Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Вернуть отправителю Цитаты из фильма Вернуть отправителю

Цитаты из фильма Вернуть отправителю

Miranda Wells Ты видел это? Ты видел, что мне пришлось сделать? Мне пришлось вонзить нож в горло человеку при ярком свете дня, и люди хотели, чтобы я это сделал. Более того, они аплодировали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Mitchell Wells Впервые в жизни... мне страшно. Я правда за тебя боюсь.
Miranda Wells Не переживай.
Mitchell Wells Это твоя жизнь.
Miranda Wells Я знаю, пап. Поэтому я положила этому конец. Он больше не появится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Miranda Wells Я видел, как умирала моя мать. И она много чего делала, но меня она никогда не еб## сзади.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
William Finn Ты охр###ая?
Miranda Wells Нет. Нет, я не сумасшедшая, Уильям. Быть сумасшедшим значит не отличать правильное от неправильного. А я отличаю. Это... явно неправильно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
William Finn [чувствует себя очень плохо] Ты знаешь, что со мной не так?
Miranda Wells Конечно знаю.
William Finn Да?
Miranda Wells Ты насильник, Уильям. Вот что с тобой не так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Miranda Wells Это просто то, что я делаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Miranda Wells Ты хочешь, чтобы я сидела и плакала на терапии 10 лет, записывая в какой-то чёртов дневник свои чувства? Это не я. Это всё равно что тонуть в луже. Я бы умирала по капле. Ты хочешь, чтобы я ненавидела его вечно? Это никому не причинит боль, кроме меня. Я устала страдать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Nancy Эй! Как прошло? Как всё оказалось?
Miranda Wells Доктор Сайпер просто потрясающий. Такое ощущение, что он отрезает корки с бутерброда своего ребёнка.
Nancy Так ты правда хочешь всё это оставить ради этого?
Miranda Wells Если я пройду этот перевод, я всё равно...
[двигает тарелку с бутербродами]
Miranda Wells Это твоё?
Nancy О, да, прости.
Miranda Wells Я всё равно буду "в этой теме".
Nancy Я не понимаю, зачем тебе быть хирургической медсестрой. Я могу вытерпеть, когда мои дети меня рвут, могу вытерпеть, когда больные мочатся на меня, но как только ты берёшь скальпель — у меня реакция: фу, гадость!
[неоднократно вытирает крошки с приёмного стола]
Miranda Wells Да, это действительно отвратительно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
William Finn [в их тюремной камере] Рэнди. Я ухожу от тебя. Будешь по мне скучать?
Randy Примерно так же, как ты будешь по мне скучать.
William Finn О, Рэнди, не недооценивай себя. Я, эээ, на самом деле довольно сильно к тебе привязался. Всё это время вместе, и вот так ты прощаешься? Ну, как-то...
[гладит его по щеке]
William Finn Я знаю, что ты меня не забудешь. Большинство людей не забывает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Miranda Wells [пока Уильям смотрит на неё, крася стул и не замечая, что делает] Ты капаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
22 дня без сна, чтобы досмотреть до конца: сколько на самом деле серий в «Великолепном веке» — в России показали иначе
Уверены, что знаете «Пятый элемент» наизусть? Вот 7 деталей, которые пропустили даже фанаты: тайный знак из «Леона» и настоящий язык богов
Первый сезон был только разминкой: Netflix запустил продолжение «Задачи трех тел» и привел с собой звезду «Игры престолов»
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше