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Цитаты из фильма Сделано в Америке

Barry Seal Я — гринго, который всегда выполняет обещания.
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Barry Seal [Барри записывает свое последнее признание на видеокамеру перед убийством] Знаешь, можно сказать, что я помог создать армию, защитить страну и построить самый большой наркокартель, который когда-либо видел этот мир. АНБ, ЦРУ, Белый дом. Это было чертовски захватывающее приключение. Да, иногда даже чересчур. Но, черт возьми, попробуй скажи мне, что это не лучшая страна на свете?
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Barry Seal Ребята. Дело не в объёме, понял? Речь о весе.
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Barry Seal Шафер?
Monty 'Schafer' Кто такой "Шафер"?
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Barry Seal Либо я пилотирую этого большого парня, либо я пилотирую ваш продукт.
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Barry Seal Я больше не работаю на TWA.
Lucy Seal Да ну нафиг, Бэрри! Ты в тюрьму собрался?
Barry Seal Нет, ма.
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Dana Sibota Ну вот ты и в яблочко попал, а? Оружие, наркотики, отмывание денег. И штат Арканзас тебя по полной от***ет, парень. Мы посадим тебя в четыре на шесть на всю оставшуюся жизнь.
Barry Seal Мэм, это очень долго
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Lucy Seal [Джей Би приходит с подростком] Что за хрень? Этой девчонке всего 15.
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[Барри сидит с наручниками на скамейке в комнате, полной агентов DEA]
Barry Seal Знали ли вы, что у Кэдди больше багажник, чем у любого другого автомобиля? Я каждому из вас подарю по Кэдди за все ваши хлопоты, потому что я выйду отсюда, и ни один из вас ничего с этим сделать не сможет.
[в этот момент входит Дана Сибота]
Dana Sibota Он свободен.
DEA Agent Winter Эй, эй. Постойте минутку.
[наручники с Барри сняты]
Barry Seal Вам, парни, стоило брать Кэдди.
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[держит спортивную сумку]
Люси Сил Роско выкопал это в саду. Куча денег разлетелась повсюду.
Барри Сил Уберу их завтра утром.
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