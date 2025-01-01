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Киноафиша Фильмы Репортерша Цитаты из фильма Репортерша

Цитаты из фильма Репортерша

Specialist Coughlin Ты принимаешь дерьмо и идёшь к чёрту вперёд.
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Kim Baker О чём мы вообще говорим, Фахим?
Fahim Ahmadzai Человеческое тело вырабатывает собственный героин. На самом деле, когда в гипоталамусе активируется инстинкт «бей или беги», твой организм выпускает эндорфины, дофамин и норадреналин. Это и есть героин, кокаин и амфетамин — всё сразу.
Kim Baker Хорошо, отлично. Мы сейчас ведём афганскую версию этого разговора, а в Нью-Йорке уже пять минут назад бы перешли к делу?
Fahim Ahmadzai Есть основания полагать, что человек может подсесть на такой кайф. Солдаты, спортсмены...
Kim Baker Военные корреспонденты. Поняла.
Fahim Ahmadzai У наркомана всегда возникает потребность в большей дозе. А потом люди ошибаются, люди страдают.
Kim Baker Понятно. Ты молодожён. Думаю, я могу выбить для них $125 в день.
Fahim Ahmadzai Давай теперь американскую версию этого разговора.
Kim Baker Ладно.
Fahim Ahmadzai Я больше не хочу с тобой работать.
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General Hollanek Чёрт возьми, ты, должно быть, издеваешься. Ты только что выстрелил из «Джавелина»... по чёртовой машине. Это восемьдесят тысяч долларов военной техники. Кто-нибудь из вас, гении, может сказать мне рыночную стоимость пикапа Toyota 1989 года?
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Kim Baker Я бы хотел, чтобы вы рассказали мне кое-что... неофициально, просто о ситуации с безопасностью здесь и о состоянии войны в целом.
General Hollanek Да, могу. Эта война — как еб#ть гориллу: продолжаешь, пока она не скажет стоп.
Kim Baker Думаю, я могу перефразировать.
General Hollanek Дерзай.
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Specialist Coughlin Контролировать можно лишь то, что в наших руках, будь то хорошее или плохое. Если ты не понял этого в Афганистане, значит, просто не слушал.
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Specialist Coughlin Надеюсь, вы всё это сняли, мадам, потому что вот это — наше дело. Сердца и умы: два лучших места, куда можно попасть.
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Kim Baker [Надевание синей бурки] Она такая красивая, что я даже не хочу голосовать.
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Tanya Vanderpoel В Афганистане ты — настоящая сексуальная штучка.
Kim Baker Спасибо. Ой, как приятно.
Tanya Vanderpoel Потому что ты, ну, в Нью-Йорке ты типа на шесть-семь. А здесь ты на девять. Почти на десять. Это называется «кабульская милашка».
Kim Baker Ты здесь как пятнадцать?
Tanya Vanderpoel Да.
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General Hollanek Пока ты находишься вне базы с моими людьми, ни в коем случае не отвлекай их. Понятно?
Kim Baker Вы хотите сказать, чтобы я не спала с вашими солдатами?
General Hollanek Нет, не с солдатами. С морпехами. Ты здесь не для того, чтобы спать с моими морпехами или выполнять какую-либо работу для них.
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Tanya Vanderpoel Можно мне поиметь твоих охранников?
Kim Baker Что?.. Конечно, без проблем.
Tanya Vanderpoel Да? Я бы не стал просить, просто почему-то у VBC работает американский подрядчик, и, без обид, но у них все такие с бородками и «полнотелые-сильные».
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Kim Baker Нет, ты плохой друг. Ты плохой друг. В Америке на этом дерьме мне бы книжку предложили! Так просто так нельзя, понял? Я уже несколько месяцев не выходила в эфир! Моя лучшая подруга чуть не умерла, а я ей завидую. И я просто... К чёрту всё это!
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Kim Baker Что вдохновило вас изначально пойти в армию?
Lt. Stern Я большой фанат фильма «Хищник» с Арнольдом Шварценеггером. У нас одинаковый рост.
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Tall Brian Брайан Хупер. Высокий Брайан. Я твой стрелок.
Kim Baker Так, тут есть ещё какой-то Брайан, выше которого ты?
Tall Brian Низкий Брайан. Работает на Рейтер.
Kim Baker Нельзя ли просто быть Брайаном?
Tall Brian Справедливо, я не подумал об этом. К тому же, Низкий Брайан мёртв.
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Kim Baker Наверное, где-то рядом свадьба. Здесь на свадьбах любят пальбу устраивать. Понимаешь, ты же из Флориды.
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Kim Baker Где Бен Ладен?
Iain MacKelpie Все думают, что он в Пакистане, да?
Kim Baker Да.
[берёт салфетку]
Kim Baker У тебя яйцо в бороде. Сейчас уберу.
Iain MacKelpie Спасибо.
Kim Baker Твоё национальное животное — единорог.
Iain MacKelpie Мне кажется, это романтично.
Kim Baker Это национальное животное королевства, которым я правил, когда мне было восемь.
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Kim Baker Сегодня первая в Кабуле женщина с официальной лицензией на вождение — Гульбахар Юсуфи — выходит на дорогу.
[Водитель сдаёт назад и задевает повозку. Мужчины кричат]
Kim Baker Отстой. Отстой для женщин.
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Kim Baker Я выпила слишком много воды, и мне нужно в туалет.
Fahim Ahmadzai Стоп. Стоп. Я помолвлен.
Kim Baker Ладно, Фахим, я знаю, что тебе нравятся твои женщины — красивые, загадочные, как эти сумки из ИКЕА, окей? Но мы писаем, доктор. Из наших вагин.
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Specialist Coughlin [о потере ног] Я пытался вернуться, но даже армия меня не взяла. Я же говорю — армия! Это просто больно.
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Fahim Ahmadzai [Цитата Руми] Я гнался за оленем — а за мной гнался вепрь. Я замышлял получить желаемое — и в итоге сел в тюрьму. Я копал ямы, чтобы поймать других — и сам в них падал. Мне стоит быть осторожнее с тем, чего хочу.
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Kim Baker [надевая бурку] Ах, какая красота. Даже не хочется голосовать. --------...
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Ali Massoud Sadiq [о характере Ким] Наденьте на неё тюрбан — получится очень симпатичный парень.
🧡
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Specialist Coughlin Просто смиряешься с хреновой ситуацией и идёшь
[запикано]
Specialist Coughlin вперёд.
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Fahim Ahmadzai Это больше не повторится, этого не случится...
Fahim Ahmadzai Я гнался за оленем, а в итоге за мной устроил погоню кабан.
Fahim Ahmadzai Я замышляю получить то, чего хочу.
Fahim Ahmadzai А в итоге оказываюсь в тюрьме.
Fahim Ahmadzai Я копаю ямы, чтобы поймать других.
Fahim Ahmadzai А сам в них проваливаюсь.
Fahim Ahmadzai Мне стоит настороженно относиться к тому, чего я хочу.
Kim Baker Я не понимаю, что это значит?
Fahim Ahmadzai Понимаешь.
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