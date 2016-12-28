Наша рецензия

Вот уже более 10 лет Петербургская студия «Мельница» радует нас мультфильмами о богатырях. Показывая нам сначала сольники каждого из них, затем совместные приключения аки «Мстители». И всё это было подано очень интересно, учитывая особенности российской аудитории. Не было ни намека на плагиат зарубежных мультфильмов, ни вопросов к графике. Но, как это часто бывает, студия не смогла вовремя остановиться и продолжала зарабатывать на успешных персонажах в ущерб их…