[Барри сидит с наручниками на скамейке в комнате, полной агентов DEA]

Знали ли вы, что у Кэдди больше багажник, чем у любого другого автомобиля? Я каждому из вас подарю по Кэдди за все ваши хлопоты, потому что я выйду отсюда, и ни один из вас ничего с этим сделать не сможет.