Georgio MilevskiЕсли ты думаешь, что твои адвокатские фокусы оторвут моего сына от меня, ты просто себя обманываешь. Не забывай про таблетки, которые ты глотала, будучи беременной, и про постоянные срывы на глазах у него. Помнишь? У меня есть свидетели. И ты проиграешь опеку. Включи голову хоть раз в жизни. Ясно?
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AgnèsТы у меня мужика утащила. Хотя бы пачку сигарет могла бы купить.
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Georgio MilevskiДело в том, что я хочу тебя видеть, потому что люблю. А ты меня любишь, поэтому и избегaешь.