ClyneМоя работа — доказать их. Твой техник ищет сбои, значит, он видит сбои. Твоя задача — найти врага, значит, ты видишь врага. Местные верят в духов, значит, они видят духов. Все так или иначе предвзяты. Так что сейчас я скажу — у нас нет данных, чтобы подтвердить какую-либо теорию.
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ClyneЗначит, может быть, есть вещи, на которые наука не может ответить.
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Fran MadisonНет. Подожди, нет. Именно поэтому мы сюда и пришли. Это доказательства. Именно поэтому ты пришла, помнишь? Помнишь? Столько людей погибло. Ты сама сказала. Ты сказала: «Я хочу знать почему».
КлайнЯ знаю, что это! Мы думаем, что нам мерещится. Думаем, что это не может быть настоящим, но оно убивает. Значит, оно реально. Это что-то. Это не свет, не тень и не игра разума. Проходит сквозь стены — есть. Вне видимого спектра — есть. Убивает при прикосновении — есть. Компсток. Он был под керамической ванной, верно? Танковая броня. Оно не могло пройти сквозь танковую броню. Броня танка M1 Abrams — везде керамическое покрытие. Оно не проходит через керамику. Знаешь, что это значит? Это значит, что это не естественно. Кто-то сделал это. Это рукотворное.
КлайнХорошо. Есть твёрдое, жидкое, газообразное. Лава может превратиться в камень. Лёд — в воду. Металлы могут расплавиться. Это естественные состояния. Но есть и неестественные. Искусственные, рукотворные состояния. Конденсат. Конденсат Бозе — Эйнштейна. Состояние вещества, предсказанное Натхом Бозе и Альбертом Эйнштейном. У него есть очень необычные свойства. Его можно замедлить железной стружкой. Оно не проходит через керамику, но может проходить сквозь стены. Оно настолько холодное, что убьёт тебя мгновенно при контакте. Оно может всё, что мы видели здесь. Чтобы создать конденсат Бозе — Эйнштейна, нужна энергия. И много её.
КлайнДа, Масаров. Там их и сделали. Ты говорил, что страна вкладывает миллиарды в оружейные исследования. Это оружие. И оно вырвалось на свободу или сбежало.
Сержант ТоллЛадно, но эти штуки, Клайн. Они похожи на людей. Выглядят как человек.
КлайнТак же, как мрамор и глина в нужных руках. И я хочу знать почему. Почему они выглядят как люди. Я не могу сказать, как они это сделали. Но могу сказать... что кто-то их создал. Если кто-то их создал, они не уходят от законов этого мира. Ничто не уходит. Это проливает свет на новые законы, и это нам нужно понять. У них есть порядок и структура.
КлайнИз всего, что сможем найти в этом бункере. Всё, что с электроникой. Оптика, баллистические гильзы. Всё оборудование, что вы привезли с базы. Мы можем разобрать это, и я соберу арсенал. А потом пойдем в Масаров и остановим это, пока не стало хуже. Потому что если не остановим, конденсат будет пожирать всю энергию на своём пути. Будет расти экспоненциально. Нет предела, как далеко он может распространиться. Если мы не остановим его.
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General OrlandВнимание! Вы используете непроверенное оружие... против врага, который до этого момента был неуязвим. Сейчас вы идёте в неизвестность. И запомните — вы увидите то, чего не сможете понять. Наш враг распространился по городу за считанные дни. Никто не знает, насколько далеко они пойдут... если мы не дадим отпор. Большинство людей даже близко не подходят к тому, чтобы изменить будущее. Это то самое место. И время пришло. Без ошибок — вы наша последняя линия обороны. Пошли делать то, зачем пришли.