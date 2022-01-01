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Пиратом быть тяжело. Еще хуже быть неудачником. А вот некий моряк Синдбад относится к обеим категориям одновременно: он и пират, и неудачник в одном лице. И потому доля его горька. За последний год пиратская деятельность по захвату чужих судов перестала приносить прибыль – Синдбаду удалось взять в плен лишь крошечную рыбацкую лодку, да и то старика-рыболова потом долго пришлось кормить. В общем, не бизнес, а сплошное недоразумение. И посему Синдбад решает специализацию поменять: из…