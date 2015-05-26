Детская программа (0+ / 71 мин)
«Пык-пык-пык» («Веселая карусель» № 39)»
3 мин. 35 сек., реж. Д. Высоцкий
«Как живут котики»
7 мин. 30 сек., реж. В. Мякишева
«Коровка» («Веселая карусель» №39)»
3 мин. 5 сек., реж. М. Карпова»
«Звездочка»
5 мин. 30 сек., реж. С. Андрианова
«Муравей и муравьед» («Веселая карусель» №39)
2 мин. 41 сек., реж. А. Алексеев
«Летающий мальчик» (альманах «Зеленое яблоко» вып. 3)
6 мин. 24 сек., реж. Е. Жиркова
«Маленький пингвин»
3 мин. 9 сек., реж. М. Карпова
«Ни пуха, ни пера»
9 мин. 43 сек., реж. Р. Шарафутдинов
«Bonе voyage»
5 мин. 22 сек., реж. С. Гордеев (конкурс сериалов)
«Запретная еда» («Ин и Яна»)
11 мин., реж. О. Ужинов
«Границы» («Королевство М»)
2 мин. 55 сек., реж. Н. Мирзоян
«Няня» («Поросенок»)
6 мин. 14 сек., реж. Н. Березовая
Взрослая программа (16+ / 148 мин)
«Почему банан огрызается» (12+)
10 мин. 12 сек., реж. С. Разгуляева
«Мы не можем жить без космоса»
15 мин. 20 сек, реж. К. Бронзит
«Андрей Хижина и его горе»
16 мин. 12 сек., реж. А. Демин
«Очень одинокий петух»
5 мин. 45 сек., реж. Л. Шмельков
«Теплый снег» (12+)
5 мин. 26 сек., реж. И. Эльшански
«Про маму» (12+)
7 мин. 40 сек., реж. Д. Великовская
«На пороге Ильич» (16+)
8 мин. 15 сек., реж. М. Солошенко
«Волк Вася»
17 мин., реж. Е. Соколова
«Мадам и Дева» (16+)
6 мин. 36 сек., реж. Н. Мирзоян
«Купава»
13 мин. 26 сек., реж. О. Черкасова
«Про солдата» (цикл «Гора самоцветов»)
13 мин. 54 сек., реж. В. Телегин
«Облака ручной работы»
27 мин. 19 сек., реж. И. Литманович