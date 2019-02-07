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World War Z 2

Война миров Z 2,

США
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Продолжительность 0 минут
Режиссер
Дэвид Финчер
Дэвид Финчер
В ролях
Брэд Питт
Брэд Питт
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Работу над сиквелом «Войны миров Z» приостановили из-за проблем с бюджетом Режиссёром картины должен был стать Дэвид Финчер.
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7 февраля 2019 08:35
Официально: Брэд Питт вернется в сиквеле «Войны миров Z» Казалось бы, сиквел фантастического блокбастера «Война миров Z» заморожен до лучших времен, но неожиданно продюсер Деде Гарднер объявила о скором начале съемок. В интервью Variety она
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9 октября 2018 15:01
Брэд Питт и Дэвид Финчер снова поработают вместе над сиквелом «Войны миров Z» Продолжение зомби-триллера «Война миров Z» студия Paramount пытается снять уже не первый год – и, как сообщает источник издания Variety, наконец-то близка к успеху. Более того
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27 апреля 2017 11:26
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