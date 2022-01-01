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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Моя мама
Моя мама, 2015: актеры и роли
Mia Madre
Моя мама
2015 / Италия / Франция / Германия
Трейлер
7.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Моя мама, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Нанни Моретти
Nanni Moretti
В ролях
Джон Туртурро
John Turturro
Маргерита Буй
Margherita Buy
Нанни Моретти
Nanni Moretti
Пьетро Рагуса
Pietro Ragusa
Джанлука Гобби
Gianluca Gobbi
Франческо Брэнди
Francesco Brandi
Джулия Лаццарини
Giulia Lazzarini
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