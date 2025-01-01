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Киноафиша Фильмы Мой король Цитаты из фильма Мой король

Цитаты из фильма Мой король

Georgio Milevski Людей бросаешь по той же причине, из-за которой сначала к ним тянуло.
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Georgio Milevski Я тебя люблю.
Marie-Antoinette Jézéquel, dite Tony Ты не можешь так быстро меня любить.
Georgio Milevski Не могу?
Marie-Antoinette Jézéquel, dite Tony Нет.
Georgio Milevski Который час? Я подожду десять минут.
Marie-Antoinette Jézéquel, dite Tony Я не прошу так много.
Georgio Milevski Пять?
🧡
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Georgio Milevski Могу дать тебе свой мобильник?
Marie-Antoinette Jézéquel, dite Tony Если хочешь.
Georgio Milevski Лови.
[бросает мобильник, она ловит]
Georgio Milevski Код 1776. 1776.
[уходит]
Babeth Он просто фантастический.
Solal [саркастично] Да, фантастический. Обожаю его.
[для своей девушки]
Solal Эй, хочешь мой мобильник? Лови.
[она не реагирует, телефон падает на землю]
Babeth Солаль.
Solal Почему у тех ребят это работает? А со мной — никогда. Когда кидаешь ей телефон, она такая
[делает движение, как будто ловит]
Solal А ты такой
[застывает]
Solal .
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Solal Для меня главное в жизни — делать себя счастливым. Поэтому я ничего не делаю. Вот тогда я самый счастливый.
🧡
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Georgio Milevski Тебе нужно перестать встречаться с идиотами.
Marie-Antoinette Jézéquel, dite Tony Ты же не идиот, правда?
Georgio Milevski Нет.
Marie-Antoinette Jézéquel, dite Tony Большое сомнение.
Georgio Milevski Я не идиот, я… король идиотов. Поняла?
Marie-Antoinette Jézéquel, dite Tony Вот именно так и думала.
Georgio Milevski Я капитан, я их направляю…
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Marie-Antoinette Jézéquel, dite Tony Любовь — ничто, когда она новая, чистая и невинная. Любовь перед бурей — это не выбор. Это приказ.
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Marie-Antoinette Jézéquel, dite Tony Ты взломала з...
Georgio Milevski Я хочу увидеть мою девчонку.
Marie-Antoinette Jézéquel, dite Tony Ты взломала замок.
Georgio Milevski Это не всё, что я взломаю.
🧡
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Marie-Antoinette Jézéquel, dite Tony Я не краду чужих мужчин.
🧡
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Marie-Antoinette Jézéquel, dite Tony На самом деле я тебя не знаю. Мы друг друга не знаем.
🧡
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Georgio Milevski Если ты думаешь, что твои адвокатские фокусы оторвут моего сына от меня, ты просто себя обманываешь. Не забывай про таблетки, которые ты глотала, будучи беременной, и про постоянные срывы на глазах у него. Помнишь? У меня есть свидетели. И ты проиграешь опеку. Включи голову хоть раз в жизни. Ясно?
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Agnès Ты у меня мужика утащила. Хотя бы пачку сигарет могла бы купить.
🧡
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Georgio Milevski Дело в том, что я хочу тебя видеть, потому что люблю. А ты меня любишь, поэтому и избегaешь.
🧡
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