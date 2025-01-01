Дорогие приёмная комиссия Питтсбургского государственного университета, я пишу от имени человека, который отдал мне полгода своей жизни в то время, когда со мной было особенно трудно общаться. У него очень низкое мнение о себе, поэтому, думаю, вам стоит услышать мнение того, кто видит его таким, какой он есть на самом деле: безгранично добрым, нежным, щедрым и искренним человеком. Как бы он это ни отрицал. Падение его успеваемости в этом году — последствие всего времени, которое он провёл со мной и времени, которое он потратил на то, чтобы делать для меня разные вещи, и как тяжело ему это давалось. Вы можете спросить его об этом, но его чрезмерная скромность, скорее всего, помешает. Никто не сделал для меня больше, чтобы я улыбнулась, чем он. И никто не смог бы.