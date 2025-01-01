Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Виселица Цитаты из фильма Виселица

Цитаты из фильма Виселица

Reese Houser Не произноси его имени!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ryan Shoos Я не понимаю вас, театралы, и вашу досаду, будто удача — это неудача, а "ни пуха, ни пера" — это типа пожелание счастья.
Pfeifer Ross Точно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ryan Shoos [увидев Чарли на сцене с петлёй и ползущим назад, плачущим] Ребята! Ребята! Здесь кто-то есть, пожалуйста, пожалуйста, извините, извините.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reese Houser Если я соскочу с этого шоу, меня все возненавидят... Особенно...
[шёпотом между Райаном и Кэссиди]
Reese Houser Особенно Файфер.
Reese Houser А если ты не соскочишь с шоу, ты всех подведёшь, и тебя все возненавидят, особенно Файфер!
Ryan Shoos С меня хватит, я больше не собираюсь это смягчать. Ты отстой. Ты ужасный актёр. И с этим надо что-то делать. Почему бы не сделать что-то, в чём ты не виноват? Разрушить эту мать. Смотри, завтра придут
[драматически имитирует]
Ryan Shoos и будут такие: «О, блин, декорации сломались, что делать?» И кто там? Для Файфер, чтобы она могла опереться в трудную минуту. Чувак!
[хлопает его по плечу]
Ryan Shoos Вот именно! Это победа, я гениален!
Cassidy Spilker Во сколько?
Ryan Shoos [пауза] ... Ты не пойдёшь, Кэссиди.
Cassidy Spilker Пойду, конечно.
Ryan Shoos Нет, не пойдёшь — ты же чирлидерша.
Cassidy Spilker Какого чёрта это вообще значит?
Ryan Shoos [заикается и быстро отвечает] Дай договорить — ты чирлидерша, которая любит всякие девчачьи танцы, а не крутые страшные штуки... в школе ночью.
Cassidy Spilker [щурится и строго смотрит на Райана]
Ryan Shoos Эээ... Я заеду за тобой в 9.
[поворачивается к Ризу]
Ryan Shoos Ладно, чувак! Ты в деле?
Reese Houser [пожимает плечами и проводит большим пальцем по лицу] У тебя есть инструменты?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reese Houser [яростно спорит с Райаном, когда тот начинает толкать его, а за ними на пирсе Чарли яростно дергает за канаты блока] Не сваливай это на меня, чувак! Это ты предложил этот план с самого начала.
Ryan Shoos Да, для тебя! А теперь Кэссиди ранена, и мы здесь как в ловушке!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ryan Shoos Что скажешь, мистер Швендимен
[смеясь, наблюдая за ним из заднего зала]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reese Houser [развязывание петли на виселице и насмешливое подражание британскому аристократу] Для вашего сэра...
[петля внезапно падает перед Ризом]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Superstar Football Player [цепляясь за плечи Риза, когда Райан и он входят в раздевалку мальчиков] Мой сын станет суперзвездой! Суперзвездой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cheerleader #1 Ну каково это — быть в драмкружке, Кэсси?
Cassidy Spilker Да ну, такая с**а.
Ryan Shoos Что?
Cassidy Spilker Что? Если бы я знала, что тут столько настоящих драм, я бы не пошла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stage Boy [после того, как Райан резко дернул его у выхода со сцены] Эй! Пожалуйста, не бейте меня! Это шутка, мы квиты!
Ryan Shoos Нет, на этом далеко не конец!
Mr. Schwendiman Райан! Отпусти его.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reese Houser Нужно сработать пожарную тревогу, тогда приедут копы, и кто-то нас найдёт.
Pfeifer Ross А если он нас найдёт?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ryan Shoos [увидев, как Кэссиди возвращает реквизит на место] Кэссиди! Что ты делаешь?
Cassidy Spilker Всё обратно ставлю.
Ryan Shoos Кэссиди, Кэссиди, стоп, ладно? Риз сейчас с Пфайфер разговаривает, всё будет хорошо, он её убедит уйти, а мы продолжим разбирать декорации.
Cassidy Spilker Райан, всё кончено, Пфайфер здесь, она всё знает, и смотри, у меня нет сигнала на телефоне.
