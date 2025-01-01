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Киноафиша Фильмы Я, Эрл и умирающая девушка Цитаты из фильма Я, Эрл и умирающая девушка

Цитаты из фильма Я, Эрл и умирающая девушка

Rachel Дорогие приёмная комиссия Питтсбургского государственного университета, я пишу от имени человека, который отдал мне полгода своей жизни в то время, когда со мной было особенно трудно общаться. У него очень низкое мнение о себе, поэтому, думаю, вам стоит услышать мнение того, кто видит его таким, какой он есть на самом деле: безгранично добрым, нежным, щедрым и искренним человеком. Как бы он это ни отрицал. Падение его успеваемости в этом году — последствие всего времени, которое он провёл со мной и времени, которое он потратил на то, чтобы делать для меня разные вещи, и как тяжело ему это давалось. Вы можете спросить его об этом, но его чрезмерная скромность, скорее всего, помешает. Никто не сделал для меня больше, чтобы я улыбнулась, чем он. И никто не смог бы.
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Greg И последнее. Красотки разрушают тебе жизнь. Это факт.
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Greg Фу, тесты... Я через это проходил.
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Earl Ты собираешься трогать эти сиськи?
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Rachel Так ты и Грег — коллеги?
Earl Нет, просто друзья. Он просто ненавидит называть кого-то своим другом. У парня проблемы.
Rachel Да, это так. Что случилось?
Earl Чувак, я даже не знаю. Может, из-за родителей. Его мама постоянно говорит ему, какой он красавчик, а это не так. Теперь он думает, что не может никому доверять из близких. Его странный отец не общается ни с кем, кроме кота. Вот такой у него пример для подражания — у него нет друзей. Короче, парень боится называть кого-то своим другом...
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Greg Ты же знаешь, я ужасно неловкий и у меня лицо, как у маленького сурка. Мне просто кажется, что для такого, как я, в школе лучший вариант — просто выжить. Понял? Выжить, не нажить себе смертельных врагов и не опозориться так, чтобы потом всю жизнь вспоминали.
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Greg Лето. Что вообще значит это слово, а? Больше похоже на «лето». Зима — то же самое. Больше похоже на «зим»?
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Greg Итак, если бы это была трогательная романтическая история, мы, конечно, влюбились бы, и она говорила бы все эти мудрые и красивые вещи, которым учишься только на закате жизни или что-то в этом роде. А потом она умерла бы у меня на руках. Но, опять же, это не то, что произошло. Она просто становилась тише и несчастнее.
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Earl Чувак, ты где? Я щас твоего кальмара съем
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Earl Это просто безумие, насколько ты терпелива. Знаешь, я понимаю, если бы это был я с раком, я бы, наверное, злился, бесился и половину времени пытался бы кого-то прибить. Поэтому я просто поражён твоим терпением. Ты, ты заставляешь меня чувствовать себя благословлённым.
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Earl Ты собираешься сводить её на мороженое. И меня тоже возьмёшь, потому что я это люблю.
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Limo Driver Так ты любишь эту девушку?
Greg Эээ, нет. До этого я бы не доходил.
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Earl Мне так надоело, что ты обращаешься с этой девчонкой, как будто она обуза. Ты же знаешь, что её жизнь после этого кончена! А ты хочешь прийти сюда, ныть и жаловаться на какую-то ерунду!
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Greg Идея была в том, что мы брали фильм, который нам нравится, и делали его название глупее. А потом снимали новый фильм, отражающий это новое глупое название. Это формула, которая рождает только ужасные фильмы, но почему-то мы не переставали её использовать.
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Rachel Это что, приветствие «черной власти»?
Greg Нет, я хотел сделать кулачок.
Rachel Я не могу дать тебе кулачок с этого ракурса.
Greg Да, я понимаю.
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Earl Он ненавидит называть кого-то своим другом. У парня проблемы.
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Greg Если бы это была трогательная романтическая история, то именно здесь во мне бы проснулось новое чувство, и мы бы сгорали в поцелуях с жаром тысячи солнц. Но это не трогательная романтическая история.
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Greg Мы снимаем фильмы. Занимаемся этим с самого детства...
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Earl Как будто тебе вообще важно, что о тебе думают другие, парень, ты тут ходишь и всем подлизываешь, делая вид, что они твои друзья. Слушай, никому до тебя нет д##а, Грег! Понял? Никому до тебя нет д##а.
