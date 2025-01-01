Maria[рассказчик]Истории не заканчиваются. Они лишь расходятся разными путями. Мы их провожаем. Не зная, что будет дальше.
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[первые строки]
Мария[рассказ]До твоего рождения Амстердам был охвачен цветком — тюльпаном. Они приходили с далёкого Востока, были настолько редкими и красивыми, что люди теряли рассудок, желая их заполучить. Богатые и бедные тратили и брали в долг деньги, чтобы участвовать в торговле луковицами, цены на которые всё время росли. Особенно — на редкие полосатые тюльпаны, которые называли брейкерами. Новый брейкер появлялся словно по воле божьей и менял жизнь людей. Белый цветок с божьей алой полосой перевернул нашу жизнь с ног на голову — мою и моей госпожи Софии.
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Maria[рассказчик]Вскоре после этого правительство вмешалось и запретило торговлю тюльпанами. Рынок рухнул за одну ночь. Тысячи оказались разорены. Всё это началось с любви к красоте, страсти к цветам, чья жизнь ещё короче нашей. Но пока цветы увяли, картины остались.
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Jan Van LoosЭто тот самый синий, что использовали итальянские мастера для одежды матери Иисуса. Знаешь, почему Деву Марию всегда одевали в синий?