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Искусство любить Если в режиссёрское кресло садится женщина, да ещё и француженка, то вам точно не избежать попадания в бушующие волны океана страстей. После триумфальной картины «Полисс», представленной в Каннах в 2011 году, Майвенн Ле Беско снимает чувственную и эмоционально насыщенную историю любви. Повествование в фильме плавно перетекает из настоящего в прошлое, раскрывая ключевые моменты отношений двух людей длиной в целую декаду. Когда-то Тони и Джорджио охватило молниеносное…