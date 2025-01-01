Sydney
Мой папа — Майк. Он работает на буровой установке, которая качает нефть из-под океана.
Mike Williams
Нет, нет, Deepwater Horizon не качает ни капли нефти, ладно, малыш? Мы — исследователи.
Sydney
Так что мой папа и его друзья находят нефть. А потом ставят всю сантехнику, чтобы другие лузерские бригады могли прийти...
[громче]
Mike Williams
Ладно, но послушай, даже эти лузерские парни не должны ничего качать, помнишь? Потому что эта нефть сама хочет вырваться наружу...
Sydney
Нет, нет, нет, тсс!
Sydney
Потому что эта нефть — монстр, как эти злые старые динозавры, из которых она и образовалась. Так что последние 300 миллионов лет эти динозавры всё сильнее и сильнее сжимались...
Sydney
Потому что сверху на них давят мили земли и океана. Они в ловушке. Злобные. А потом папа с друзьями делают дырку в их крыше.
Sydney
И эти злые динозавры не верят своим глазам. Они рвутся к новой дыре. А потом — бах. Они сталкиваются с большой машиной, которую он и его друзья поставили на дне океана, называется она Предотвратитель выброса?
Sydney
Они натыкаются на такую штуку, как грязь...
[наливает мёд в банку с содовой]
Sydney
...которую они засовывают в трубку. Грязь такая густая и тяжёлая, что не даёт монстрам подняться. А потом они уплывают дальше. Вот тут и появляются все эти лузеры, такие довольные, будто что-то сделали.
Sydney
Но именно мой папа укротил этих динозавров.
Mike Williams
Это было потрясающе. Останься десятью навсегда, пожалуйста.