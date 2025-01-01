Ryan Shoos
[увидев, как Кэссиди возвращает реквизит на место]
Кэссиди! Что ты делаешь?
Cassidy Spilker
Всё обратно ставлю.
Ryan Shoos
Кэссиди, Кэссиди, стоп, ладно? Риз сейчас с Пфайфер разговаривает, всё будет хорошо, он её убедит уйти, а мы продолжим разбирать декорации.
Cassidy Spilker
Райан, всё кончено, Пфайфер здесь, она всё знает, и смотри, у меня нет сигнала на телефоне.
Ryan Shoos
Ну, странно, но что ты хочешь, если ты всё время на нём?
Cassidy Spilker
Дорогой, не глупи.
Ryan Shoos
Я не глуплю, если хочешь уйти — позвони Челси, пусть заберёт тебя, и ты уйдёшь.
Ryan Shoos
[Кэссиди строго смотрит на него, не веря]
Ладно, чёрт возьми!
Ryan Shoos
[идёт к аварийному выходу со сцены и злится, шёпотом]
Это такая херня.
Cassidy Spilker
Это не херня, Райан, это ты — глупец.
Ryan Shoos
Нет, это не я глупый, это ты глупая. Что я говорил, Кэссиди? Если передумаешь — не приходи.
Cassidy Spilker
Я не передумала.
Ryan Shoos
Ага, передумала, потому что куда я иду? К двери, а ты передумала.
Ryan Shoos
[пытается открыть дверь, но она заперта]
.
Ryan Shoos
Что за х? Как?
Cassidy Spilker
Райан, открой эту чёртову дверь.
Ryan Shoos
Ладно, попробую ещё раз, а?
Reese Houser
[Заходят Риз и Пфайфер]
Давай, Райан, пора идти.
Ryan Shoos
Она не открывается.
Reese Houser
Что значит не открывается?
Ryan Shoos
Не открывается. Пфайфер, тут какой-то фокус с дверьми?
Pfeifer Ross
Нет, никакого фокуса с дверьми нет. Почему она не открывается?
Pfeifer Ross
[пытается сама открыть дверь вместе с Риз и Кэссиди]
Райан, что ты сделал с дверьми?
Ryan Shoos
Я ничего не делал с дверьми.