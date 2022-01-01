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Большой переполох в маленьком Китае Большой переполох в маленьком Китае
Киноафиша Фильмы Большой переполох в маленьком Китае Большой переполох в маленьком Китае, 1985: актеры и роли
Big Trouble in Little China Большой переполох в маленьком Китае 1985 / США
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Большой переполох в маленьком Китае, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Карпентер Джон Карпентер John Carpenter
В ролях
Курт Рассел Курт Рассел Kurt Russell Ким Кэттролл Ким Кэттролл Kim Cattrall Деннис Дун Dennis Dun Виктор Вонг Victor Wong Джеймс Хонг Джеймс Хонг James Hong Дональд Ли Donald Li Кейт Бёртон Кейт Бёртон Kate Burton
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