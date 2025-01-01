Нет, ты плохой друг. Ты плохой друг. В Америке на этом дерьме мне бы книжку предложили! Так просто так нельзя, понял? Я уже несколько месяцев не выходила в эфир! Моя лучшая подруга чуть не умерла, а я ей завидую. И я просто... К чёрту всё это!