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Mon Roi Мой король 2015 / Франция
6.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Мой король»

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Наша рецензия

Искусство любить Если в режиссёрское кресло садится женщина, да ещё и француженка, то вам точно не избежать попадания в бушующие волны океана страстей. После триумфальной картины «Полисс», представленной в Каннах в 2011 году, Майвенн Ле Беско снимает чувственную и эмоционально насыщенную историю любви. Повествование в фильме плавно перетекает из настоящего в прошлое, раскрывая ключевые моменты отношений двух людей длиной в целую декаду. Когда-то Тони и Джорджио охватило молниеносное…

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Александра Шахматова 7 ноября 2020, 22:29
Оценка
Очень красиво снятый фильм,режиссер точно постарался. + этот фильм французский и там играет Венсан Кассель,а это уже добавляет ему баллов.
Это история о сложной любви,которая не дает влюбленным покоя 10 лет...за это время было все: и истерики,и измены,и драки,безумная любовь и ее последствие - ребенок. Вроде все обычно,но в то же время это все подано под таким острым соусом,что становится интересно.
В общем,всем девушкам советую этот фильм,он чувственный,яркий и веселый,не пожалеете,а мужчинам не факт,что понравится,но все равно попробуйте посмотреть)
7 ноября 2020, 22:29 Ответить
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