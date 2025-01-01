Barry SealЯ — гринго, который всегда выполняет обещания.
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Barry Seal[Барри записывает свое последнее признание на видеокамеру перед убийством]Знаешь, можно сказать, что я помог создать армию, защитить страну и построить самый большой наркокартель, который когда-либо видел этот мир. АНБ, ЦРУ, Белый дом. Это было чертовски захватывающее приключение. Да, иногда даже чересчур. Но, черт возьми, попробуй скажи мне, что это не лучшая страна на свете?
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Barry SealРебята. Дело не в объёме, понял? Речь о весе.
Lucy Seal[Джей Би приходит с подростком]Что за хрень? Этой девчонке всего 15.
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[Барри сидит с наручниками на скамейке в комнате, полной агентов DEA]
Barry SealЗнали ли вы, что у Кэдди больше багажник, чем у любого другого автомобиля? Я каждому из вас подарю по Кэдди за все ваши хлопоты, потому что я выйду отсюда, и ни один из вас ничего с этим сделать не сможет.