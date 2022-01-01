Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мульт в кино. Выпуск №6
Мульт в кино. Выпуск №6, 2015: актеры и роли
Мульт в кино. Выпуск №6
2015 / Россия
мало голосов
Оцените
9
голосов
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Мульт в кино. Выпуск №6, 2015: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Екатерина Салабай
Виталий Мухаметзянов
Екатерина Шабанова
Yekaterina Shabanova
В ролях
Екатерина Гороховская
Максим Сергеев
Мария Цветкова-Овсянникова
Елена Шульман
Ксения Бржезовская
Михаил Черняк
Mikhail Chernyak
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
«Он был бы в ужасе»: известная певица призвала наследников Градского покаяться
Ток шоу себя не окупают: домработница Киркорова не стала молчать о заработках
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