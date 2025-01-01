Title Card В сентябре 1938 года в Мюнхене проходит конференция между Адольфом Гитлером и лидерами Франции, Италии и Великобритании. Гитлер угрожает войной, если соседняя страна Чехословакия не будет передана Германии.

Title Card Оказавшись перед Германией без союзников, Чехословакия вынуждена распустить свои армии, и Германия оккупирует страну без единого выстрела. Спустя год Гитлер вторгается в Польшу, и мир вновь охватывает война.

Title Card Чехословацкие заводы считаются крайне важными для немецких военных усилий, но производство затрудняется из-за сопротивления немецкому правлению.