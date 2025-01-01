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Киноафиша Фильмы Гринч Цитаты из мультфильма Гринч

Цитаты из мультфильма Гринч

Grinch Я специально закупился едой, чтобы хватило до января. Сколько же я уже эмоционально ем?
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Grinch [пытается прокрасться в Ктовиль; напряжённым шёпотом] Это самый громкий снег, что я когда-либо слышал в жизни!
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Гринч [смотрит на Фреда] Ну, у Санты было восемь оленей, а он выглядит так, будто съел остальных семерых.
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🥱
Mr. Bricklebaum Не знаю, что в этом торте, но, кажется, я только что увидел Санту-Клауса. Пойду возьму себе ещё кусочек!
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🥱
[последние реплики]
Narrator И Гринч поднял свой бокал и повёл Ктулехов за тостом.
Grinch За доброту и любовь — то, что нам нужно больше всего!
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🥱
Гринч Доброта твоей дочери изменила мою жизнь.
Донна Ву Это моя малышка.
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Grinch Макс, я повышаю тебя в должности. ТЫ сегодня будешь вести мои сани!
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Grinch Это был я. Я украл у вас Рождество. Я украл его, потому что думал, что так исправлю что-то из прошлого. Но ничего не исправил.
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🥱
Donna Who Эм, что ты делаешь с моим шаром для боулинга?
Cindy-Lou Who Гонюсь за ним.
Donna Who Понятно, а куда ты его несёшь?
Cindy-Lou Who Это секрет.
🧡
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🥱
Donna Who Откуда у меня такая замечательная дочь, как ты?
Cindy-Lou Who Не знаю. Иногда просто везёт.
Donna Who Если так, то мне действительно повезло.
Cindy-Lou Who Мне тоже. Я тебя люблю, мамочка.
Donna Who Я тоже тебя люблю, дорогая.
🧡
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🥱
Гринч [Макс смотрит на него с умоляющим видом, надеясь вызвать сочувствие] Макс, ты знаешь правила. Ты спишь в своей кровати, а я сплю в—
[замечает, что Фред тоже смотрит на него с умоляющим видом]
Гринч О, нет, нет! Только не ты тоже! Не верю своим глазам. Макс, ты научил его этому взгляду?
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Grinch Сегодня был — грр-отличный день! Мы вытворяли гадости, И делали это с шиком.
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Grinch Если я собираюсь стать Санта-Клаусом, мне нужно войти в роль.
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Donna Who Бастер, мы уже говорили об этом, голова твоего брата — это не завтрак.
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Mr. Bricklebaum Эй, кто научил Мейбл пользоваться дверным звонком? Круто!
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[повторяющаяся реплика]
Гринч МАКС!
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Donna Who [пытается прочистить кухонную раковину] Что ты тут засунула, роликовую коньку?
Cindy-Lou Who Нет, просто тесто. Мы с миссис Уилбур пекли печенье.
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Grinch Уже Рождество? Фу!
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Гринч Посмотрите на этих жадных маленьких монстриков с подарками.
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Donna Who [по телефону] Нет, не могу, у меня сегодня целая гора дел, а няня ещё раковину забила! Нет, я не жалуюсь, я просто выговариваюсь, это разные вещи.
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Narrator Когда он смотрел на девочку, ему казалось, что он растает. Если бы он сделал то же, что и она, почувствовал бы он то же, что и она?
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Гринч Что это?
Леди Кто Извините! Вы это берёте? Мне это нужно для моей рождественской начинки.
Гринч Ммм, нет.
Леди Кто Ну, это не очень-то приятно.
[Гринч роняет это на пол, и оно разбивается, она топает ногой]
Леди Кто Ой, черт возьми.
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🥱
Donna Who Не делай ничего такого, чего бы я не сделал!
Cindy-Lou Who Поняла, мам!
[берёт камеру и скатывается вниз по склону]
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Гринч Красиво, правда, Макс? Это, мой маленький друг, Рождественский рожок. Он точно воспроизводит зов северного оленя для спаривания. Смотри.
[дует в рожок, но вместо этого привлекает козла]
Гринч О, привет. Прости, маленький козлик. Я звал северн-
[козёл внезапно кричит на него и Макса]
Гринч Что это было? Вали вон! Проваливай! Странный козёл.
