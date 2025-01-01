Гринч [Фреду и Максу, показывая им завернутый подарок] Подарок! ЭТО — наш враг! Ты ОБЯЗАТЕЛЬНО захочешь его развязать.

[завороженно]

Гринч И... поиграть с ним.

[Фред и Макс обмениваются озадаченными взглядами. Гринч начинает медленно тянуть ленточку подарка, но приходит в себя и отбрасывает подарок в сторону]

Гринч Но НЕЛЬЗЯ! Если ты сможешь пройти мимо подарка, то единственное препятствие — это...

[держит пряник в форме Санты]

Гринч ПРЯНИК. Полюбуйся на него во всем его красном, сахарном великолепии.

[Фред пытается схватить пряник ртом, но Гринч забирает его]

Гринч Нет, нет, нет! Посмотрите на себя! Дисциплина! Мы должны...