Ryan Shoos Ну, странно, но что ты хочешь, если ты всё время на нём?
Cassidy Spilker Дорогой, не глупи.
Ryan Shoos Я не глуплю, если хочешь уйти — позвони Челси, пусть заберёт тебя, и ты уйдёшь.
Ryan Shoos [Кэссиди строго смотрит на него, не веря] Ладно, чёрт возьми!
Ryan Shoos [идёт к аварийному выходу со сцены и злится, шёпотом] Это такая херня.
Cassidy Spilker Это не херня, Райан, это ты — глупец.
Ryan Shoos Нет, это не я глупый, это ты глупая. Что я говорил, Кэссиди? Если передумаешь — не приходи.
Cassidy Spilker Я не передумала.
Ryan Shoos Ага, передумала, потому что куда я иду? К двери, а ты передумала.
Ryan Shoos [пытается открыть дверь, но она заперта] .
Ryan Shoos Что за х? Как?
Cassidy Spilker Райан, открой эту чёртову дверь.
Ryan Shoos Ладно, попробую ещё раз, а?
Reese Houser [Заходят Риз и Пфайфер] Давай, Райан, пора идти.
Ryan Shoos Она не открывается.
Reese Houser Что значит не открывается?
Ryan Shoos Не открывается. Пфайфер, тут какой-то фокус с дверьми?
Pfeifer Ross Нет, никакого фокуса с дверьми нет. Почему она не открывается?
Pfeifer Ross [пытается сама открыть дверь вместе с Риз и Кэссиди] Райан, что ты сделал с дверьми?
Ryan Shoos Я ничего не делал с дверьми.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ryan Shoos А вот и мисс Шеннон — всё такая же сногсшибательная,
[кричит, обращаясь к мисс Шеннон, привлекая внимание Кэссиди и остальных чирлидерш из «Беатрис»]
Ryan Shoos Эй! У вас ещё есть муж, мисс Шеннон?
[Мисс Шеннон посылает Райану воздушный поцелуй, Кэссиди и чирлидерши смеются]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ryan Shoos [подходит к уставшему Дэвиду] Эй! Дэвид, мужик! Сегодня допоздна работаешь?
David the Janitor Знаешь, как всегда.
Ryan Shoos [смеётся] Мужик!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Пфайфер Росс [ухаживая за Кэссиди и её травмированной шеей] Кэссиди, ты в порядке? Дай-ка я посмотрю.
Райан Шуз [отталкивая Пфайфера в сторону] Ладно, отойди, понял? Она моя девушка!
[подходит к Кэссиди и получает от неё отпор]
Кэссиди Спилкер Держись от меня подальше, Райан, понял? Из-за тебя мы в этой чертовой передряге. Уйди! И вытащи меня отсюда!
[Пфайфер упрекает Кэссиди, и та позволяет осмотреть шею снова]
Райан Шуз [в ярости уходит искать Риза] Что за хрень!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ryan Shoos Я вытащу нас отсюда! Эй, Чарли!
Cassidy Spilker Не произноси его имя!
Ryan Shoos Не произноси его имя? Чарли, Чарли, Чарли!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cassidy Spilker Он нас найдёт!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pfeifer Ross Не стоит произносить это имя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reese Houser [обнимает Пфайфера со слезами] Я не позволю с тобой ничего случиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ryan Shoos [толкая входную дверь дома Хаузеров и поднимаясь через порог шёпотом] Кошелек или жизнь, Хаузеры.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Houser Ты не понимаешь, я не хочу, чтобы ты играл в этой пьесе.
Reese Houser Почему тебе это важно? Я просто не хочу играть в футбол.
Rick Houser Тебе следовало остаться в футбольной команде. Ты доводишь начатое до конца, а не бросаешь это.
Ryan Shoos [медленно перебивая] Й... Йо, Риз.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cassidy Spilker Прости, Риз, ты не могла бы объяснить, что такого в Пфайфере? Потому что я не понимаю, и, честно, уверен, что ты тоже не понимаешь, правда, дорогая
[указывая на Райана на переднем сиденье сзади]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ryan Shoos [При приближении к силуэту повешенного тела Дэвида в техническом люке] Что... это... такое?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Пфайфер Росс [после того, как Риз и Пфайфер, обнявшись с облегчением, дергают пожарную сигнализацию, чтобы вызвать помощь] Я видел тень! Я точно видел тень!
