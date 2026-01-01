Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Легенды леса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Программа короткометражных фильмов SHNIT MOOD 2014
Киноафиша Фильмы Программа короткометражных фильмов SHNIT MOOD 2014

Программа короткометражных фильмов SHNIT MOOD 2014

, 2015
короткометражный / 18+
Постер фильма Программа короткометражных фильмов SHNIT MOOD 2014

О фильме

SHNIT MOOD 2014 - это весенняя коллекция восьми самых добрых, дерзких и смешных короткометражек из конкурсной программы Международного фестиваля короткометражных фильмов Shnit International Shortfilmfestival 2014 года.

Международный фестиваль короткометражных фильмов Shnit International Shortfilmfestival зародился в Берне, Швейцария, в 2003 году и за 12 лет распространился на 8 стран мира и 5 континентов.

Программа:

«Русская рулетка»

Великобритания, 2013.

Режиссёр: Бен Эстон

В Лондоне уже кажется не так одиноко, когда Люси знакомится с особенным мужчиной в чате случайных знакомств.

«Ферма пони»

Нидерланды, 2013.

Режиссёр: Йюст Раймер

Когда юной Эмме запрещают взять с собой на каникулы ее i-Pad, она просит свою бабушку Кобу поухаживать за ее компьютерной фермой пони. Это задание оказывается сложнее, чем Коба ожидала.

«Свадебный торт»

Германия, 2013.

Режиссёр: Виола Баер

2 марципановые фигурки оживают на вершине свадебного торта и начинают строить идеальный брак из сахарной глазури. Все кажется сладким и идеальным, но вскоре их отношения начинают прокисать

«Где ты был, когда умер Майкл Джексон?»

Франция, 2013.

Режиссёр: Жан-Батист Полю

Париж за несколько дней до Рождества. Случайная встреча и Он и Она уже едут вместе в такси по вечернему городу, пробуждающему желания.

«Миллионеры»

Бельгия, 2013.

Режиссёр: Стефан Бергман

Два брата, Кристиан и Андре, мало общаются друг с другом. И все же они регулярно играют в лото, ставя постоянно на одно и то же число, на которое ставила их мама. Однажды это число выпадает на джек-пот.

«Ничто не вечно»

Германия, 2014.

Режиссёр: Эрик Шмитт

Мия и Тим вместе уже целую вечность…по крайней мере у них такое ощущение. В поисках утерянных за эти годы чувств они изобретают игру - помочь друг другу исполнить самые желанные мечты. И не имеет значения, какие они.

«Овуляция и папа»

Австрия, 2013.

Режиссер: Пол Плобергер.

Яна хочет ребенка. В день своей овуляции она оказывается в гостях у родителей Гастла. Окруженные семейными пасхальными традициями, Яна и Гастл пытаются достичь цели, в то время как его сестра поджидает у двери, а папа подает мамины булочки.

«Немые»

Нидерланды, 2013.

Режиссер: Йоб Роггевен, Йорис Опринс, Мэрайке Блау.

В мире людей без...рта, благодаря чудесному инциденту, обнаруживается, что рот можно создать, прорезав его. Вырвавшаяся на свободу волна радости, свободы и креатива прокатывается по всему населению городка!

Детали фильма

Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2015

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Что ответить на вопрос «Как настроение?», чтоб не испортить себе жизнь: выведал восточную мудрость у японцев – теперь горя не знаю
Не нашел кота на этом фото даже за 5 минут: вы точно гений, если справитесь быстрей, чем за 30 секунд (тест на внимательность)
«Вместо борьбы и стресса – спокойный пес»: узнали у экспертов из «Чия и Компания», как убедить питомцев не бояться груминга
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше