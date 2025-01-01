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Цитаты из фильма Аддеролловые дневники

[последние слова]
Stephen Elliott Помнишь, как ты учил меня водить? Мне было 14. Ты разрешил мне кататься по парку Уоррен на Мустанге 69-го года. Я обожал ту машину. Ты всегда брал меня с собой, давал за руль. Я помню, как тогда чувствовал себя счастливым и свободным, полным надежд и возможностей.
Neil Elliott Не понимаю, почему ты всем говоришь, что я учил тебя водить Мустанг. Это был красный кабриолет Oldsmobile Delmont 68-го года, на парковке в парке Уоррен. Ты был упрямым и ужасным водителем. Поэтому мы сделали это только один раз.
Stephen Elliott Хочешь прокатиться? Не хочу тебя видеть час.
Neil Elliott Нет, только поссоримся.
Stephen Elliott Ладно. Тогда поехали. Договоримся не разговаривать. Это не важно. Ничего не важно.
Neil Elliott Хорошо. Помоги мне встать. Помоги своему старому отцу встать...
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