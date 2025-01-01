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Киноафиша Фильмы Глубоководный горизонт Цитаты из фильма Глубоководный горизонт

Цитаты из фильма Глубоководный горизонт

Mike Williams Надежда — не тактика, Дон.
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Sydney Я просто не постучал, потому что хочу брата.
Felicia Ладно. Это жутко. Ты не должна была ничего об этом знать! Ты должна просто считать малышей милыми!
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Mike Williams [про пропущенную проверку цемента] Это глупо?
Caleb Holloway Не знаю, глупо ли это, но...
Caleb Holloway Кейлеб Холлоуэй, Шейн М. Роштo: ...это точно не умно.
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Jimmy Harrell Тест на давление стоит около ста пятнадцати тысяч? BP — компания с капитализацией в тридцать три миллиарда, а ты говоришь, что не можешь позволить себе...
Vidrine Вот почему мы — компания с капитализацией в ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ миллиардов, потому что мы заботимся обо всех этих счетах.
Jimmy Harrell Я забочусь о своей платформе! На ней живут мои люди. Ты же её просто арендуешь!
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Mike Williams Думал, вы, жадные до денег убл#дки, хотя бы в математике были бы хороши.
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Jimmy Harrell Дон, ты и я оба знаем, что нам нужно немного времени на техобслуживание. Майк, сколько у нас сломанных агрегатов?
Mike Williams Эээ... 390, мистер Джимми.
Vidrine 390?
Mike Williams Да, сэр. Почти десять процентов всего оборудования на борту.
Vidrine Назови несколько.
Mike Williams Несколько?
Vidrine Ага. Хочу точно знать, какое именно жизненно важное оборудование не работает.
Mike Williams Б#дь, с чего начать? Сверлильное кресло «А». Процессинговая станция 18. Пульты управления оголовком скважины. Телефонная система. Система укладки труб. GPS-антенна. Спутниковое ТВ. Беспроводной интернет. Железный «руфнек». Система верхнего привода. Управление вспомогательными лебёдками. Насосы подачи солёной воды. Пожарные сигнализации в камбузе. И причина, почему ты так потеешь — компрессоры кондиционера на этой палубе тоже не работают.
Kaluza Всё, кроме туалетов, да?
Mike Williams Нет, нет, с туалетами тоже проблемы, но я за них не отвечаю. Это дело инженерного цеха.
Vidrine Кто ты такой?
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Mike Williams Как ты собираешься конкурировать с пингвином? Тут должны быть правила.
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Andrea Fleytas Я не хочу умирать! Я не хочу умирать.
Mike Williams Ты не умрёшь. Поверь мне.
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Jimmy Harrell Слушай, ты не против снять этот галстук?
O'Bryan Я бы снял.
Jimmy Harrell Дело не в галстуке. Скорее... в цвете.
O'Bryan Пурпурный?
Jimmy Harrell Эээ... ближе к мадженте.
O'Bryan И?
Jimmy Harrell Маджента на нефтяной платформе — это худшее, что может быть. Настоящая примета.
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Mike Williams Я перезвоню, я перезвоню.
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Felicia Мне кажется, или там внезапно стало очень светло? Майк, что это? Всё в порядке? Майк?
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Kaluza Я что, на х#вого Санту похож?
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Felicia Фу, это лицо. Социопатка.
Mike Williams Нет, это сосредоточенность, это напряжение, это решимость.
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Mike Williams Как дела, Кейлеб?
Caleb Holloway Привет, Майк, как ты, чувак? Пару часов назад было намного лучше.
Mike Williams Почему?
Caleb Holloway Я спал.
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Mike Williams Отличные новости. Вертолет не разбился.
Felicia Чёрт, я просто решила и тут же вышла замуж снова.
Mike Williams О, да? Он богатый? Помнишь, что всегда говорила твоя мама...
[в высоком фальцетном голосе]
Mike Williams "Выйти замуж за богатого мужчину — так же просто, Фелиция, дорогая."
Felicia Детка, если бы я получала по монетке за каждую глупую фигню, что говорила мама, мне бы не нужен был богатый мужчина.
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Jimmy Harrell Пойдём со мной, Майк.
Mike Williams Куда направляемся?
Jimmy Harrell Убивать ребят из BP.
Mike Williams Чёрт, у меня есть молоток и отвёртка.
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Mike Williams Эй, ты же знаешь пароли, да? Где страховка хранится. Звони сначала Шуману.
Felicia О чём ты вообще?
Mike Williams Я просто...
Felicia Что ты несёшь?
Mike Williams Я просто... меня немного тряхануло в вертолёте домой, на последнем рейсе. Это не... дай-ка мне этого.
