Mac[закадровый голос]Люди думают, что хотят богатства или власти, но это не так. Люди просто хотят знать, что их жизнь имеет значение. Что важны именно они. Иметь хоть какой-то контроль над своей жизнью — вот за что стоит бороться, несмотря ни на что.
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Jim[за кадром] Мой отец всегда говорил: следи за весами. Говорил, что мир всегда найдёт способ обмануть работягу. Я встретил Мака МакЛоуда в 1933 году и своими глазами увидел цену настоящих перемен.
Title CardВ разгар Великой депрессии почти четверть американцев оставалась без работы.
Bolton[стоящий на кузове своего грузовика] Господа, дамы, заходите, заходите. Послушайте меня, ладно? Это снижение цен даётся мне с такой же болью, как и вам. При такой нестабильности рынка, парень должен считать себя удачливым, если получает достойную зарплату, которую я вам предлагаю. Правильно?
London[из толпы] Да, достойную, как чёрт! Что? Да! На доллар в день не проживёшь!
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Title CardПо всей стране бесчисленное множество рабочих участвовали в подобных битвах в непрекращающейся борьбе за справедливое отношение. Только в 1934 году свыше 1,5 миллиона рабочих приняли участие в более чем 2000 забастовках. Большинство из них заканчивались поражением, многие бастующие были арестованы, ранены или даже убиты. Но именно из этих борьб возникли перемены.
Title CardВ 1935 году Конгресс принял закон Вагнера, гарантирующий рабочим право объединяться в профсоюзы, вести коллективные переговоры и проводить забастовки. В 1938 году президент Рузвельт подписал Закон о честных трудовых стандартах, установивший федеральную минимальную заработную плату, оплату сверхурочных и сорокачасовую рабочую неделю.
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Mr. AndersonЗнаешь, в чём твоя проблема? Ты никогда ничем не владел. Ты никогда не сажал деревья, не видел, как они растут, не трогал их своими руками. Вы, убл###ы, никогда ничем не владели. Вы никогда не копали в своей земле.
MacС вашего позволения, у нас никогда не было шанса чем-то владеть.
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MacНам надо помнить, что на кону. Мы пытаемся изменить всё для миллионов людей. Для тех, кто терпит дерьмо, потому что начальник так сказал. Для тех, кого используют, потому что у них ничего нет. Вот за кого мы боремся. Это не про Лизу, не про тебя и меня. Если уж на то пошло, это про ребёнка Лизы и в каком мире он вырастет. А если мы думаем только о себе или гоняемся за славой, значит, мы делаем всё неправильно.
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MacТакие ребята... Они думают, что хотят богатства, власти или безопасности. На самом деле это не важно. Им просто нужно чувствовать, что их жизнь имеет значение. Что *они* важны. Они хотят думать, что контролируют свою судьбу. Вот и всё.
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Jim[группе про Мака]Он был одним из вас. Он сражался, и сражался за вас. И никогда не хотел ничего взамен. Он отдал свою жизнь за вас. И он отдал свою жизнь за дело большее, чем вы. За идею. Идею... Что такие парни, как вы, и такие парни, как я... Заслуживают достоинства, заслуживают уважения и заслуживают справедливую долю того, что мы создаём своими голыми руками. А эти убл#дки... Они его пристрелили. Они пристрелили его за то, что он верил в нечто большее, чем он сам. И они пристрелили его, потому что теперь думают, что мы все сдуемся и разойдёмся по домам, как кучка тихонек. Но мы так не сделаем.