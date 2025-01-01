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Киноафиша Фильмы Тюльпанная лихорадка Цитаты из фильма Тюльпанная лихорадка

Цитаты из фильма Тюльпанная лихорадка

Cornelis Sandvoort Первый, кто расцвел, первым и погибнет.
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Maria [рассказчик] Истории не заканчиваются. Они лишь расходятся разными путями. Мы их провожаем. Не зная, что будет дальше.
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[первые строки]
Мария [рассказ] До твоего рождения Амстердам был охвачен цветком — тюльпаном. Они приходили с далёкого Востока, были настолько редкими и красивыми, что люди теряли рассудок, желая их заполучить. Богатые и бедные тратили и брали в долг деньги, чтобы участвовать в торговле луковицами, цены на которые всё время росли. Особенно — на редкие полосатые тюльпаны, которые называли брейкерами. Новый брейкер появлялся словно по воле божьей и менял жизнь людей. Белый цветок с божьей алой полосой перевернул нашу жизнь с ног на голову — мою и моей госпожи Софии.
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Maria [рассказчик] Вскоре после этого правительство вмешалось и запретило торговлю тюльпанами. Рынок рухнул за одну ночь. Тысячи оказались разорены. Всё это началось с любви к красоте, страсти к цветам, чья жизнь ещё короче нашей. Но пока цветы увяли, картины остались.
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Jan Van Loos Это тот самый синий, что использовали итальянские мастера для одежды матери Иисуса. Знаешь, почему Деву Марию всегда одевали в синий?
Sophia Потому что это цвет чистоты.
Jan Van Loos Потому что это самый дорогой цвет. Олтремарино. Синий, что привозили из-за моря. Из редкого камня, добываемого в одном-единственном месте, далеко-далеко.
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Cornelis Sandvoort Если придется выбирать, прошу, отпустите ребенка. Во имя Божье, пощадите мою жену.
Dr Sorgh Разве это не решает Бог?
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Sophia [Генриетта входит в комнату] На что ты смотришь?
Jan Van Loos На что же я *смотрю*?
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Abbess Никогда не недооценивай Бога. Он ничего не забывает.
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Cornelis Sandvoort Господи, прости меня; это должно быть грехом.
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Jan Van Loos Я пришёл написать портрет.
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Mrs Overvalt С таким старшим мужчиной, как Корнелис, сходство может оказаться излишним благом.
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Abbess Кто вы?
Jan Van Loos Меня зовут Ян Ван Лус, я художник. Я влюблён в женщину, которая меня любит. У меня нет денег. Больше мне нечего о себе сказать, кроме того, что мне очень жаль.
Abbess Очевидно, не очень-то и художник.
Jan Van Loos Думаю, я становлюсь лучше.
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Cornelis Sandvoort Наша Голландская республика — самая богатая нация на Земле. Спрос да предложение. Вот как всё устроено.
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Abbess Ты вдохнула в неё жизнь.
Jan Van Loos Только чтобы мучить меня сильнее, зная, что она мертва.
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Abbess Мистер Прэйтер сказал мне, что вы были заняты. Он, конечно, не про живопись. Вы теряете свою свежесть, и в отличие от тюльпанов, она у вас весной не возобновится.
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Jan Van Loos О Боже... я влюблён!
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Mrs Overvalt Женщина, которая замужем уже три года, должна оставаться... интересной. Иначе жизнь станет скучной. Знаешь, кто она?
Sophia Конечно. Это Данаэ, с которой занимается любовью Зевс.
Maria Это Антония Хокен, жена жестянщика. Она могла бы рассказать тебе пару вещей о нём и кисточке.
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