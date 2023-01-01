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2001 Маньяк
Киноафиша Фильмы 2001 Маньяк 2001 Маньяк, 2005: актеры и роли
2001 Maniacs 2001 Маньяк 2005 / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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2001 Маньяк, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Салливан Tim Sullivan
В ролях
Роберт Инглунд Роберт Инглунд Robert Englund Лин Шэй Лин Шэй Lin Shaye Джузеппе Эндрюс Giuseppe Andrews Джей Гиллеспи Jay Gillespie Марла Малколм Дилан Эдрингтон Dylan Edrington Мэттью Кэри Matthew Carey Машонд Ли Брендан МакКарти Brendan McCarthy Криста Кэмпбелл Christa Campbell Элай Рот Элай Рот Eli Roth Тим Салливан Tim Sullivan Кассандра Хепберн Cassandra Hepburn Билл МакКинни Bill McKinney Петер Стормаре Петер Стормаре Peter Stormare Скотт Шпигель Scott Spiegel
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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