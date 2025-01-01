Miranda WellsТы хочешь, чтобы я сидела и плакала на терапии 10 лет, записывая в какой-то чёртов дневник свои чувства? Это не я. Это всё равно что тонуть в луже. Я бы умирала по капле. Ты хочешь, чтобы я ненавидела его вечно? Это никому не причинит боль, кроме меня. Я устала страдать.
NancyЯ не понимаю, зачем тебе быть хирургической медсестрой. Я могу вытерпеть, когда мои дети меня рвут, могу вытерпеть, когда больные мочатся на меня, но как только ты берёшь скальпель — у меня реакция: фу, гадость!