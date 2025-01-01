Клайн Я знаю, что это! Мы думаем, что нам мерещится. Думаем, что это не может быть настоящим, но оно убивает. Значит, оно реально. Это что-то. Это не свет, не тень и не игра разума. Проходит сквозь стены — есть. Вне видимого спектра — есть. Убивает при прикосновении — есть. Компсток. Он был под керамической ванной, верно? Танковая броня. Оно не могло пройти сквозь танковую броню. Броня танка M1 Abrams — везде керамическое покрытие. Оно не проходит через керамику. Знаешь, что это значит? Это значит, что это не естественно. Кто-то сделал это. Это рукотворное.

Фрэн Мэдисон Рукотворное как?

Клайн Хорошо. Есть твёрдое, жидкое, газообразное. Лава может превратиться в камень. Лёд — в воду. Металлы могут расплавиться. Это естественные состояния. Но есть и неестественные. Искусственные, рукотворные состояния. Конденсат. Конденсат Бозе — Эйнштейна. Состояние вещества, предсказанное Натхом Бозе и Альбертом Эйнштейном. У него есть очень необычные свойства. Его можно замедлить железной стружкой. Оно не проходит через керамику, но может проходить сквозь стены. Оно настолько холодное, что убьёт тебя мгновенно при контакте. Оно может всё, что мы видели здесь. Чтобы создать конденсат Бозе — Эйнштейна, нужна энергия. И много её.

Клайн Да, Масаров. Там их и сделали. Ты говорил, что страна вкладывает миллиарды в оружейные исследования. Это оружие. И оно вырвалось на свободу или сбежало.

Сержант Толл Ладно, но эти штуки, Клайн. Они похожи на людей. Выглядят как человек.

Клайн Так же, как мрамор и глина в нужных руках. И я хочу знать почему. Почему они выглядят как люди. Я не могу сказать, как они это сделали. Но могу сказать... что кто-то их создал. Если кто-то их создал, они не уходят от законов этого мира. Ничто не уходит. Это проливает свет на новые законы, и это нам нужно понять. У них есть порядок и структура.

Фрэн Мэдисон Их можно разрушить.

Клайн Всё можно разрушить, это просто энергия. Потому что я знаю, что это, знаю свойства, могу создать правильное оружие.

Генерал Орланд Какое оружие, Клайн?

Клайн Оружие с плазменным разрядом. Оно способно разорвать конденсат.

Алессио И где ты хочешь, чтобы мы нашли такое оружие?

Клайн О, мы не найдём его, мы его построим.

Сержант Толл Построим из чего?