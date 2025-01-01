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Киноафиша Фильмы Антропоид Цитаты из фильма Антропоид

Цитаты из фильма Антропоид

Josef Bublík «Трус умирает много раз прежде своей смерти, храбрый же пробует смерть лишь раз.» Это Шекспир.
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Ladislav Vanek Если убьёшь Гейдриха, Гитлер разнесёт Прагу в клочья
Ladislav Vanek Я не хочу, чтобы Прагу стерли с лица земли
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Палач Нам удалось спасти твою мать... и вот она
[показывает отрезанную голову]
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Jan Kubis Я должен верить, что есть выход из этого! Что нас ждет нормальная жизнь! Такая, как раньше!
Jan Kubis Мария дает мне надежду. Я люблю её. Я действительно люблю её
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Josef Gabcík [для Ленки и Марии] Вы привлечёте к себе внимание, а это приведёт к тому, что нас тоже заметят... а если нас всех заметят, нас всех убьют
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Jan Kubis [Останавливает Йозефа от мести за смерть Ленки] Ты собираешься расстрелять пару немцев? Ты хочешь, чтобы нас всех убили?
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Marie Kovárníková Убить Гейдриха?
Josef Gabcík Нет, нет. Устранить Гейдриха. «Убить» значит, что у него была жизнь, достойная того.
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Lenka Fafková Мы боремся с оккупацией каждый по-своему
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Lenka Fafková Мария всё ещё думает, что война — это романтика... но в ней нет ничего романтичного
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Title Card В сентябре 1938 года в Мюнхене проходит конференция между Адольфом Гитлером и лидерами Франции, Италии и Великобритании. Гитлер угрожает войной, если соседняя страна Чехословакия не будет передана Германии.
Title Card Оказавшись перед Германией без союзников, Чехословакия вынуждена распустить свои армии, и Германия оккупирует страну без единого выстрела. Спустя год Гитлер вторгается в Польшу, и мир вновь охватывает война.
Title Card Чехословацкие заводы считаются крайне важными для немецких военных усилий, но производство затрудняется из-за сопротивления немецкому правлению.
Title Card Гитлер посылает своего третьего по командованию человека, чтобы подавить любое сопротивление нацистскому режиму. Его зовут Рейнхард Гейдрих. Его безжалостные методы принесли ему ещё одно прозвище — Мясник Праги.
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Josef Bublík Мы – чехи. Мы никогда не сдадимся!
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Marie Kovárníková Немного помады заставляет некоторых женщин чувствовать себя нормально
Marie Kovárníková Уберёшь Гейдриха — на его место придут ещё трое таких же, это не остановит смерть
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