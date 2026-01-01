SHNIT MOOD 2014 - это весенняя коллекция восьми самых добрых, дерзких и смешных короткометражек из конкурсной программы Международного фестиваля короткометражных фильмов Shnit International Shortfilmfestival 2014 года.

Международный фестиваль короткометражных фильмов Shnit International Shortfilmfestival зародился в Берне, Швейцария, в 2003 году и за 12 лет распространился на 8 стран мира и 5 континентов.

Программа:

«Русская рулетка»

Великобритания, 2013.

Режиссёр: Бен Эстон

В Лондоне уже кажется не так одиноко, когда Люси знакомится с особенным мужчиной в чате случайных знакомств.

«Ферма пони»

Нидерланды, 2013.

Режиссёр: Йюст Раймер

Когда юной Эмме запрещают взять с собой на каникулы ее i-Pad, она просит свою бабушку Кобу поухаживать за ее компьютерной фермой пони. Это задание оказывается сложнее, чем Коба ожидала.

«Свадебный торт»

Германия, 2013.

Режиссёр: Виола Баер

2 марципановые фигурки оживают на вершине свадебного торта и начинают строить идеальный брак из сахарной глазури. Все кажется сладким и идеальным, но вскоре их отношения начинают прокисать

«Где ты был, когда умер Майкл Джексон?»

Франция, 2013.

Режиссёр: Жан-Батист Полю

Париж за несколько дней до Рождества. Случайная встреча и Он и Она уже едут вместе в такси по вечернему городу, пробуждающему желания.

«Миллионеры»

Бельгия, 2013.

Режиссёр: Стефан Бергман

Два брата, Кристиан и Андре, мало общаются друг с другом. И все же они регулярно играют в лото, ставя постоянно на одно и то же число, на которое ставила их мама. Однажды это число выпадает на джек-пот.

«Ничто не вечно»

Германия, 2014.

Режиссёр: Эрик Шмитт

Мия и Тим вместе уже целую вечность…по крайней мере у них такое ощущение. В поисках утерянных за эти годы чувств они изобретают игру - помочь друг другу исполнить самые желанные мечты. И не имеет значения, какие они.

«Овуляция и папа»

Австрия, 2013.

Режиссер: Пол Плобергер.

Яна хочет ребенка. В день своей овуляции она оказывается в гостях у родителей Гастла. Окруженные семейными пасхальными традициями, Яна и Гастл пытаются достичь цели, в то время как его сестра поджидает у двери, а папа подает мамины булочки.

«Немые»

Нидерланды, 2013.

Режиссер: Йоб Роггевен, Йорис Опринс, Мэрайке Блау.

В мире людей без...рта, благодаря чудесному инциденту, обнаруживается, что рот можно создать, прорезав его. Вырвавшаяся на свободу волна радости, свободы и креатива прокатывается по всему населению городка!