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Киноафиша Фильмы Токийская невеста Цитаты из фильма Токийская невеста

Цитаты из фильма Токийская невеста

Amélie Ринри, покажи мне ещё вещи, которых я не вижу.
[версия с субтитрами]
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Amélie Настоящий японец должен подняться на Фудзи.
🧡
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🥺
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