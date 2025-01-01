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Киноафиша Фильмы Дивергент, глава 3: За стеной Цитаты из фильма Дивергент, глава 3: За стеной

Цитаты из фильма Дивергент, глава 3: За стеной

Tris Каждого стоит спасти.
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Christina [Когда Кристина садится к Кейлебу на колени в дирижабле Дэвида] Руки при себе, а то выкину.
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David Ты хочешь перемен без жертв. Ты хочешь мира без борьбы. Мир так не работает.
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Фоуд [к Трис] Нам нужно уходить, ПРЯМО СЕЙЧАС!
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[последние слова]
Tris Тем, кто за стеной, слушайте меня внимательно, я знаю, вы меня слышите. Чикаго — это не ваш эксперимент. Это наш дом. И таким он всегда останется.
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Johanna Великие лидеры не ищут власть. Их призывает необходимость. Людям нужна ты.
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David [сказано Трис] Помоги мне. Ты спасла город. Помоги мне спасти мир.
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David Если бы у тебя хватило сил спасти одного человека, и выбор стоял между здоровым ребенком и больным стариком, кого бы ты выбрал?
Four Я бы не стал выбирать.
David Отлично! Теперь оба мертвы.
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[первые реплики]
Tris [закадровый голос] Здравствуйте. Я пришла с той стороны стены, где мы почти полностью уничтожили друг друга.
Tris Мы создали ваш город как эксперимент. И верим, что это единственный способ вернуть утраченное человечество. Мы создали фракции, чтобы сохранить мир. Но среди вас найдутся те, кто превзойдёт эти фракции. Это — дивергенты. Они — истинная цель эксперимента, они жизненно важны для выживания человечества.
Tris Если вы смотрите это сейчас, значит хотя бы один из вас — доказательство успеха нашего эксперимента. Пришло время выйти из изоляции и присоединиться к нам. По приказу Эвелин: Ворота закрыты! Мы дали вам поверить, что вы — последние из нас, но это не так. Человечество ждёт вас с надеждой за стеной.
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