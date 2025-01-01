Если ты думаешь, что твои адвокатские фокусы оторвут моего сына от меня, ты просто себя обманываешь. Не забывай про таблетки, которые ты глотала, будучи беременной, и про постоянные срывы на глазах у него. Помнишь? У меня есть свидетели. И ты проиграешь опеку. Включи голову хоть раз в жизни. Ясно?