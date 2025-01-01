Hank WilliamsВ каждом есть немного тьмы. Им это может не нравиться. Они не знают об этом, но она есть. Я говорю о таких вещах, как гнев, страдание, печаль, стыд. И они это слышат. Я показываю им это. И им не обязательно уносить это с собой.
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Hank WilliamsВ чём дело со мной? Каждая женщина в моей жизни уже с детьми. Каждая. Ещё до того, как я до них доберусь.
Bobbie JettВидимо, ты очень привлекателен для мамочек, Хэнк.
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Fred RoseЖенщины могут быть мстительными, если они не на твоей стороне
Hank WilliamsЗнаешь, иногда мне хочется вернуться в WSFA, где я зарабатывал 12 баксов в неделю и знал, кто мои друзья.
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Hank WilliamsЗнаешь, что меня бесит? Когда люди делают вид, что думают об одном, а на самом деле у них на уме совсем другое. Если ты будешь делать то, что делаю я, доберёшься до моего уровня, повидишь такое сполна. Люди думают, что смогут испечь вкусный пирог, взяв мой кусок.
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Hank Williams[после того, как на него набросился пьяный]Вам нужно себя контролировать, сэр!