Title Card По всей стране бесчисленное множество рабочих участвовали в подобных битвах в непрекращающейся борьбе за справедливое отношение. Только в 1934 году свыше 1,5 миллиона рабочих приняли участие в более чем 2000 забастовках. Большинство из них заканчивались поражением, многие бастующие были арестованы, ранены или даже убиты. Но именно из этих борьб возникли перемены.

Title Card В 1935 году Конгресс принял закон Вагнера, гарантирующий рабочим право объединяться в профсоюзы, вести коллективные переговоры и проводить забастовки. В 1938 году президент Рузвельт подписал Закон о честных трудовых стандартах, установивший федеральную минимальную заработную плату, оплату сверхурочных и сорокачасовую рабочую неделю.