[первые строки]

[рассказ]

До твоего рождения Амстердам был охвачен цветком — тюльпаном. Они приходили с далёкого Востока, были настолько редкими и красивыми, что люди теряли рассудок, желая их заполучить. Богатые и бедные тратили и брали в долг деньги, чтобы участвовать в торговле луковицами, цены на которые всё время росли. Особенно — на редкие полосатые тюльпаны, которые называли брейкерами. Новый брейкер появлялся словно по воле божьей и менял жизнь людей. Белый цветок с божьей алой полосой перевернул нашу жизнь с ног на голову — мою и моей госпожи Софии.