Вот уже более 10 лет Петербургская студия «Мельница» радует нас мультфильмами о богатырях. Показывая нам сначала сольники каждого из них, затем совместные приключения аки «Мстители». И всё это было подано очень интересно, учитывая особенности российской аудитории. Не было ни намека на плагиат зарубежных мультфильмов, ни вопросов к графике. Но, как это часто бывает, студия не смогла вовремя остановиться и продолжала зарабатывать на успешных персонажах в ущерб их…
Только под вашу ответственность. Там юмор немного для взрослых )
С наступившими вас Новогодними праздниками!
Желаем крепкого здоровья и успехов!
Цены на билеты зависят от многих факторов, например, от времени начала сеанса!
От души смеялись на смешных моментах!
Ходила с ребёнком 10 лет, она в восторге :))
😐 😐 😐 😐
Какой кинотеатр вас интересует?
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