[начинает плакать и уходит в истерике]
Риз Хаузер [в панике осматривая коридоры и лестницу на набережной] Где Пфайфер? Я её не вижу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ryan Shoos Короче, Пфайфер, если после шоу провал, что ты будешь делать с Ризом?
Pfeifer Ross Шоу не провалится, Райан, мы его закончим, и оно будет выглядеть отлично, се фе нии'
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pfeifer Ross [после того, как Риз увидел, как он бросает и разбивает телефон, а потом расплакался из-за ситуации] Прости, что попросил тебя об этом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cassidy Spilker Райан? Райан?
[Обнаружив разбитый телефон, она начинает рыдать и кашлять хрипло и болезненно]
Cassidy Spilker Нет! Нет! Нет!
Pfeifer Ross Боже мой! Кэссиди! Кэссиди!
[подбегает к ней и откидывает волосы с лица]
Pfeifer Ross Боже мой! Риз! Риз! Её шея, становится только хуже!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ryan Shoos [осматривая выходы со сцены и видя, что они сломаны] Нет. Эй! Эй, Брук!
Brooke [Келли и её подруга выходят со сцены, поворачивают налево, останавливаются и, указав на себя, с недоумением кивают в ответ Райану] Это Келли.
Ryan Shoos Да ну, да ладно, а что с этими дверями?
Brooke [Келли и её подруга начинают идти по левому коридору] Они сломаны. Все это знают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Schwendiman Слушай, Райан, я знаю, что ты не воспринимаешь это представление всерьёз.
Ryan Shoos [шёпотом перебивает] Я не... извини
Mr. Schwendiman Всё, что я прошу — уважай спектакль и людей, которые вкладывают время и силы, хорошо?
Ryan Shoos Хорошо.
[Мистер Швендиман затем идёт по коридору]
Ryan Shoos Фу, посмотри на него в этих тряпках, смешно же.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Райан Шуз [после того, как Кэссиди признаётся в плане Пфайфера, её, Риза и Райана] Кэссиди! В чём у тебя проблема?
Кэссиди Спилкер Ничего, я просто хочу свалить к чёртовой матери
[взбешённо уходит за угол вслед за Ризом и убегающей расстроенной Пфайфер]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reese Houser [Со слезами обнимает в ужасе Пфайфера после того, как они обнаружили повешенные тела Райана и Кэссиди] Ребята, мне так жаль.
Pfeifer Ross [дрожит и плачет] Что нам теперь делать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ryan Shoos [оставляет сообщение для Прайса по поводу розыгрыша мести, который был ранее в тот же день] Stage Boy, я же говорил тебе не связываться со мной, но ты сделал это, и теперь у меня есть пара козырей в рукаве. Вот несколько вариантов одежды, в которых ты должен выступить на завтрашнем шоу
[показывает чёрную рубашку за сценой с вырезом для соска и миниатюрную чёрную сценическую рубашку в виде куклы, смеётся]
Ryan Shoos .
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
News Reporter [телеэкран внезапно включается перед Риз, Пфайфер, Кэссиди и Райаном] Старшеклассник из школы Беатрис, Чарли Гримиль, трагически погиб во время школьного представления "Виселицы".
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Риз Мишлер
Reese Mishler
Райан Шус
Ryan Shoos
Пфайфер Браун
Pfeifer Brown
Кэссиди Гиффорд
Маки Берт
Mackie Burt
Трэвис Клафф
Travis Cluff
Тео Буркхардт
Theo Burkhardt
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Рэмбо совершает самоубийство, герой «Эффекта бабочки» тоже: 6 финалов в фильмах, которые мы не увидели — и слава богу
Первый сезон был только разминкой: Netflix запустил продолжение «Задачи трех тел» и привел с собой звезду «Игры престолов»
«Плохой вариант для совместной жизни»: психолог рассказал, что будет дальше с Гошей и Катей из «Москвы слезам не верит»
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше