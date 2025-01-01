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Киноафиша Фильмы Волшебство

Волшебство

Magik 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Льюис Кларк — блестящий автор, который натыкается на мир магии после исчезновения его двоих маленьких детей. Он начинает поиски, чтобы попытаться остановить коварное зло, которое угрожает уничтожить как его новый мир, так и его прежний.
Страна Канада
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2016
Бюджет $40 000 000
Другие названия
Magik, Büyücü, Волшебство
В ролях
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Мэттью Гуд
Мэттью Гуд
Доминик Суэйн
Доминик Суэйн
Том Райли
Том Райли
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