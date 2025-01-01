Брэндон Бартл[рассказчик]Война пыталась нас убить весной. И летом. Она пыталась убить нас каждый день. Она не объясняла себя. Не говорила, зачем нас сюда привела и чего хочет. Она просто брала. Убивала некоторых из нас, прежде чем мы поняли, что мертвы. Вскоре было трудно понять, кто живой, а кто просто призрак.
Брэндон БартлМы потеряли Мерфа где-то там, не совсем помню когда. Даже до того, как мы потеряли его, он уже был не с нами. Хотелось бы, чтобы правда была другой, не такой, какой я её помню. Хотелось бы найти порядок, который имел бы смысл.