[он и Макс убегают]
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🥱
Narrator А потом у него появилась идея. Ужасная идея. У Гринча появилась чудесная, ужасная идея.
Grinch [злобно улыбается] Я знаю, что сделать. Я украду у них Рождество!
🧡
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🥱
Grinch Пора действовать!
🧡
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Narrator Да, жители Ктограда очень любили Рождество, а Гринч — в своей пещере к северу от Ктограда — совсем нет!
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🥱
Narrator С края своей скалы, высоко в небе, Гринч чувствовал себя расстроенным. Но он не понимал, почему. Может, из-за Рождества — всей этой радости и всего такого. Или из-за чего-то из прошлого, что он никак не мог понять. Но что бы это ни было, оно заставляло его сердце стонать. Хотя он уже привык к этому — быть одному. А теперь, в своей пещере, вдалеке от всего шума, он напоминал себе...
Grinch Так будет лучше.
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🥱
[Синди-Лу Кто Лу и её группа проходят через Ледяной Лабиринт]
Синди-Лу Кто [к своей группе] Внимание, все! Через ровно 48 часов мы сделаем то, чего раньше никто не делал.
Синди-Лу Кто Мы собираемся...
Синди-Лу Кто [показывает огромную подсвеченную статую Санта-Клауса] ...поймать Санту-Клауса!
🧡
👏
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🥱
Гринч [Фреду и Максу, показывая им завернутый подарок] Подарок! ЭТО — наш враг! Ты ОБЯЗАТЕЛЬНО захочешь его развязать.
[завороженно]
Гринч И... поиграть с ним.
[Фред и Макс обмениваются озадаченными взглядами. Гринч начинает медленно тянуть ленточку подарка, но приходит в себя и отбрасывает подарок в сторону]
Гринч Но НЕЛЬЗЯ! Если ты сможешь пройти мимо подарка, то единственное препятствие — это...
[держит пряник в форме Санты]
Гринч ПРЯНИК. Полюбуйся на него во всем его красном, сахарном великолепии.
[Фред пытается схватить пряник ртом, но Гринч забирает его]
Гринч Нет, нет, нет! Посмотрите на себя! Дисциплина! Мы должны...
[Фред вырывает пряник из руки Гринча и съедает его. Гринч возмущённо вздыхает]
Гринч Устоять.
🧡
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🥱
Narrator Вся эта роскошь и чепуха. Всё это было про жадность. Про бессмысленные вещи, которые им даже не нужны были. Гринч принялся за работу. Он собрал все игрушки. Он гнался со временем. Он гнался за радостью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
Narrator Оттуда, откуда ты пришёл, и дальше, чем глаз видит, есть городок, похожий на твой, если бы твой город был сном. Но это не сон, не обман и не уловка. Это Рождество в Ктограде, дом Ктов.
🧡
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🥺
🤔
🥱
Гринч [Бриклбауму] Извини, не слышу тебя. Я на «Нелепом» не говорю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grinch Ну и что такого есть у Санты, чего нет у меня?
[Макс лает]
Grinch [хмурится] Обидно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Axl [Синди Лу позвала друзей] Ладно, давайте уже начнём.
Ozzy Да, у меня мало времени, мама поставила таймер.
Axl Чувак!
Ozzy Не спрашивай. Это новенькое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Синди-Лу Кто [Гринчу, после того как она случайно наехала на него на надувном круге] Прости, что наткнулась на тебя, но это очень важно. Ты не видел моего письма?
Гринч [рычит от раздражения] И вот, Макс, в этом вся суть ребёнка из Ктоград. Только и думает: «Я, я, я. Моё письмо. Я, я, я.»
Синди-Лу Кто Нет! Ты не понимаешь. Это не просто письмо. Это ТО письмо.
Гринч [поворачивается к ней] О, правда? Позволь догадаться. Маленький ребёнок, 20 декабря, в панике ищет «очень важное» письмо. Не списочек ли это с требованиями к Санте?
Синди-Лу Кто Это не требования! Скорее пожелания. И то, чего я хочу — действительно очень важно.
Гринч Тогда зачем письмо? Если это так важно, просто попроси его лично.
[насмешливо]
Гринч Ах да, точно! Никто его никогда не видел! Моя ошибка.
[поворачивается, чтобы уйти; холодно]
Гринч Пошли, Макс. Уходим отсюда.
Синди-Лу Кто [машет Максу] Пока, пёсик.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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