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Greg Мы на кайфе.
Earl О, черт!
Rachel Почему ты на кайфе?
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Greg Я помню, как тоже навещал Рэйчел. Иногда она говорила, иногда — нет. Когда она не хотела, говорил я. Или мы смотрели фильмы. Иногда она смеялась, иногда — нет.
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Greg Можно я положу тебе цветы?
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Rachel Я уродина, Грег! Все будто обязаны врать мне, и никто не понимает, как это обидно. Все думают, что помогают, а на самом деле — нет.
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Denise Я была для неё хорошей мамой, знаешь? У некоторых одиноких мам дети взрослеют слишком быстро, но я всегда старалась защитить Рэйчел от этого. Я изо всех сил пыталась оградить её от слишком быстрого взросления, понимаешь?
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Greg Это был последний раз, когда я видел Рэйчел. Она впала в кому вскоре после этого и умерла примерно через десять часов. Я знаю, я говорил тебе, что она не умирает. И мне жаль. В глубине души... как-то я не думал, что она умрёт. Но она умерла.
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Greg Моя мама превратит мою жизнь в настоящий ад, если я с тобой не повижусь. Не могу передать, насколько она достала с этим. Она — как Леброн Джеймс в деле пиления. Леброн Джеймс — в баскетболе.
Rachel Я знаю, кто такой Леброн Джеймс.
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Greg Итак, мы уже довольно глубоко в этой глупой истории, и ты, наверное, думаешь: «Эй, мне нравится эта девчонка Рэйчел. И я буду злобать, если она в конце умрёт». Не паникуй. Она выживает. Так что, надеюсь, это тебя успокоит. Хотя, собственно, зачем бы это было?
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Rachel Дорогой Грег, я слышала, что случилось с твоими учебными делами. И с Питт Стэйт тоже. Поэтому я написала им письмо, пытаясь убедить их принять тебя обратно. Здесь есть копия, если хочешь почитать. Надеюсь, это сработает, потому что тогда у меня будут силы из потустороннего мира. Но тебе тоже стоит им что-то отправить. Прощай, Грег. Ты хороший друг. Хотя если ты не пойдёшь в колледж, ты всё равно идиот. Но ты уже это знал. С любовью, Рэйчел. P.S. Я бы хотела, чтобы ты забрал несколько моих подушек. Им нужен хороший дом, где их будут любить. P.P.S. Не так, как ты подумал, это отвратительно.
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Greg Слушай, я знаю, тебе реально тяжело от мысли, что эта милая девчонка, которая тебе, наверное, очень нравится, может умереть. Просто потерпи немного. Она не умрёт. Она выздоровеет. Обещаю.
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Greg Мы, эм, снимаем фильмы.
Rachel Фильмы?
Greg Да, уже несколько лет этим занимаемся.
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Рэйчел Слушай, я не хочу, чтобы ты со мной тусовалась. Мне не нужна твоя дурацкая жалость. Ладно, можешь идти.
Грег Нет, постой, всё не так. Я тут не из-за жалости. На самом деле, я тут потому, что мама заставляет.
Рэйчел Это даже хуже.
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Earl Мы попробовали много разных способов снять для тебя фильм, но все они были слишком глупыми или неуместными, или просто не тем, что нам нужно. Так что теперь я поговорю с тобой напрямую. Ладно, я буду честным. Иногда белые девчонки бывают особенно тупыми. Ну, все тупят, но белые девчонки думают, что они лучше всех, эгоистичные и делают вид, что нет. Но ты не такая, понимаешь? Просто невероятно, как терпелива ты была. Я знаю, если бы у меня был рак, я бы был расстроен, зол и половину времени пытался бы всех побить. Так что я просто поражен твоим терпением. Ты заставляешь меня чувствовать себя благословленным.
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Greg Это история моего последнего школьного года и того, как он разрушил мою жизнь. Ладно, это история моего выпускного года и того, как мы с Эрлом сделали такой плохой фильм, что он буквально убил человека. Ну, может, это не совсем так, но моя подруга Рэйчел действительно заболела раком, и мы с Эрлом сделали фильм, после чего наши жизни уже никогда не были прежними.
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Earl Хочешь драться? Не думал, что ты такой трусливый котёнок.
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Limo Driver Так ты любишь эту девушку?
Greg Эээ, нет. До такого я не дошёл.
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