Felicia Дорогой, единственный раз, когда надо беспокоиться за морпеха — это когда он перестаёт ныть.
Mike Williams Не используй мои слова против меня.
Felicia Я использую твои слова против тебя.
Mike Williams Вот это... не используй мои слова.
Felicia Я только что это сделал.
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Sydney Мой папа — Майк. Он работает на буровой установке, которая качает нефть из-под океана.
Mike Williams Нет, нет, Deepwater Horizon не качает ни капли нефти, ладно, малыш? Мы — исследователи.
Sydney Так что мой папа и его друзья находят нефть. А потом ставят всю сантехнику, чтобы другие лузерские бригады могли прийти...
Felicia Не говори «лузерские».
Mike Williams [шёпотом] Они лузерские.
[громче]
Mike Williams Ладно, но послушай, даже эти лузерские парни не должны ничего качать, помнишь? Потому что эта нефть сама хочет вырваться наружу...
Sydney Нет, нет, нет, тсс!
Mike Williams Ладно, ладно.
Sydney Потому что эта нефть — монстр, как эти злые старые динозавры, из которых она и образовалась. Так что последние 300 миллионов лет эти динозавры всё сильнее и сильнее сжимались...
Mike Williams Поняли, поняли. Давай уж два «сильнее» используем.
Sydney Потому что сверху на них давят мили земли и океана. Они в ловушке. Злобные. А потом папа с друзьями делают дырку в их крыше.
Mike Williams [она протыкает банку с содовой] Вот так!
Sydney И эти злые динозавры не верят своим глазам. Они рвутся к новой дыре. А потом — бах. Они сталкиваются с большой машиной, которую он и его друзья поставили на дне океана, называется она Предотвратитель выброса?
Mike Williams Предотвратитель выброса.
Sydney Они натыкаются на такую штуку, как грязь...
[наливает мёд в банку с содовой]
Mike Williams Ну-ка, заливай.
Sydney ...которую они засовывают в трубку. Грязь такая густая и тяжёлая, что не даёт монстрам подняться. А потом они уплывают дальше. Вот тут и появляются все эти лузеры, такие довольные, будто что-то сделали.
Felicia Не говори «лузеры».
Sydney Но именно мой папа укротил этих динозавров.
Mike Williams Вот так!
Felicia Да.
Mike Williams Это было потрясающе. Останься десятью навсегда, пожалуйста.
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Mike Williams Возможно, проблема с зажиганием у твоего Мустанга.
Andrea Fleytas Я думала, может свечи заляпаны.
Mike Williams Может быть, проводок где-то. Или распределитель. Звучит, как будто пропуски зажигания?
Andrea Fleytas Нет.
Mike Williams Знаешь, что я для тебя сделаю, юная леди? Я продолжу думать обо всех дорогих поломках, какие могут быть у твоей машины.
Andrea Fleytas [саркастично] О, спасибо.
Mike Williams Механика или автомат?
Andrea Fleytas Ты меня знаешь?
Mike Williams О, тебе надо перестать так гр***ить сцепление. Я в курсе.
Andrea Fleytas Ага, говорит мистер Тойота.
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Jimmy Harrell Слушай, Майк, ты утром зубы почистил?
Mike Williams Э-э, да, сэр.
Jimmy Harrell А зубной нитью пользовался?
Mike Williams Э-э, нет. Нет. А почему?
Jimmy Harrell В будущем сэкономит тебе кучу боли и денег, говорю тебе.
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Felicia Мне только что приснился самый сумасшедший сон. Вау.
Mike Williams Вау? Вау. А я там был?
Felicia Я была... нет. Я была на концерте, а сбоку сцены был такой... как двуногий кролик, и...
Mike Williams Хм, не знаю, какая часть из этого страшнее.
Felicia Слушай меня. Слушай меня. Я двигалась... а он повторял всё, что я делала.
Mike Williams О, не рассказывай больше, я уже догадываюсь, к чему это.
Felicia Думаю, кролик был моим...
Mike Williams Майк Уильямс, Фелиция: Мать.
Mike Williams Да, знаю. Спасибо. Теперь это мой кошмар.
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Vidrine Нет ила — нет потока, надо двигаться!
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Jimmy Harrell [Берёт трубку после того, как отругал руководителей BP за обход важной процедуры бурения и пожаловался на многочисленные проблемы с нефтяной платформой] О, гудок! День налаживается.
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Vidrine [Вход на мостик платформы после того, как стала свидетелем разрушения] Что случилось?
Andrea Fleytas Андреа Флейтас, Кухта: [Уставились на Видрина, ошарашенные]
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Mike Williams Никто не говорил про фразу «себе Дукати подгони», а потом уехал на четырёхцилиндровом?
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