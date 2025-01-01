Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Спектральный анализ Цитаты из фильма Спектральный анализ

Цитаты из фильма Спектральный анализ

Clyne Мне кажется, вы надумываете.
Fran Madison Наша работа требует строить предположения.
Clyne Моя работа — доказать их. Твой техник ищет сбои, значит, он видит сбои. Твоя задача — найти врага, значит, ты видишь врага. Местные верят в духов, значит, они видят духов. Все так или иначе предвзяты. Так что сейчас я скажу — у нас нет данных, чтобы подтвердить какую-либо теорию.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Clyne Значит, может быть, есть вещи, на которые наука не может ответить.
[выключение питания]
Fran Madison Нет. Подожди, нет. Именно поэтому мы сюда и пришли. Это доказательства. Именно поэтому ты пришла, помнишь? Помнишь? Столько людей погибло. Ты сама сказала. Ты сказала: «Я хочу знать почему».
Clyne Я знаю достаточно.
Fran Madison Нужно смотреть шире.
Clyne Я так и делаю.
[выключает переключатель]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fran Madison Это сделано из настоящих трупов.
Clyne Каждый из них создан из реального человека. Они живы? Нет, не живы. И не мертвы. Они просто застряли где-то посередине.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[примерно на 6:30, группа сотрудников Агентства передовых оборонных исследовательских проектов наблюдает за лабораторным тестом потенциального оружия для использования на поле боя]
Представитель Минобороны Можно попробовать это на живых существах?
Доктор Миндала Сначала мы не планировали этого...
Представитель Минобороны Мы хотели бы, чтобы вы провели испытания.
Клайн Есть добровольцы?
[несколько человек в лаборатории тихо посмеиваются]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sgt. Comstock О, ты этого не видел. А я видел.
Capt. Sessions Ты знаешь, я верю в Бога, Джон.
Sgt. Comstock Это — полная противоположность Богу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Clyne [про то, что люди Сешнса снова готовятся] Они не останавливаются, да?
Fran Madison Не думаю, что они умеют.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Клайн Я знаю, что это! Мы думаем, что нам мерещится. Думаем, что это не может быть настоящим, но оно убивает. Значит, оно реально. Это что-то. Это не свет, не тень и не игра разума. Проходит сквозь стены — есть. Вне видимого спектра — есть. Убивает при прикосновении — есть. Компсток. Он был под керамической ванной, верно? Танковая броня. Оно не могло пройти сквозь танковую броню. Броня танка M1 Abrams — везде керамическое покрытие. Оно не проходит через керамику. Знаешь, что это значит? Это значит, что это не естественно. Кто-то сделал это. Это рукотворное.
Фрэн Мэдисон Рукотворное как?
Клайн Хорошо. Есть твёрдое, жидкое, газообразное. Лава может превратиться в камень. Лёд — в воду. Металлы могут расплавиться. Это естественные состояния. Но есть и неестественные. Искусственные, рукотворные состояния. Конденсат. Конденсат Бозе — Эйнштейна. Состояние вещества, предсказанное Натхом Бозе и Альбертом Эйнштейном. У него есть очень необычные свойства. Его можно замедлить железной стружкой. Оно не проходит через керамику, но может проходить сквозь стены. Оно настолько холодное, что убьёт тебя мгновенно при контакте. Оно может всё, что мы видели здесь. Чтобы создать конденсат Бозе — Эйнштейна, нужна энергия. И много её.
Фрэн Мэдисон Масаров. Электростанция.
Клайн Да, Масаров. Там их и сделали. Ты говорил, что страна вкладывает миллиарды в оружейные исследования. Это оружие. И оно вырвалось на свободу или сбежало.
Сержант Толл Ладно, но эти штуки, Клайн. Они похожи на людей. Выглядят как человек.
Клайн Так же, как мрамор и глина в нужных руках. И я хочу знать почему. Почему они выглядят как люди. Я не могу сказать, как они это сделали. Но могу сказать... что кто-то их создал. Если кто-то их создал, они не уходят от законов этого мира. Ничто не уходит. Это проливает свет на новые законы, и это нам нужно понять. У них есть порядок и структура.
Фрэн Мэдисон Их можно разрушить.
Клайн Всё можно разрушить, это просто энергия. Потому что я знаю, что это, знаю свойства, могу создать правильное оружие.
Генерал Орланд Какое оружие, Клайн?
Клайн Оружие с плазменным разрядом. Оно способно разорвать конденсат.
Алессио И где ты хочешь, чтобы мы нашли такое оружие?
Клайн О, мы не найдём его, мы его построим.
Сержант Толл Построим из чего?
Клайн Из всего, что сможем найти в этом бункере. Всё, что с электроникой. Оптика, баллистические гильзы. Всё оборудование, что вы привезли с базы. Мы можем разобрать это, и я соберу арсенал. А потом пойдем в Масаров и остановим это, пока не стало хуже. Потому что если не остановим, конденсат будет пожирать всю энергию на своём пути. Будет расти экспоненциально. Нет предела, как далеко он может распространиться. Если мы не остановим его.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
General Orland Внимание! Вы используете непроверенное оружие... против врага, который до этого момента был неуязвим. Сейчас вы идёте в неизвестность. И запомните — вы увидите то, чего не сможете понять. Наш враг распространился по городу за считанные дни. Никто не знает, насколько далеко они пойдут... если мы не дадим отпор. Большинство людей даже близко не подходят к тому, чтобы изменить будущее. Это то самое место. И время пришло. Без ошибок — вы наша последняя линия обороны. Пошли делать то, зачем пришли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Зачем было мучить Фродо и Сэма? Нейросеть придумала 5 гениальных мест, где спрятать Кольцо — Саурон не нашел бы даже с GPS
Где снимали «Трудных подростков»: школа реальная, но таких персонажей там бы держать не стали
Уверены, что знаете «Пятый элемент» наизусть? Вот 7 деталей, которые пропустили даже фанаты: тайный знак из «Леона» и настоящий язык богов
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше