Sydney Мой папа — Майк. Он работает на буровой установке, которая качает нефть из-под океана.

Mike Williams Нет, нет, Deepwater Horizon не качает ни капли нефти, ладно, малыш? Мы — исследователи.

Sydney Так что мой папа и его друзья находят нефть. А потом ставят всю сантехнику, чтобы другие лузерские бригады могли прийти...

Felicia Не говори «лузерские».

Mike Williams [шёпотом] Они лузерские.

[громче]

Mike Williams Ладно, но послушай, даже эти лузерские парни не должны ничего качать, помнишь? Потому что эта нефть сама хочет вырваться наружу...

Sydney Нет, нет, нет, тсс!

Sydney Потому что эта нефть — монстр, как эти злые старые динозавры, из которых она и образовалась. Так что последние 300 миллионов лет эти динозавры всё сильнее и сильнее сжимались...

Mike Williams Поняли, поняли. Давай уж два «сильнее» используем.

Sydney Потому что сверху на них давят мили земли и океана. Они в ловушке. Злобные. А потом папа с друзьями делают дырку в их крыше.

Mike Williams [она протыкает банку с содовой] Вот так!

Sydney И эти злые динозавры не верят своим глазам. Они рвутся к новой дыре. А потом — бах. Они сталкиваются с большой машиной, которую он и его друзья поставили на дне океана, называется она Предотвратитель выброса?

Mike Williams Предотвратитель выброса.

Sydney Они натыкаются на такую штуку, как грязь...

[наливает мёд в банку с содовой]

Sydney ...которую они засовывают в трубку. Грязь такая густая и тяжёлая, что не даёт монстрам подняться. А потом они уплывают дальше. Вот тут и появляются все эти лузеры, такие довольные, будто что-то сделали.

Felicia Не говори «лузеры».

Sydney Но именно мой папа укротил этих динозавров.

Mike Williams Вот так!