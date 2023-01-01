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2001 Маньяк
2001 Маньяк, 2005: актеры и роли
2001 Maniacs
2001 Маньяк
2005 / США
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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2001 Маньяк, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Салливан
Tim Sullivan
В ролях
Роберт Инглунд
Robert Englund
Лин Шэй
Lin Shaye
Джузеппе Эндрюс
Giuseppe Andrews
Джей Гиллеспи
Jay Gillespie
Марла Малколм
Дилан Эдрингтон
Dylan Edrington
Мэттью Кэри
Matthew Carey
Машонд Ли
Брендан МакКарти
Brendan McCarthy
Криста Кэмпбелл
Christa Campbell
Элай Рот
Eli Roth
Тим Салливан
Tim Sullivan
Кассандра Хепберн
Cassandra Hepburn
Билл МакКинни
Bill McKinney
Петер Стормаре
Peter Stormare
Скотт Шпигель
Scott Spiegel
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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