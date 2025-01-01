Fahim AhmadzaiЧеловеческое тело вырабатывает собственный героин. На самом деле, когда в гипоталамусе активируется инстинкт «бей или беги», твой организм выпускает эндорфины, дофамин и норадреналин. Это и есть героин, кокаин и амфетамин — всё сразу.
Kim BakerХорошо, отлично. Мы сейчас ведём афганскую версию этого разговора, а в Нью-Йорке уже пять минут назад бы перешли к делу?
Fahim AhmadzaiЕсть основания полагать, что человек может подсесть на такой кайф. Солдаты, спортсмены...
General HollanekЧёрт возьми, ты, должно быть, издеваешься. Ты только что выстрелил из «Джавелина»... по чёртовой машине. Это восемьдесят тысяч долларов военной техники. Кто-нибудь из вас, гении, может сказать мне рыночную стоимость пикапа Toyota 1989 года?
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Kim BakerЯ бы хотел, чтобы вы рассказали мне кое-что... неофициально, просто о ситуации с безопасностью здесь и о состоянии войны в целом.
General HollanekДа, могу. Эта война — как еб#ть гориллу: продолжаешь, пока она не скажет стоп.
Tanya VanderpoelДа? Я бы не стал просить, просто почему-то у VBC работает американский подрядчик, и, без обид, но у них все такие с бородками и «полнотелые-сильные».
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Kim BakerНет, ты плохой друг. Ты плохой друг. В Америке на этом дерьме мне бы книжку предложили! Так просто так нельзя, понял? Я уже несколько месяцев не выходила в эфир! Моя лучшая подруга чуть не умерла, а я ей завидую. И я просто... К чёрту всё это!
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Kim BakerЧто вдохновило вас изначально пойти в армию?
Lt. SternЯ большой фанат фильма «Хищник» с Арнольдом Шварценеггером. У нас одинаковый рост.
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Tall BrianБрайан Хупер. Высокий Брайан. Я твой стрелок.
Kim BakerТак, тут есть ещё какой-то Брайан, выше которого ты?
Kim BakerЛадно, Фахим, я знаю, что тебе нравятся твои женщины — красивые, загадочные, как эти сумки из ИКЕА, окей? Но мы писаем, доктор. Из наших вагин.
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Specialist Coughlin[о потере ног]Я пытался вернуться, но даже армия меня не взяла. Я же говорю — армия! Это просто больно.
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Fahim Ahmadzai[Цитата Руми]Я гнался за оленем — а за мной гнался вепрь. Я замышлял получить желаемое — и в итоге сел в тюрьму. Я копал ямы, чтобы поймать других — и сам в них падал. Мне стоит быть осторожнее с тем, чего хочу.
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Kim Baker[надевая бурку]Ах, какая красота. Даже не хочется голосовать. --------...
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Ali Massoud Sadiq[о характере Ким]Наденьте на неё тюрбан — получится очень симпатичный парень.