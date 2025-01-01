Reese Houser Если я соскочу с этого шоу, меня все возненавидят... Особенно...

[шёпотом между Райаном и Кэссиди]

Reese Houser Особенно Файфер.

Reese Houser А если ты не соскочишь с шоу, ты всех подведёшь, и тебя все возненавидят, особенно Файфер!

Ryan Shoos С меня хватит, я больше не собираюсь это смягчать. Ты отстой. Ты ужасный актёр. И с этим надо что-то делать. Почему бы не сделать что-то, в чём ты не виноват? Разрушить эту мать. Смотри, завтра придут

[драматически имитирует]

Ryan Shoos и будут такие: «О, блин, декорации сломались, что делать?» И кто там? Для Файфер, чтобы она могла опереться в трудную минуту. Чувак!

[хлопает его по плечу]

Ryan Shoos Вот именно! Это победа, я гениален!

Cassidy Spilker Во сколько?

Ryan Shoos [пауза] ... Ты не пойдёшь, Кэссиди.

Cassidy Spilker Пойду, конечно.

Ryan Shoos Нет, не пойдёшь — ты же чирлидерша.

Cassidy Spilker Какого чёрта это вообще значит?

Ryan Shoos [заикается и быстро отвечает] Дай договорить — ты чирлидерша, которая любит всякие девчачьи танцы, а не крутые страшные штуки... в школе ночью.

Cassidy Spilker [щурится и строго смотрит на Райана]

Ryan Shoos Эээ... Я заеду за тобой в 9.

[поворачивается к Ризу]

Ryan Shoos Ладно, чувак! Ты в деле?