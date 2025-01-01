Josef GabcíkНет, нет. Устранить Гейдриха. «Убить» значит, что у него была жизнь, достойная того.
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Lenka FafkováМы боремся с оккупацией каждый по-своему
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Lenka FafkováМария всё ещё думает, что война — это романтика... но в ней нет ничего романтичного
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Title CardВ сентябре 1938 года в Мюнхене проходит конференция между Адольфом Гитлером и лидерами Франции, Италии и Великобритании. Гитлер угрожает войной, если соседняя страна Чехословакия не будет передана Германии.
Title CardОказавшись перед Германией без союзников, Чехословакия вынуждена распустить свои армии, и Германия оккупирует страну без единого выстрела. Спустя год Гитлер вторгается в Польшу, и мир вновь охватывает война.
Title CardЧехословацкие заводы считаются крайне важными для немецких военных усилий, но производство затрудняется из-за сопротивления немецкому правлению.
Title CardГитлер посылает своего третьего по командованию человека, чтобы подавить любое сопротивление нацистскому режиму. Его зовут Рейнхард Гейдрих. Его безжалостные методы принесли ему ещё одно прозвище — Мясник Праги.