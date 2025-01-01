RachelДорогие приёмная комиссия Питтсбургского государственного университета, я пишу от имени человека, который отдал мне полгода своей жизни в то время, когда со мной было особенно трудно общаться. У него очень низкое мнение о себе, поэтому, думаю, вам стоит услышать мнение того, кто видит его таким, какой он есть на самом деле: безгранично добрым, нежным, щедрым и искренним человеком. Как бы он это ни отрицал. Падение его успеваемости в этом году — последствие всего времени, которое он провёл со мной и времени, которое он потратил на то, чтобы делать для меня разные вещи, и как тяжело ему это давалось. Вы можете спросить его об этом, но его чрезмерная скромность, скорее всего, помешает. Никто не сделал для меня больше, чтобы я улыбнулась, чем он. И никто не смог бы.
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GregИ последнее. Красотки разрушают тебе жизнь. Это факт.
EarlЧувак, я даже не знаю. Может, из-за родителей. Его мама постоянно говорит ему, какой он красавчик, а это не так. Теперь он думает, что не может никому доверять из близких. Его странный отец не общается ни с кем, кроме кота. Вот такой у него пример для подражания — у него нет друзей. Короче, парень боится называть кого-то своим другом...
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GregТы же знаешь, я ужасно неловкий и у меня лицо, как у маленького сурка. Мне просто кажется, что для такого, как я, в школе лучший вариант — просто выжить. Понял? Выжить, не нажить себе смертельных врагов и не опозориться так, чтобы потом всю жизнь вспоминали.
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GregЛето. Что вообще значит это слово, а? Больше похоже на «лето». Зима — то же самое. Больше похоже на «зим»?
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GregИтак, если бы это была трогательная романтическая история, мы, конечно, влюбились бы, и она говорила бы все эти мудрые и красивые вещи, которым учишься только на закате жизни или что-то в этом роде. А потом она умерла бы у меня на руках. Но, опять же, это не то, что произошло. Она просто становилась тише и несчастнее.
EarlЭто просто безумие, насколько ты терпелива. Знаешь, я понимаю, если бы это был я с раком, я бы, наверное, злился, бесился и половину времени пытался бы кого-то прибить. Поэтому я просто поражён твоим терпением. Ты, ты заставляешь меня чувствовать себя благословлённым.
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EarlТы собираешься сводить её на мороженое. И меня тоже возьмёшь, потому что я это люблю.
EarlМне так надоело, что ты обращаешься с этой девчонкой, как будто она обуза. Ты же знаешь, что её жизнь после этого кончена! А ты хочешь прийти сюда, ныть и жаловаться на какую-то ерунду!
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GregИдея была в том, что мы брали фильм, который нам нравится, и делали его название глупее. А потом снимали новый фильм, отражающий это новое глупое название. Это формула, которая рождает только ужасные фильмы, но почему-то мы не переставали её использовать.
EarlОн ненавидит называть кого-то своим другом. У парня проблемы.
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GregЕсли бы это была трогательная романтическая история, то именно здесь во мне бы проснулось новое чувство, и мы бы сгорали в поцелуях с жаром тысячи солнц. Но это не трогательная романтическая история.
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GregМы снимаем фильмы. Занимаемся этим с самого детства...
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EarlКак будто тебе вообще важно, что о тебе думают другие, парень, ты тут ходишь и всем подлизываешь, делая вид, что они твои друзья. Слушай, никому до тебя нет д##а, Грег! Понял? Никому до тебя нет д##а.
RachelЯ уродина, Грег! Все будто обязаны врать мне, и никто не понимает, как это обидно. Все думают, что помогают, а на самом деле — нет.
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DeniseЯ была для неё хорошей мамой, знаешь? У некоторых одиноких мам дети взрослеют слишком быстро, но я всегда старалась защитить Рэйчел от этого. Я изо всех сил пыталась оградить её от слишком быстрого взросления, понимаешь?
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GregЭто был последний раз, когда я видел Рэйчел. Она впала в кому вскоре после этого и умерла примерно через десять часов. Я знаю, я говорил тебе, что она не умирает. И мне жаль. В глубине души... как-то я не думал, что она умрёт. Но она умерла.
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GregМоя мама превратит мою жизнь в настоящий ад, если я с тобой не повижусь. Не могу передать, насколько она достала с этим. Она — как Леброн Джеймс в деле пиления. Леброн Джеймс — в баскетболе.
GregИтак, мы уже довольно глубоко в этой глупой истории, и ты, наверное, думаешь: «Эй, мне нравится эта девчонка Рэйчел. И я буду злобать, если она в конце умрёт». Не паникуй. Она выживает. Так что, надеюсь, это тебя успокоит. Хотя, собственно, зачем бы это было?
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RachelДорогой Грег, я слышала, что случилось с твоими учебными делами. И с Питт Стэйт тоже. Поэтому я написала им письмо, пытаясь убедить их принять тебя обратно. Здесь есть копия, если хочешь почитать. Надеюсь, это сработает, потому что тогда у меня будут силы из потустороннего мира. Но тебе тоже стоит им что-то отправить. Прощай, Грег. Ты хороший друг. Хотя если ты не пойдёшь в колледж, ты всё равно идиот. Но ты уже это знал. С любовью, Рэйчел. P.S. Я бы хотела, чтобы ты забрал несколько моих подушек. Им нужен хороший дом, где их будут любить. P.P.S. Не так, как ты подумал, это отвратительно.
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GregСлушай, я знаю, тебе реально тяжело от мысли, что эта милая девчонка, которая тебе, наверное, очень нравится, может умереть. Просто потерпи немного. Она не умрёт. Она выздоровеет. Обещаю.
EarlМы попробовали много разных способов снять для тебя фильм, но все они были слишком глупыми или неуместными, или просто не тем, что нам нужно. Так что теперь я поговорю с тобой напрямую. Ладно, я буду честным. Иногда белые девчонки бывают особенно тупыми. Ну, все тупят, но белые девчонки думают, что они лучше всех, эгоистичные и делают вид, что нет. Но ты не такая, понимаешь? Просто невероятно, как терпелива ты была. Я знаю, если бы у меня был рак, я бы был расстроен, зол и половину времени пытался бы всех побить. Так что я просто поражен твоим терпением. Ты заставляешь меня чувствовать себя благословленным.
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GregЭто история моего последнего школьного года и того, как он разрушил мою жизнь. Ладно, это история моего выпускного года и того, как мы с Эрлом сделали такой плохой фильм, что он буквально убил человека. Ну, может, это не совсем так, но моя подруга Рэйчел действительно заболела раком, и мы с Эрлом сделали фильм, после чего наши жизни уже никогда не были прежними.
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EarlХочешь драться? Не думал, что ты такой трусливый котёнок.