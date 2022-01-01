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Большой переполох в маленьком Китае
Большой переполох в маленьком Китае, 1985: актеры и роли
Big Trouble in Little China
Большой переполох в маленьком Китае
1985 / США
7.3
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Большой переполох в маленьком Китае, 1985: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Карпентер
John Carpenter
В ролях
Курт Рассел
Kurt Russell
Ким Кэттролл
Kim Cattrall
Деннис Дун
Dennis Dun
Виктор Вонг
Victor Wong
Джеймс Хонг
James Hong
Дональд Ли
Donald Li
Кейт Бёртон
Kate Burton
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