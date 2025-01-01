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Киноафиша Фильмы Я видел свет Цитаты из фильма Я видел свет

Цитаты из фильма Я видел свет

Hank Williams В каждом есть немного тьмы. Им это может не нравиться. Они не знают об этом, но она есть. Я говорю о таких вещах, как гнев, страдание, печаль, стыд. И они это слышат. Я показываю им это. И им не обязательно уносить это с собой.
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Hank Williams В чём дело со мной? Каждая женщина в моей жизни уже с детьми. Каждая. Ещё до того, как я до них доберусь.
Bobbie Jett Видимо, ты очень привлекателен для мамочек, Хэнк.
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Fred Rose Женщины могут быть мстительными, если они не на твоей стороне
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Hank Williams Прости, дорогая.
Bobbie Jett За что прости?
Hank Williams За всё.
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Fred Rose Не волнуйся, они могут убить тебя, но съесть не смогут.
Hank Williams Странно успокаивает.
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Hank Williams Человек поёт грустную песню, он знает грусть.
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Hank Williams Знаешь, иногда мне хочется вернуться в WSFA, где я зарабатывал 12 баксов в неделю и знал, кто мои друзья.
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Hank Williams Знаешь, что меня бесит? Когда люди делают вид, что думают об одном, а на самом деле у них на уме совсем другое. Если ты будешь делать то, что делаю я, доберёшься до моего уровня, повидишь такое сполна. Люди думают, что смогут испечь вкусный пирог, взяв мой кусок.
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Hank Williams [после того, как на него набросился пьяный] Вам нужно себя контролировать, сэр!
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Audrey Williams Садись, ты, конский зад!
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Audrey Williams Он сегодня пьёт как сапожник.
Lillie Williams Да ну, правда?
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Fred Rose Гордость — одна из самых разрушительных лжи на свете
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Audrey Williams Не волнуйся, Лилли, он отдаст это мне ещё до того, как мы домой доберёмся.
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