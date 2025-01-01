NarratorДа, жители Ктограда очень любили Рождество, а Гринч — в своей пещере к северу от Ктограда — совсем нет!
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NarratorС края своей скалы, высоко в небе, Гринч чувствовал себя расстроенным. Но он не понимал, почему. Может, из-за Рождества — всей этой радости и всего такого. Или из-за чего-то из прошлого, что он никак не мог понять. Но что бы это ни было, оно заставляло его сердце стонать. Хотя он уже привык к этому — быть одному. А теперь, в своей пещере, вдалеке от всего шума, он напоминал себе...
NarratorВся эта роскошь и чепуха. Всё это было про жадность. Про бессмысленные вещи, которые им даже не нужны были. Гринч принялся за работу. Он собрал все игрушки. Он гнался со временем. Он гнался за радостью.
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[первые строки]
NarratorОттуда, откуда ты пришёл, и дальше, чем глаз видит, есть городок, похожий на твой, если бы твой город был сном. Но это не сон, не обман и не уловка. Это Рождество в Ктограде, дом Ктов.
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Гринч[Бриклбауму]Извини, не слышу тебя. Я на «Нелепом» не говорю.
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GrinchНу и что такого есть у Санты, чего нет у меня?