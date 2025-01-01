[первые реплики]

Мы создали ваш город как эксперимент. И верим, что это единственный способ вернуть утраченное человечество. Мы создали фракции, чтобы сохранить мир. Но среди вас найдутся те, кто превзойдёт эти фракции. Это — дивергенты. Они — истинная цель эксперимента, они жизненно важны для выживания человечества.

Если вы смотрите это сейчас, значит хотя бы один из вас — доказательство успеха нашего эксперимента. Пришло время выйти из изоляции и присоединиться к нам. По приказу Эвелин: Ворота закрыты! Мы дали вам поверить, что вы — последние из нас, но это не так. Человечество ждёт вас с надеждой за стеной.