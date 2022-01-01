Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Убийство животных
Убийство животных, 2015: актеры и роли
Killing Animals
Убийство животных
2015 / США
4.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Убийство животных, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Хаво Боскес
Стивен Хаффакер
Steven Huffaker
Ширли Ким
В ролях
Луис Хантер
Louis Hunter
Джеймс Франко
James Franco
Захари Гордан
Zachary Gordan
Коди Кристиан
Cody Christian
Лили Никсей
Lily Nicksay
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Ток шоу себя не окупают: домработница Киркорова не стала молчать о заработках
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
«Он был бы в ужасе»: известная певица призвала наследников Градского покаяться
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»