, попадая Ло Пану прямо между глаз]
Lo Pan [Ло Пан падает назад, ударяясь о землю с такой силой, что статуи в комнате начинают звенеть и падают, как домино, разбиваясь вдребезги]
Jack Burton Всё дело в рефлексах.
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Jack Burton Мы сделали это. Чёрт побери, мы сделали это!
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Wang Chi Вот почему бутылка не порезала. Мой разум и дух идут в разные стороны.
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Miao Yin Я не принадлежу тебе.
Lo Pan Ты не принадлежишь. Ты принадлежишь Чинг Дай. Я должен принести тебя в жертву. Но я люблю тебя и ты мне нужна.
Miao Yin Нет!
Lo Pan Вот, забирайте её. Забирайте эту с##у!
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Jack Burton Брошенный как проклятый!
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Gracie Не паникуй, это всего лишь я, Грейси Ло!
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Jack Burton Если у тебя снова будут такие проблемы, просто тянись к небу!
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Jack Burton Кого мы забираем?
Wang Chi Девушку. Я не хочу об этом говорить.
Jack Burton Девушку? Откуда?
Wang Chi Из Пекина. Это важный день в моей жизни. Мне бы лучше домой, немного вздремнуть.
Jack Burton Девушку из Китая? Ну, с этим я ещё не сталкивался. Девушек подбирал по всему свету, но никогда из Китая.
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Jack Burton Эй, Яйцо! Как ты туда забрался?
Egg Shen Это было не просто!
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Wang Chi [после того, как Ван разбивает всех воинов на складе] Пора валить!
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Jack Burton Ого. Кто это?
Wang Chi У неё зелёные глаза. Знаешь, как это редко, Джек?
Jack Burton Отсюда видно?
Wang Chi Не она, она — беда. Мяо Инь. Красивые зелёные глаза, как нежный нефрит.
Jack Burton Беда, да?
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Jack Burton Давай с тобой поговорим, приятель.
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Thunder Играешь по правилам — останешься жив, чтобы рассказать!
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Lo Pan Они вернулись. И на этот раз они не одни. Эгг Шен с ними. Этот маленький мерзавец-колдун провёл их через Болотные Мёртвые Деревья.
[зовёт его телепатически]
Lo Pan Эгг Шен... ЭГГ ШЕН! Ты прошёл долгий путь, чтобы найти меня. Но слишком поздно. Со мной две девушки с зелёными глазами, и я женюсь на обеих. А потом я принесу в жертву Грейси Лоу, чтобы умилостивить моего императора и наслаждаться земными утехами с Мяо Инь.
[зловещий смех]
Lo Pan Вот так, Эгг Шен. Лучшее из двух миров!
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Lo Pan Ты никогда не мог победить меня, Яйцо Шен.
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Egg Shen Мы приближаемся, очень близко. А теперь кое-что плохое... Готов?
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Lo Pan [По телефону] Никаких жалких отговорок! Я чую человеческую кровь; найдите их! Варите, пока мясо не слезет. Поняли меня!
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Jack Burton Как поживаете, мадам? Меня зовут Генри Свонсон, и я живу ради приключений.
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Lo Pan А теперь, мои любимые ученики. Момент истины... игла любви.
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Jack Burton Погоди-ка!
Gracie Не надо!
Jack Burton Не надо чего?
Gracie Лорды Смерти. Уличная банда. Хулиганы из Чайнатауна. Что они тут делают?
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Wang Chi Джек, посмотри сюда.
Jack Burton И что это? Китайский какой-то? Обратный отсчёт?
Wang Chi Не обратный. Вниз.
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Wang Chi Давай, Джек. Не бойся.
Jack Burton Бояться? Да ты шутишь?
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Jack Burton Что, я должен поверить в эту хрень? 2 тысячи лет, а он так и не смог найти подходящую бабу? Да ну, Дэйв, ты, похоже, серьезно что-то не так делаешь.
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Gracie Мне достоверно известно, что ребята, которые напали на меня и утащили грузовик Джека, отвезли девушку, которую похитили, в Белого Тигра, чтобы быстро сбыть. Кто она?
Wang Chi [очень взволнованно] Моя невеста. Белый Тигр?
Gracie О, Боже. Прости. Если пойдем сегодня вечером, сможем выкупить её. Ордер — слишком сложно, насилие — не вариант...
Jack Burton Стоп! Не торопись. Я тут как чужой себя чувствую.
Gracie Ты и есть чужой!
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Gracie Увидимся, Бёртон.
Jack Burton Всякое бывает.
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Gracie Я пошёл бы с тобой, но они знают моё лицо и захотят вломить.
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Jack Burton Ванг.
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Ванг Чи [после того, как Рейн сорвал банданы] Чёрт побери, Джек. Мне это не нравится.
[он набирает номер, чтобы позвонить Ло Пану]
Джек Бёртон [он смотрит на него] Где мы, Ванг?
Рейн [перебивая] Вы нигде!
[они посмотрели на Рейна, прежде чем Ло Пан переоделся в покалеченного старика]
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Egg Shen Когда коза бьётся головой об куст, её рога запутываются!
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Джек Бёртон В море полно рыбы!
Ванг Чи Но Мао Инь — одна на всю жизнь!
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