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Токийская невеста
Цитаты из фильма Токийская невеста
Цитаты из фильма Токийская невеста
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Цитаты
Amélie
Ринри, покажи мне ещё вещи, которых я не вижу.
[версия с субтитрами]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amélie
Настоящий японец должен подняться на Фудзи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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