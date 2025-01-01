Stephen ElliottПомнишь, как ты учил меня водить? Мне было 14. Ты разрешил мне кататься по парку Уоррен на Мустанге 69-го года. Я обожал ту машину. Ты всегда брал меня с собой, давал за руль. Я помню, как тогда чувствовал себя счастливым и свободным, полным надежд и возможностей.
Neil ElliottНе понимаю, почему ты всем говоришь, что я учил тебя водить Мустанг. Это был красный кабриолет Oldsmobile Delmont 68-го года, на парковке в парке Уоррен. Ты был упрямым и ужасным водителем. Поэтому мы сделали это только один раз.